Увольнение из «Астон Виллы» подкосило Джеррарда. Он получил важный совет от Фергюсона

Легенда «Ливерпуля» Стивен Джеррард в 2016 году завершил карьеру, а спустя год стал главным тренером U19 родного клуба. Первую работу на высшем уровне англичанин получил в «Рейнджерс», где привел клуб впервые за девять лет к чемпионскому титулу.

В ноябре 2021 года Джеррард согласился возглавить «Астон Виллу», но не проработал в ней и года: уволили после двух побед в двенадцати турах сезона-2022/23.

В беседе с The Telegraph Стивен Джеррард рассказал об уходе из «Виллы» и о том, какие советы ему дал сэр Алекс Фергюсон.

«Это было тяжело. Было больно. Люди должны понять, если бы я не почувствовал это, если бы не воспринял все близко к сердцу и не взял всю ответственность, то я бы был больше не Стивен Джеррард. Потому что это футбол, здесь все профессионально и это то, что я люблю».

«Я не из тех людей, которые ищут виноватых, ищут, на кого бы указать пальцем. Это не мой стиль, и именно поэтому мне нужен был период времени, чтобы пережить эту жестокость. Все это немного подкосило мою уверенность. Так и есть. На эту тему я говорил со многими тренерами. Я на пару часов встретился с Алексом Фергюсоном, и он сказал: «Не торопись, ни на что не набрасывайся. Не торопись, все обдумай и проанализируй».

«Именно так я и поступил. Но это не повлияло на мои амбиции. Когда я отправлялся в это путешествие, у меня не было целей. У меня не было плана перейти в «Рейнджерс». У меня не было плана через три с половиной года отправиться в АПЛ. В моем резюме не было «Астон Виллы». Я стараюсь быть лучшей версией себя и сделать карьеру тренера, потому что я страстно люблю это».

Между увольнением из «Астон Виллы» и назначением в «Аль-Иттифак» прошло девять месяцев. Саудовский клуб Джеррарда идет в местном чемпионате на шестом месте.