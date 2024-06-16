Васкес останется в «Реале»: Фабрицио Романо анонсировал новый контракт испанца

По словам Фабрицио Романо, Лукас Васкес договорился с «Реалом» подписать новый контракт до 2025 года.

«Не только Лука Модрич. Новое соглашение Лукаса Васкеса также будет подписано и официально объявлено в ближайшее время. Он собирается остаться в клубе еще на один год», — написал он.

Эта новость появилась после нескольких месяцев спекуляций о будущем 32-летнего игрока, поскольку его контракт истекает этим летом.

Он вернулся в Мадрид в 2015 году после успешной аренды в «Эспаньоле» и с тех пор зарекомендовал себя как надежный член команды.