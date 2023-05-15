LFC 2020
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📸 Джонс и Салах придумали два гола «Ливерпуля» в ворота «Лестера». Ассисты Мо – шедевры

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В 36-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде играет с «Лестером». К перерыву «красные» сумели дважды забить, оба гола придумал дуэт Джонса и Салаха.

На 33-й минуте Мо получил мяч от Хендерсона и сделал изумительный перевод к дальней штанге. Именно в эту зону прибежал Кертис и забил с близкого расстояния.

Еще через три минуты парни увеличили преимущество «Ливерпуля». Салах в касание вывел Кертиса в ударную позицию. Джонс развернулся, пробил и оформил дубль.

Ждем еще один гол в исполнении Кертиса и Мо во втором тайме.

3 комментария

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Санжар Уразбаев
Это Салах ))
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f5dfmvw9bk
Джонс отрабатывает обещанные 10+10
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Павел Анатольевич
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