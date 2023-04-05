12 комментариев

Почему у Гути всего 13 матчей за сборную Испании, если он был так хорош? Характер, разные позиции, конфликты
Оглядываясь назад на карьеру Гути в «Реале», трудно не думать о его потенциале, который он так и не реализовал.
Почему у этого талантливого парня было всего 13 матчей за сборную Испании? Попробуем разобраться.
Во-первых, несмотря на более чем 500 матчей за "Реал", он почти никогда не был постоянным игроком. Даже в сезоне 00/01, когда он забил 18 голов и отдал 7 передач, он отыграл всего 2800 минут во всех соревнованиях. Говоря современным языком, это эквивалент Ферлана Менди или Феде Вальверде.
Вдобавок ко всему, Гути втискивали в разные роли. По данным Transfermarkt, в сезоне 99/00 он играл на позиции опорного полузащитника (6 раз), левого полузащитника (13), центрального полузащитника (6), атакующего полузащитника (6) и второго нападающего (2). Затем в следующие два сезона он много выступал в качестве центрального нападающего.
Из этой более глубокой позиции испанец показал свои лучшие результаты.
Но даже несмотря на его нерегулярное игровое время и постоянный поиск лучшей позиции, он мог бы больше играть за сборную Испании, если бы не его характер. Главной проблемой Гути был... сам Гути.
Его бывшие товарищи по команде Майкл Оуэн и Стив Макманаман назвали его самым тщеславным игроком, с которым они делили раздевалку. Его отношение к работе оставляло желать лучшего. Наверное, это больше всего отталкивало тренеров «Ла Рохи».
По словам самого Гути: «Тренерам не нравился я и мой футбол». По иронии судьбы, это отношение «я против всего мира», вероятно, подтверждает все, что мы должны знать о карьере Гути в Испании.
Дело его конечно
Какая еще сборная во времена Хави с Иньестой?
Впрочем даже Сеск с Сильвой комплексно на голову сильнее пешего марикона.
Барахи с Альбельдами и Мендиетами может классом не выше, но адекватнее видимо как люди были и не играли в центре поля стоя.
Короче, это такая классическая столичная штучка помноженная на талант, гордость быть испанцем и играть за "Реал Мадрид". Для Гути "Реал" был не просто домом, он был и есть религия. Только с интерпретацией не сложилось. Поэтому и со Сборной были проблемы: кому нужен игрок из мадридского лобби, с проблемным характером и игрой по желанию?
Внезапно, сейчас пиар его идет от школьников, кто футбол тот не смотрел. Он был хороший игрок для обоймы, но не более, зато пиететов и придыханий сейчас про него и историй, словно это минимум Хуан Роман Рикельме или Пабло Аймар