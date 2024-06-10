«ФИФА может забыть об этом». Анчелотти заявил, что «Реал» не поедет на Клубный ЧМ – маленькие призовые

Карло Анчелотти дал понять, что «Реал Мадрид» отклонит приглашение ФИФА принять участие в Клубном чемпионате мира по футболу 2025 года.

Итальянец сказал: «Реал Мадрид» не поедет на Клубный чемпионат мира, ФИФА может забыть об этом. Футболисты и клубы не будут участвовать в этом турнире.

Один матч «Мадрида» стоит 20 миллионов евро, а ФИФА хочет дать нам эту цифру за весь турнир: отрицательную. Как и мы, несколько клубов отклонят приглашение».

ФИФА реструктурирует формат Клубного чемпионата мира с 2025 года. В следующем году турнир будет проводиться в предсезонный период (июнь-июль), и «Реал» входит в число 12 европейских клубов, прошедших квалификацию.

Но так как мировая организация предлагает небольшое финансовое вознаграждение, а сам турнир не имеет престижа, это не привлекает «Мадрид». Флорентино Перес, скорее всего, организует для клуба более прибыльную предсезонную кампанию, которая принесет большее денежное вознаграждение.