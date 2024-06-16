Хоселу пересекся с Модричем до и после игры. Похоже, утешал
Лука Модрич пережил кошмарное начало чемпионата Европы в Германии, проиграв Испании 0:3.
Ветеран был заменен на 65-й минуте, выиграв лишь одну из пяти дуэлей и выглядя нехарактерно небрежным во владении мячом.
«У нас были моменты, но это была одна из тех игр, когда буквально все выходит из-под контроля, все идет наперекосяк. После перерыва мы прибавили и стали играть значительно лучше, но этого оказалось недостаточно. Я думаю, это была заслуженная победа испанцев. Возможно, счет просто слишком велик», – сказал Модрич.
Перед игрой Луку приветствовал его партнер по «Мадриду» Хоселу, и они оба были рады видеть друг друга.
После игры их тоже видели вместе.