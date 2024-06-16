«Реал» зовет легенду клуба на презентацию Мбаппе – так было и с Роналду. Кто в этот раз?

Долгожданный переход Килиана Мбаппе в «Реал Мадрид» наконец-то стал реальностью.

Однако французская суперзвезда еще не был официально представлен на «Сантьяго Бернабеу», сейчас он играет на Евро.

Торжественная презентация Мбаппе назначена на 16 июля, через несколько дней после завершения турнира сборных.

И, как сообщает El Debate, событие действительно будет грандиозным, ведь ожидается, что вместе с Мбаппе на сцену выйдет Зинедин Зидан.

«Мадрид» уже делал нечто подобное: в 2009 году на презентацию Криштиану Роналду приехали Альфредо Ди Стефано и Эйсебио. В клубе ожидают, что в этот раз придет и больше болельщиков, 15 лет назад их было 85 тысяч.