Медведева о величайших спортсменах: «Джордан, Яшин, Месси. Одного выделить тяжело»
Евгения Медведева назвала трех величайших спортсменов в истории.
– Вы поддерживаете футбольный клуб «Динамо». Интересовались ли вы футболом или другими видами как болельщик в детстве? Были ли у вас кумиры в спорте? Смотрите ли спортивные трансляции сейчас?
– Не интересовалась. Но начала смотреть футбол после того, как влилась в тусовку «Динамо». Очень надеюсь, что они станут чемпионами!
До знакомства с клубом я только Льва Яшина знала. Мне с детства объясняли, что он – это легенда нашего спорта.
– Кого считаете величайшим спортсменом в истории?
– Одного тяжело выделить, поэтому назову троих: Майкл Джордан, Лев Яшин и Лионель Месси, – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
Но против приведенных троих возразить, конечно, нечего, легенды
Обладатель Кубка СССР: 1953 по хоккею
Обладатель Кубка СССР: 1953 по футболу
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Уникальный спортсмен своего времени
1.Паненка
2.Смолов
3.Джордан
Власов. Она даже не вспомнит о таком.
А таких мировой спорт имеет десятки. Если не сотни.
Множество спортсменов расширяли рамки общепринятого. Создавали профессиональный спорт. В разных видах. В разных странах.
Как и о Месси.