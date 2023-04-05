12 комментариев

Оглядываясь назад на карьеру Гути в «Реале», трудно не думать о его потенциале, который он так и не реализовал.

Почему у этого талантливого парня было всего 13 матчей за сборную Испании? Попробуем разобраться.

Во-первых, несмотря на более чем 500 матчей за "Реал", он почти никогда не был постоянным игроком. Даже в сезоне 00/01, когда он забил 18 голов и отдал 7 передач, он отыграл всего 2800 минут во всех соревнованиях. Говоря современным языком, это эквивалент Ферлана Менди или Феде Вальверде.

Вдобавок ко всему, Гути втискивали в разные роли. По данным Transfermarkt, в сезоне 99/00 он играл на позиции опорного полузащитника (6 раз), левого полузащитника (13), центрального полузащитника (6), атакующего полузащитника (6) и второго нападающего (2). Затем в следующие два сезона он много выступал в качестве центрального нападающего.

Из этой более глубокой позиции испанец показал свои лучшие результаты.

Но даже несмотря на его нерегулярное игровое время и постоянный поиск лучшей позиции, он мог бы больше играть за сборную Испании, если бы не его характер. Главной проблемой Гути был... сам Гути.

Его бывшие товарищи по команде Майкл Оуэн и Стив Макманаман назвали его самым тщеславным игроком, с которым они делили раздевалку. Его отношение к работе оставляло желать лучшего. Наверное, это больше всего отталкивало тренеров «Ла Рохи».

По словам самого Гути: «Тренерам не нравился я и мой футбол». По иронии судьбы, это отношение «я против всего мира», вероятно, подтверждает все, что мы должны знать о карьере Гути в Испании.