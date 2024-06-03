Беллингем, Собослаи или Хендерсон: Трента попросили сделать выбор📹

Футбольный мир активно готовится к старту чемпионата Европы, а это означает не только насыщенные тренировки сборных, но и активность СМИ и социальных сетей.

Так Трент Александер-Арнолд общался с китайскими медиа и сыграл в игру «Основа, скамейка запасных, продажа» с тремя полузащитниками: товарищем по сборной Англии Джудом Беллингемом, одноклубником в «Ливерпуле» Домиником Собослаи и бывшим капитаном Джорданом Хендерсоном.

«О боже мой! Я не могу, не могу», — возражал Трент. «Нет, я бы выпустил в стартовом составе всех троих - это идеальная полузащита. Вот мой ответ».