Медведева о величайших спортсменах: «Джордан, Яшин, Месси. Одного выделить тяжело»

Теги Майкл Джордан МЛС премьер-лига Россия Лионель Месси Лев Яшин Сборная Аргентины по футболу болельщики Динамо Москва женское катание Евгения Медведева Интер Майами Футбол

Евгения Медведева назвала трех величайших спортсменов в истории.

– Вы поддерживаете футбольный клуб «Динамо». Интересовались ли вы футболом или другими видами как болельщик в детстве? Были ли у вас кумиры в спорте? Смотрите ли спортивные трансляции сейчас?

– Не интересовалась. Но начала смотреть футбол после того, как влилась в тусовку «Динамо». Очень надеюсь, что они станут чемпионами!

До знакомства с клубом я только Льва Яшина знала. Мне с детства объясняли, что он – это легенда нашего спорта.

– Кого считаете величайшим спортсменом в истории?

– Одного тяжело выделить, поэтому назову троих: Майкл Джордан, Лев Яшин и Лионель Месси, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

55 комментариев
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Двух из трех назвала из Динамо
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Джордан наш который, Федор?
+35
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И одного трудно выбрать, и даже троих мало, если брать за всю историю спорта.
Но против приведенных троих возразить, конечно, нечего, легенды
+25
-3
+22
Ответ Aleksey Yashin
Двух из трех назвала из Динамо
Тонко
+19
-3
+16
Для справки. Лев Яшин
Обладатель Кубка СССР: 1953 по хоккею
Обладатель Кубка СССР: 1953 по футболу
---
Уникальный спортсмен своего времени
+11
-3
+8
Ответ Tacciana
И одного трудно выбрать, и даже троих мало, если брать за всю историю спорта. Но против приведенных троих возразить, конечно, нечего, легенды
Да, сложно, и наверное у каждого человека есть свой топ спортсменов, легенд спорта, путь в спорте которых отозвался в сердце или повлиял на мотивацию в своём каком-то деле.
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0
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Лев Яшин уникальный спортсмен!
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Джордан, Яшин, Месси, Сутормин, Заболотный, Мостовой. Сложно кого-то одного выделить.
+11
-4
+7
Ответ Иосиф Сталин
Для справки. Лев Яшин Обладатель Кубка СССР: 1953 по хоккею Обладатель Кубка СССР: 1953 по футболу --- Уникальный спортсмен своего времени
Про Боброва почитайте
+6
0
+6
Ответ Иосиф Сталин
Для справки. Лев Яшин Обладатель Кубка СССР: 1953 по хоккею Обладатель Кубка СССР: 1953 по футболу --- Уникальный спортсмен своего времени
а историю знать нет желания? тогда все играли - зимой в хоккей, летом в футбол, что уникального для того времени? ... вот так на ровном месте из ничего начинают лепить божков... и все почему? да потому что никто историю не знают, лепят кому что в голову взбредет...
+7
-2
+5
Ответ Особенный1
Джордан наш который, Федор?
Паненков Фёдор Майклович
+5
0
+5
Ответ Desperadoes
Джордан, Яшин, Месси, Сутормин, Заболотный, Мостовой. Сложно кого-то одного выделить.
"👏"
+4
0
+4
Ответ Cruel Snake
«Динамо» по её мнению впереди планеты всей. Двух великих спортсменов миру дали.
Что-то имеете против Яшина? Напишите своих именитых спортсменов
+7
-3
+4
Ответ fraqtop
Комментарий скрыт
Слушайте, уже не смешно, вы когда перестанете не интересный вам вид спорта так унижать?
+8
-4
+4
Ответ Aleksey Yashin
Двух из трех назвала из Динамо
а третий из Спартака
+6
-2
+4
Интересно она видела хоть один матч кого-то из них
+12
-8
+4
Горлукович, Ковтун, Шершавин!
+3
0
+3
Где Джордан, там и Смолов должен быть!
1.Паненка
2.Смолов
3.Джордан
+4
-1
+3
Ответ Dan Boyle
Где Джордан, там и Смолов должен быть! 1.Паненка 2.Смолов 3.Джордан
Майкл где-то во Флориде заплакал
+3
0
+3
Усейн Болт
+5
-2
+3
Ответ Aleksey Yashin
Двух из трех назвала из Динамо
Отрабатывает медийную денюжку
+12
-10
+2
Федя Джордан
+3
-1
+2
Тупой опрос.
Власов. Она даже не вспомнит о таком.
А таких мировой спорт имеет десятки. Если не сотни.
Множество спортсменов расширяли рамки общепринятого. Создавали профессиональный спорт. В разных видах. В разных странах.
+3
-1
+2
Ответ Aleksey Yashin
Двух из трех назвала из Динамо
И Давыдов из Спартака
+1
0
+1
Латынина.
+1
0
+1
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Тот самый с кубком мира......💪💪💪
+2
-2
0
Ответ garpyz
Чем ответит Загитова?
ЦСКА)) Они сила вдвоем - Женя и Алина)
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Ответ Амброзия
Да Медведева красава, Джордана знает! А многие фигуристы даже чемпионов в своей дисциплине назвать не смогут. Спросите Загитову какую страну представляла ОЧ Трикси Шуба...
Джордана необязательно знать, достаточно купить кроссовки - о нем поют из каждого утюга.
Как и о Месси.
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Ответ DM.Man
Ну сорри)
Ну правда, у нас очень много легенд прошлого, а среди молодежи очень много талантов.
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Ответ Ксюша Каблукова
Из наших очень много выбрать кого можно, можешь не ёрничать.
Ну сорри)
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