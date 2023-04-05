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Почему у Гути всего 13 матчей за сборную Испании, если он был так хорош? Характер, разные позиции, конфликты

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Оглядываясь назад на карьеру Гути в «Реале», трудно не думать о его потенциале, который он так и не реализовал.

Почему у этого талантливого парня было всего 13 матчей за сборную Испании? Попробуем разобраться.

Во-первых, несмотря на более чем 500 матчей за "Реал", он почти никогда не был постоянным игроком. Даже в сезоне 00/01, когда он забил 18 голов и отдал 7 передач, он отыграл всего 2800 минут во всех соревнованиях. Говоря современным языком, это эквивалент Ферлана Менди или Феде Вальверде.

Вдобавок ко всему, Гути втискивали в разные роли. По данным Transfermarkt, в сезоне 99/00 он играл на позиции опорного полузащитника (6 раз), левого полузащитника (13), центрального полузащитника (6), атакующего полузащитника (6) и второго нападающего (2). Затем в следующие два сезона он много выступал в качестве центрального нападающего.

Из этой более глубокой позиции испанец показал свои лучшие результаты. 

Но даже несмотря на его нерегулярное игровое время и постоянный поиск лучшей позиции, он мог бы больше играть за сборную Испании, если бы не его характер. Главной проблемой Гути был... сам Гути.

Его бывшие товарищи по команде Майкл Оуэн и Стив Макманаман назвали его самым тщеславным игроком, с которым они делили раздевалку. Его отношение к работе оставляло желать лучшего. Наверное, это больше всего отталкивало тренеров «Ла Рохи».

По словам самого Гути: «Тренерам не нравился я и мой футбол». По иронии судьбы, это отношение «я против всего мира», вероятно, подтверждает все, что мы должны знать о карьере Гути в Испании.

12 комментариев

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Сайфер
Интересно, один я подумал о том, что Гути поразительно похож на Чарли Ханнэма..?
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-nrm
Надеялся на большую, интересную статью о ярком игроке. В итоге кроме громкого названия и пары фраз от бывших одноклубников, ничего.
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Вадим Сидоров
Гути моложавый мужичёк, зачем ему эта козлиная борода
Дело его конечно
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-nrm
Ответ aslvowk@mail.ru
Гути, Асенсио, Иско и многие другие игроки Реала всегда больше распиаренные, чем они есть на самом деле. Помню, как про молодого Асенсио говорили, что его левая лучше, чем у Месси. Мол, смотрите, он сейчас заткнёт гнома)))) Золотая эпоха сборной Испании была тогда, когда в ней творили игроки Барсы. Интересно, Кубок мира и два Евро им тоже Негрейра помог выиграть?
Сколько же токсичности в одном коротком комментарии. Не являюсь поклонником Барсы и Реала. Но, Асенсио с Месси, на полном серьезе, никто не сравнивал, совершенно разные игроки и позиции. Гути и Иско являлись огромными талантами, которые не смогли раскрыться. К слову выходцев Ла Массии, которые не раскрыли свой потенциал, тоже хватает. А про победы на ЧМ и Евро, вообще бред. Тогда испанцы доминировали и им не было равных. Негрейра не при чем и про это никто, в здравом уме, не говорит.
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aslvowk@mail.ru
Ответ Alex Alex
Потому что он никогда не был хорош. Аналог Асенсио. Т.е. хорош, но не настолько, чтобы о нем петь оды, словно это Иньеста или даже Давид Сильва. Внезапно, сейчас пиар его идет от школьников, кто футбол тот не смотрел. Он был хороший игрок для обоймы, но не более, зато пиететов и придыханий сейчас про него и историй, словно это минимум Хуан Роман Рикельме или Пабло Аймар
Пиар не от школьников идёт, тем более в те времена. Это пиар мадридского клуба, который пиарит всех своих игроков, чтобы потом их можно было подороже продать либо ЗМ взять, спонсоров и болельщиков привлечь. Чего, конечно, не отнять у Реала, так это умение работать со СМИ. Они умудряются заставить людей поверить в то, что Гути, Асенсио и прочие серелняки умеют играть в футбол на топ-уровне
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aslvowk@mail.ru
Гути, Асенсио, Иско и многие другие игроки Реала всегда больше распиаренные, чем они есть на самом деле. Помню, как про молодого Асенсио говорили, что его левая лучше, чем у Месси. Мол, смотрите, он сейчас заткнёт гнома)))) Золотая эпоха сборной Испании была тогда, когда в ней творили игроки Барсы. Интересно, Кубок мира и два Евро им тоже Негрейра помог выиграть?
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Андрей Меньшиков
Ответ Alex Alex
Потому что он никогда не был хорош. Аналог Асенсио. Т.е. хорош, но не настолько, чтобы о нем петь оды, словно это Иньеста или даже Давид Сильва. Внезапно, сейчас пиар его идет от школьников, кто футбол тот не смотрел. Он был хороший игрок для обоймы, но не более, зато пиететов и придыханий сейчас про него и историй, словно это минимум Хуан Роман Рикельме или Пабло Аймар
Согласен. Гути был довольно-таки элегантным игроком, но не супер-топом. Тот же Валерон явно был посильнее.
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Universal1000
Обычный бездарь-пешеход у одним удачным матчем на 8 в среднем.
Какая еще сборная во времена Хави с Иньестой?

Впрочем даже Сеск с Сильвой комплексно на голову сильнее пешего марикона.
Барахи с Альбельдами и Мендиетами может классом не выше, но адекватнее видимо как люди были и не играли в центре поля стоя.
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Антон Казанский
На самом деле, Гути был Златаном Ибрагимовичем в кубе ещё до того, как Златан Ибрагимович стал трендом) По уровню понтов, разумеется. Хотя, и по уровню таланта у Гути точно есть, что предложить.

Короче, это такая классическая столичная штучка помноженная на талант, гордость быть испанцем и играть за "Реал Мадрид". Для Гути "Реал" был не просто домом, он был и есть религия. Только с интерпретацией не сложилось. Поэтому и со Сборной были проблемы: кому нужен игрок из мадридского лобби, с проблемным характером и игрой по желанию?
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Alex Alex
Потому что он никогда не был хорош. Аналог Асенсио. Т.е. хорош, но не настолько, чтобы о нем петь оды, словно это Иньеста или даже Давид Сильва.
Внезапно, сейчас пиар его идет от школьников, кто футбол тот не смотрел. Он был хороший игрок для обоймы, но не более, зато пиететов и придыханий сейчас про него и историй, словно это минимум Хуан Роман Рикельме или Пабло Аймар
+7
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hor1zont
Интересное начало, но как-то слабенько. Как-будто из википедии первый абзац скопировали... Хотелось бы больше узнать.
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Shuller18
У гениев свои причуды
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