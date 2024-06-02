«Все тихо». Романо успокоил фанатов обновленными новостями о Нуньесе

Фабрицио Романо поделился свежей информацией, касательно ситуации с контрактом Дарвина Нуньеса.

«Вокруг Дарвина Нуньеса все тихо», - заявил итальянский инсайдер.

Ранее появилась информация, что назначение Арне Слота поставит под сомнение дальнейшую карьеру уругвайца в «Ливерпуле». Однако, теперь считается, что, наоборот, роль нападающего в клубе может заметно вырасти.

В этом сезоне Нуньес забил 18 голов и отдал 13 передач в 54 матчах за «Ливерпуль» во всех соревнованиях.