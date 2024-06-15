Аргентинский журналист подарил Модричу футболку Марадоны. Лука растрогался и обещал отблагодарить позже

Перед матчем против сборной Испании хавбек «Мадрида» и сборной Хорватии Лука Модрич получил неожиданный подарок. Во время интервью аргентинский журналист достал майку Диего Марадоны и вручил ее футболисту.

«Большое вам спасибо, я даже не знаю, что и сказать! Очень рад получить эту футболку. Марадона – величайший. Вы меня очень растрогали, в ответ я отдам вам свою майку после игры».

Игра против испанцев у Модрича не сложилась: он чувствовал себя не в своей тарелке, получил одну из самых низких оценок и его заменили на 65-й минуте, когда счет был уже 0:3.

Вышедший вместо Модрича хавбек «Аталанты» Марио Пашалич ход неудачного матча изменить не смог. В первом туре хорваты уступили испанцам со счетом 0:3.