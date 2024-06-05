Собослаи не может вернуть форму: провалил матч сборной с капитанской повязкой. Тренер недоволен
Похоже, что Доминик Собошлаи перенес шаткую форму конца клубного сезона в национальную сборную.
Полузащитник «Ливерпуля» был капитаном сборной Венгрии во время товарищеского матча с Ирландией во вторник. Его игра оставляла желать лучшего.
«В этот раз его игра была посредственной, Роланд Саллаи сыграл более удачно», – сказал тренер сборной Венгрии Марко Росси.
«Конечно, у него были хорошие решения, как всегда, но он также совершал неожиданные ошибки, которые ему не свойственны – хотя ошибки случаются в жизни каждого футболиста».
Собослаи начал карьеру в «Ливерпуле» лучшим образов, выдавая один яркий матч за другим, но по ходу сезона его форма пошла на спад.
На счету 23-летнего футболиста уже 40 матчей за сборную, он поедет на Евро в роли лидера команды.
смотрел матч, собо хорошо играл по-моему
fotmob (собирает стату из опты) вообще оценил его как игрока матча
уж точно не провалил матч
тем более, странно говорить так перед евро