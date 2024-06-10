Новая топ-связка «Реала»: Винисиус отдал роскошный ассист Эндрику – а тот повторил рекорд Пеле

17-летний Эндрик, который в июле присоединится к мадридскому «Реалу», забил победный мяч в ворота «Мексики» в товарищеском матче (3:2). Роскошную голевую передачу отдал будущий партнер по клубу Винисиус.

Эндрик забил в трех матчах за сборную Бразилии подряд до 18-летия. Ранее подобное удавалось только Пеле – в 1957-1958 годах. До Мексики Эндрик забивал Англии и Испании, во всех играх выходя со скамейки.