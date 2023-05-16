В 36-м туре АПЛ «Ливерпуль» без проблем разобрался с «Лестером». Одним из главных героев встречи стал Салах, который оформил хет-трик из ассистов. Не подкачал и Джонс – на его счету дубль.

Кертис забил первый гол на 33-й минуте. Мо сделал точный перевод, а Джонс прошиб сетку ворот соперника с близкого расстояния. Через три минуты игроки вновь сообразили гол. Салах в касание вывел Кертиса в ударную позицию, англичанин забил с разворота.

Во втором тайме фараон вновь помог одноклубнику отличиться. «Ливерпуль» получил право исполнить штрафной. К мячу подбежал Салах, отдал короткий пас Тренту, который красиво забил третий гол своей команды в этом противостоянии.

Мохамед мог забивать и сам, но не сумел реализовать несколько моментов. «Красные» побеждают со счетом 3:0 и забирают важнейшие очки.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Лестера»

Как вам игра? Какой гол впечатлил больше всего?