Хоселу пересекся с Модричем до и после игры. Похоже, утешал

Лука Модрич пережил кошмарное начало чемпионата Европы в Германии, проиграв Испании 0:3.

Ветеран был заменен на 65-й минуте, выиграв лишь одну из пяти дуэлей и выглядя нехарактерно небрежным во владении мячом.

«У нас были моменты, но это была одна из тех игр, когда буквально все выходит из-под контроля, все идет наперекосяк. После перерыва мы прибавили и стали играть значительно лучше, но этого оказалось недостаточно. Я думаю, это была заслуженная победа испанцев. Возможно, счет просто слишком велик», – сказал Модрич.

Перед игрой Луку приветствовал его партнер по «Мадриду» Хоселу, и они оба были рады видеть друг друга.

После игры их тоже видели вместе.