В 36-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» на выезде играет с «Лестером». К перерыву «красные» сумели дважды забить, оба гола придумал дуэт Джонса и Салаха.

На 33-й минуте Мо получил мяч от Хендерсона и сделал изумительный перевод к дальней штанге. Именно в эту зону прибежал Кертис и забил с близкого расстояния.

Еще через три минуты парни увеличили преимущество «Ливерпуля». Салах в касание вывел Кертиса в ударную позицию. Джонс развернулся, пробил и оформил дубль.

Ждем еще один гол в исполнении Кертиса и Мо во втором тайме.