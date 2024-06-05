Собослаи не может вернуть форму: провалил матч сборной с капитанской повязкой. Тренер недоволен

Похоже, что Доминик Собошлаи перенес шаткую форму конца клубного сезона в национальную сборную.

Полузащитник «Ливерпуля» был капитаном сборной Венгрии во время товарищеского матча с Ирландией во вторник. Его игра оставляла желать лучшего.

«В этот раз его игра была посредственной, Роланд Саллаи сыграл более удачно», – сказал тренер сборной Венгрии Марко Росси.

«Конечно, у него были хорошие решения, как всегда, но он также совершал неожиданные ошибки, которые ему не свойственны – хотя ошибки случаются в жизни каждого футболиста».

Собослаи начал карьеру в «Ливерпуле» лучшим образов, выдавая один яркий матч за другим, но по ходу сезона его форма пошла на спад.

На счету 23-летнего футболиста уже 40 матчей за сборную, он поедет на Евро в роли лидера команды.