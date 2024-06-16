После победы над Хорватией Дани Карвахаль сказал: «Я хотел оставить свою футболку, потому что это был мой первый гол за сборную, но Лука попросил поменяться, и я, конечно, согласился».

Карвахаль ждал почти 10 лет, чтобы забить свой первый мяч на международной арене. При этом он стал самым возрастным автором гола Испании на чемпионатах Европы – ему 32 года и 156 дней.

В четверг Испания встретится с Италией.