«Ты ****** дерьмо!» Джуд Беллингем выругался на арбитра – его слова в адрес судьи расшифровали🤬🤬🤬
Впаяют дисквалификацию?
Команда тренера Карло Анчелотти, играя в меньшинстве, обыграла «Алавес» (1:0) в матче 18-го тура Ла Лиги.
Команда вряд ли довольна судейством в матче – на 52-й минуте защитник мадридской команды Начо наступил сзади на голеностоп нападающему хозяев Саму Омородиону и получил желтую карточку. Но затем главный арбитр матча Исидро Диас де Мера изменил решение, ознакомившись с видеоповтором, и удалил игрока с поля.
Джуд Беллингем в одном из эпизодов сказал в адрес арбитра «You are fucking shit».
В предстоящем матче «Реал» встретится с «Мальоркой» в матче чемпионата Испании.
Реал находится на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 45 очков.
Но и нельзя не отметить что на многие грубости со стороны Алавеса арбитр глаза закрывал