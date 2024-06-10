«Всего один звонок». Анчелотти рассказал, что говорил Кроосу после финала ЛЧ

В начале июня Тони Кроос провел свой последний матч за «Реал Мадрид», сыграв в финале Лиги чемпионов. Карло Анчелотти рассказал, что говорил немецкому полузащитнику, что ему всегда найдется место в составе «Реала».

В интервью Ill Giornale итальянец заявил: «Я уже сказал Тони Кроосу... Если он передумает, то, возможно, в ближайшие месяцы, всего один телефонный звонок, и мы начнем все сначала!».

Но Кроос уже дал понять, что не планирует возвращаться в футбол. Он завершает карьеру на пике – с ассистом в победном финале ЛЧ и домашним Евро.

Сообщается, что «Реал» не собирается подписывать прямого преемника немецкого полузащитника этим летом. Джуд Беллингем, скорее всего, будет играть глубже в полузащите после прихода в клуб Килиана Мбаппе.