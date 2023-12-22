Говорит Мадрид
Блог

«Ты ****** дерьмо!» Джуд Беллингем выругался на арбитра – его слова в адрес судьи расшифровали🤬🤬🤬

Клубы Клубы
Джуд Беллингем Джуд Беллингем
Реал Мадрид Реал Мадрид
Футбол Футбол

Впаяют дисквалификацию?

Команда тренера Карло Анчелотти, играя в меньшинстве, обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.

Команда вряд ли довольна судейством в матче – на 52-й минуте защитник мадридской команды Начо наступил сзади на голеностоп нападающему хозяев Саму Омородиону и получил желтую карточку. Но затем главный арбитр матча Исидро Диас де Мера изменил решение, ознакомившись с видеоповтором, и удалил игрока с поля.

Джуд Беллингем в одном из эпизодов сказал в адрес арбитра «You are fucking shit».

 

В предстоящем матче «Реал» встретится с «Мальоркой» в матче чемпионата Испании.

Реал находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков.

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джуд многое себе позволяет в этом плане. И в прошлом матче заводил трибуны когда те гудели против судьи и вчера думал что доиграется до 2 желтой.
Но и нельзя не отметить что на многие грубости со стороны Алавеса арбитр глаза закрывал
+4
0
+4
Абсолютная правда, всё стало с ним понятно для меня лично ещё на 39 минуте, когда он влупил жёлтую Анчелотти. Как можно дать вообще карточку Карло или довести его до неё? Реал должен обыгрывать соперников и вопреки предвзятому судейству, но это, конечно, неприятно. В случае Начо это жёлтая, ну пусть оранжевая, но таких удалений на все ТОП-чемпионаты хорошо если 1 на месяц можно найти. Помню одно время, как чуть ли не в каждом матче с АТМ Симеоне грязные матрасники так фолили в отношении игроков Реала и крайне редко даже жёлтые получали. Мы шутили тогда, что они на своих тренеровках не в футбол играют, а на маникенах эти фолы тренируют.
+5
-3
+2
Ну молодой,горячий этом сезоне у него намного меньше жёлтых карточек,прошлом году было 19.
+1
0
+1
Ответ Георгий Юраков
Мальчик поплыл , мальчик попал….
Есть манера судейства, если у судьи по его планке за фол Начо красная, то там должна была быть россыпь жёлтых карточек у игроков Алавеса и кстати пенальти в ворота Алавеса на том же Беллингеме и не одно пенальти в их ворота. Но этот судья за первый тайм дал лишь 1 жёлтую за 1 тайм на 45 минуте игрокам Алавеса и ещё 2 в конце второго тайма. А Алавес играл жёстко и порой грубо весь матч, при этом судья ещё и с их стороны явных фолов 10-12 не зафиксировал вообще. И если у тебя такая манера судейства, то как можно давать такую красную? Так какое должно быть мнение о судействе?
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий