Сегодня Карло Анчелотти исполняется 65 лет. Тренер мадридского «Реала» родился 10 июня 1959 года в Реджоло (Италия) и за свои два этапа в клубе выиграл все возможные трофеи: трижды Лигу чемпионов, дважды Клубный чемпионат мира, два Суперкубка Европы, две Ла Лиги, два Кубка Короля и два Суперкубка Испании.

Лига чемпионов - особенный турнир для Анчелотти. В свой первый год работы в «Мадриде» он помог завоевать команде Десиму (2014). Итальянец повторил успех после возвращения и выиграл Десимокуарту (2022), а в этом сезоне – Десимокинту, обыграв «Боруссию» в финале на «Уэмбли». Эти трофеи позволили Анчелотти стать легендой мирового футбола – он остается единственным тренером, завоевавшим 5 Кубков Европы. Кроме того, Карло Анчелотти, снова выигравший в этом сезоне Ла Лигу, является первым тренером в мире, побеждавшим в пяти топ-лигах Европы: в Испании, Италии, Германии, Англии и Франции.