Феде Вальверде сделал новую татуировку в честь победы в Лиге чемпионов

«Реал Мадрид» 1 июня одолел «Боруссию» на «Уэмбли» и в 15-й раз выиграл Лигу чемпионов.

Феде Вальверде, сыгравший важную роль в составе Королевского клуба на пути к заветному трофею, решил, что подобное достижение необходимо запечатлеть.

Вальверде прибыл в расположение сборной Уругвая перед стартом Кубка Америки, и на его лодыжке можно было заметить новую татуировку – Феде набил надпись «Лондон 24» прямо под «Париж 22», и места на ноге у футболиста еще много для фиксации новых побед.