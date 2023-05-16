LFC 2020
Блог

Джонс – лучший, Карвалью – худший: оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Лестера»

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Клубы Клубы
Мохамед Салах Мохамед Салах
Кертис Джонс Кертис Джонс
Фабиу Карвалью Фабиу Карвалью
Ливерпуль Ливерпуль
Трент Александер-Арнолд Трент Александер-Арнолд
Футбол Футбол

В 36-м туре АПЛ «Ливерпуль» без проблем разобрался с «Лестером». Одним из главных героев встречи стал Салах, который оформил хет-трик из ассистов. Не подкачал и Джонс – на его счету дубль.

Кертис забил первый гол на 33-й минуте. Мо сделал точный перевод, а Джонс прошиб сетку ворот соперника с близкого расстояния. Через три минуты игроки вновь сообразили гол. Салах в касание вывел Кертиса в ударную позицию, англичанин забил с разворота.

Во втором тайме фараон вновь помог одноклубнику отличиться. «Ливерпуль» получил право исполнить штрафной. К мячу подбежал Салах, отдал короткий пас Тренту, который красиво забил третий гол своей команды в этом противостоянии.

Мохамед мог забивать и сам, но не сумел реализовать несколько моментов. «Красные» побеждают со счетом 3:0 и забирают важнейшие очки.

Оценки игроков «Ливерпуля» за матч против «Лестера»

Как вам игра? Какой гол впечатлил больше всего?

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Санжар Уразбаев
Эллиот даже балл не заслужил
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NickG
несерьёзно оценивать тех, кто сыграл меньше 10 минут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий