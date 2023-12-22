«Ты ****** дерьмо!» Джуд Беллингем выругался на арбитра – его слова в адрес судьи расшифровали🤬🤬🤬

Впаяют дисквалификацию?

Команда тренера Карло Анчелотти, играя в меньшинстве, обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.

Команда вряд ли довольна судейством в матче – на 52-й минуте защитник мадридской команды Начо наступил сзади на голеностоп нападающему хозяев Саму Омородиону и получил желтую карточку. Но затем главный арбитр матча Исидро Диас де Мера изменил решение, ознакомившись с видеоповтором, и удалил игрока с поля.

Джуд Беллингем в одном из эпизодов сказал в адрес арбитра «You are fucking shit».

В предстоящем матче «Реал» встретится с «Мальоркой» в матче чемпионата Испании.

Реал находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков.