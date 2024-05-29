«Хочу стать первым номером». Келлехер намекнул на возможный уход из «Ливерпуля»

Отлично подменил Алиссона.

В этом сезоне второй вратарь «Ливерпуля» Куивин Келлехер сыграл за клуб аж 26 раз − это больше, чем за четыре предыдущих сезона вместе взятых. В свои 25 лет он провел всего 59 матчей на высшем уровне − 47 за «красных» и 12 за сборную Ирландии.

Последние слухи говорят о том, что ирландец может летом покинуть команду. В последнем интервью он, похоже, намекнул, что такой вариант действительно есть.

«Домашний матч против «Сити», учитывая наше соперничество, был очень важен для меня. Нет в мире более громкого матча, чем этот, и я думаю, что сыграл очень хорошо, − сказал Келлехер в разговоре с The Athletic . − Ты думаешь: «Да, я способен играть на таком высоком уровне каждую недели». У меня появилась такая привычка, и я хочу играть постоянно. Моя главная цель − стать номером один!»

«Было бы здорово, если бы это случилось в «Ливерпуле», но я не глупый. Я знаю, что Али [Алиссон] уже много лет− лучший вратарь в мире. В «Ливерпуле» у меня было удивительное время. Это сумасшедшее путешествие, которое я просто обожаю. Люблю клуб, люблю болельщиков. У меня прекрасные отношения с игроками и персоналом».

«Неважно, где я буду играть − в «Ливерпуле» или где-то еще, я чувствую, что следующий шаг для меня - это стать игроком №1».