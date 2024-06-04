«Моя связь с «Ливерпулем» существует до сих пор». Хаби Алонсо о должности тренера «красных»

Хаби Алонсо решил остаться в леверкузенском «Байере» после того, как в свой первый сезон в клубе привел их к победе в Бундеслиге.

Ранее ходили слухи о том, что именно Алонсо может стать приемником Юргена Клоппа в «Ливерпуле».

«Все эти решения должны быть продуманными», — сказал Хаби, когда его спросили о его решении отказаться от «Ливерпуля» в пользу «Байера».

«Нужно хорошо подумать о них. Тут речь больше о том, что у меня есть, а не о том, чего мне не хватает».

«Конечно, моя связь с «Ливерпулем» существует до сих пор. Так что с этим нет никаких проблем».

Когда его спросили, вел ли он переговоры с «Ливерпулем», Алонсо ушел от ответа: «Это должно остаться за кулисами».

Напомним, что Хаби Алонсо выступал за «Ливерпуль» с 2004 по 2009 год, выиграл с клубом Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Англии.