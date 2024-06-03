Клоппу предлагали роль эксперта на финал ЛЧ. Тренер отказался и красиво мотивировал решение

Юрген Клопп покинул «Ливерпуль» и взял годичный отпуск. Немец берет от отдыха все: к примеру, отправился на Балеарские острова и осваивает там падел. Не забывает Юрген и про футбол.

Босс прибыл на финал Лиги чемпионов, который принимал «Уэмбли», и получил порцию любви от фанатов. Причем не только от британских, но и от немецких: «Дортмунд» хорошо помнит успехи Клоппа.

Именно при Юргене Клоппе «черно-желтые» добирались до финала ЛЧ, который также принимал «Уэмбли». Тогда поздний гол Арьена Роббена принес победу «Баварии» − 2:1.

На днях появилась информация, что Клопп мог оказаться не в VIP-ложе с женой, а в роли эксперта-комментатора, но он отказался по трогательной причине.

Медиаконсультант Джон Брэдли рассказал о том, как все развивалось: «В выходные услышал чудесную историю о Юргене Клоппе. Ему предлагали целое состояние за участие в телевизионной трансляции финала Лиги чемпионов, но он отказался. Ему предоставили возможность стать частью VVIP УЕФА. Вот как немец мотивировал свое решение: «Эден Терзич всегда поддерживал мой «Дортмунд», поэтому я поеду как болельщик, чтобы поддержать его «Дортмунд».

Какой же Клопп поддерживающий!