«Зенит» без Дзюбы: Семак пробует 3-4-3 и 4-3-3, а Бакаев уже создает моменты

Анализируем продолжение перестройки «Зенита».

Российский футбол возвращается: завершился Кубок PARI Премьер, «Зенит» и «Спартак» сегодня разыграют Суперкубок, а на следующих выходных возобновится РПЛ.

Летом в «Зените» произошло несколько изменений: ушли Станислав Крицюк, Артем Дзюба, Магомед Оздоев и Юри Алберто, пришли – Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра и Родригао. А в начале чемпионата клуб пополнят Иван Куарезма и Густаво Мантуан.

Чего ожидать от «Зенита» в Суперкубке?

«Зенит» наигрывал узкие 3-4-3 и 4-3-3 с активными полуфлангами и ни разу не использовал 4-4-2

«Зенит» начал сборы в ограниченном составе:

• Вячеслав Караваев, Александр Ерохин и Деян Ловрен приступили к тренировкам в общей группе (Караваев так и не восстановился – он пропустит Суперкубок);

• Нуралы Алип, Вендел и Вильмар Барриос прибыли после первого матча на Кубке PARI Премьер;

• Иван Сергеев был единственным центральным нападающим из-за аренды Юри Алберто в «Коринтианс». В конце матчей его подменяли Далер Кузяев и Александр Ерохин.

Часть состава приехала на сборы с опозданием, поэтому Семак использовал наработки прошлого сезона. В играх против «Нижнего Новгорода» (1:1, 5:3 по пенальти) и «Сочи» (1:1, 4:2 по пенальти) «Зенит» стартовал в 3-4-3 с Дугласом Сантосом и Арсеном Адамовым в роли крайних центральных защитников, а Клаудиньо выходил в опорной зоне.

После полноценного возвращения Вендела и Барриоса «Зенит» изменился – Семак перешел на 4-3-3 против ЦСКА (3:0) и «Црвены Звезды» (2:1).

Схема обновилась благодаря возвращению Нуралы Алипа (оба матча начал в старте) и универсальности Алексея Сутормина (остался крайним защитником) с Дугласом Сантосом (вернулся на левый фланг). Семак попробовал несколько сочетаний в полузащите: против ЦСКА стартовал с треугольником Барриос-Клаудиньо-Кузяев, а в Сочи» вместо Кузяева выпустил Бакаева.

Общая черта схем – узкое расположение при прессинге и триггер на давление при фланговых передачах. Возможно, «Спартак» будет ориентироваться на матч «Зенита» с «Сочи» (1:1) – тогда команда Вадима Гаранина использовала ромб и неплохо отрезала давление смещениями Ангбана, Родригао и Дркушича. А еще часто ставила защитников и опорников соперника в двойственные ситуации, когда приходилось выбирать между выдергиванием и удержанием линии.

Другая деталь – атакующая игра. Бакаев, Мостовой, Малком, Сергеев – качественные опции под рывки за спину (плюс много открывались в глубину).

«Зенит» наигрывал передачи назад на свободную восьмерку (например, Клаудиньо освобождался от опеки, чтобы сменить фланг или отдать проникающий пас при получении мяча). «Зенит» стремился к численному превосходству в полуфлангах: для этого Мостовой-Бакаев-Малком регулярно смещались на противоположный край, а центральные полузащитники помогали в середине и на флангах по мячу, пример – гол Кассьерры.

Преимуществу также способствовали треугольники между Дугласом, Клаудиньо и Мостовым/Бакаевым (вингер отвечал за ширину, менялся позициями с восьмеркой и освобождал фланг защитнику).

В такой системе роль крайних защитников может быть определяющей: Дуглас классно открывался в середину под передачи, а Сутормин таскал мяч сам.

Важность Вендела возрастет, если он останется в «Зените». Бразилец пропустил первый тайм в игре с ЦСКА – и «Зенит» периодически затягивал с выходом из обороны в атаку, а ставка на Дугласа была слишком явной. Разница с Бакаевым на позиции восьмерки тоже огромна – Вендел смело двигал мяч через короткие передачи, лучше укрывал его корпусом и классно менялся позициями.

Как итог – «Зенит» отработал новую схему, а некоторые детали в стиле уже видны (комбинации через фланговые треугольники, смещения крайних защитников в полуфланги). Например, перегрузы середины и полуфлангов – при идеальном раскладе крайние защитники обеспечат больше разнообразия. Но игра с «Црвеной» показала, что «Зенит» пока в процессе: периодически свобода в атаке вредила при обороне (Клаудиньо и Бакаев не успевали вернуться), а без Вендела возникали сложности под прессингом.

Бакаев качественно начал: оформил 1+1 и сменил три позиции

Зелимхан дебютировал в матче с «Нижним Новгородом» (1:1): заменил Малкома в перерыве, активно начал (открывался под забросы, уходил в глубину и на левый фланг), поучаствовал в создании пары подходов, забил в серии пенальти.

«Сложнее было проявить себя, в отличие от тех, кто играл в первом тайме. Кто-то только вчера из отпуска вернулся, от партнеров многое зависит. Мы прекрасно знаем его сильные качества, он старался, много двигался, старался обострять. Забил хороший мяч в серии пенальти. Не сомневаемся, что он поможет нам. По самоотдаче и движению вопросов нет; по сыгранности сложно было проявить себя на сто процентов», – анализировал Семак.

В игре с «Сочи» получилось лучше (1:1): Бакаев вышел только на 35 минут, но забил с игры и в серии пенальти, больше всех обострял во втором тайме.

Против ЦСКА (3:0) Бакаев сменил роль, выйдя левым вингером в 4-3-3. Он взаимодействовал с Клаудиньо и Дугласом (плюс менялся позициями с Малкомом) и ассистировал Сутормину.

В следующей игре Зелимхан переквалифицировался в восьмерку, а Семак рассказал, что Бакаев уже близок к основе: «Зелимхан играл и левее, и ближе к Малкому. Чтобы понимать, насколько взаимодействуют друг с другом, чтобы была дополнительная опция. Их одновременный выход вполне возможен. В принципе, эти игры показали это.

Нам нужно сейчас в таком хорошем и соревновательном режиме узнать самые сильные стороны Зелимхана. Сможет ли он играть на одной, на другой позиции. Именно этим мы занимаемся. Это притирка в игровых ситуациях с хорошим сопротивлением».

Товарищеские матчи показали, что Бакаев приносит пользу. Например, против «Нижнего» и «Сочи» Зелимхан разнообразил игру: открывался в глубину, отыгрывался с партнерами, после чего ускорялся за спину. Его активность помогала: в дебютном матче его подыгрыш обеспечил два прострела (один исполнил сам) и две передачи в штрафную, а в следующем он успешно стартовал за спину с левого и правого флангов (нанес 2 удара после ускорений).

В Москве Бакаев начал вместе с Малкомом. Показалось, что между ними есть взаимопонимание: Зелимхан создавал линии для передач, когда бразилец смещался в середину, и вместе они практически создали выход 1-на-1 для Сергеева (еще была хорошая атака в начале второго тайма).

Но ключевая цель для новичка «Зенита» – найти контакт с восьмерками и крайними защитниками. Бакаев интересно сыграл с ЦСКА: создавал ширину (Клаудиньо и Дуглас заполняли середину – пример в прошлом абзаце), вовремя заужал, освобождал пространство для партнеров, старался не дублировать позиции и правильно меняться местами.

В первом тайме было сразу два явных примера смещений: сначала он классно открылся по линии аута, увидел Клаудиньо в середине и двинулся к нему, тем самым освободив пространство для Дугласа (опасно навесил на Сергеева), а спустя несколько минут поучаствовал в голевой атаке.

Бакаев сыграл против «Црвены Звезды» на позиции восьмерки, но это не самый удачный эксперимент. Зелимхана заменили в перерыве – уход полузащитника был логичным, даже если и планировался заранее. Он не рисковал на своей половине под давлением (при этом все равно дважды терял мяч при плотном контакте), слегка терялся в глубине, а самые опасные эпизоды стали результатом смены позиций (разогнал атаку с Дугласом и Мостовым с левого фланга, отдал проникающий пас в штрафную после углового).

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Главный вывод по сборам «Зенита» – продолжается эволюция, завязанная на разнообразном выходе в атаку через бразильцев. Семак ищет разные опции: хочет, чтобы вингеры убегали за спину, открывались в глубину, совмещает комбинационные скиллы игроков через смещения и перегрузы полуфлангов.

Перед Суперкубком сформировалось несколько интриг.

Первая – выйдут ли в старте Кассьерра и Бакаев. Семак рассказывал, что они только прощупывают состояние колумбийца, но с Зелимханом многое понятно. Ключевое, что может помешать месту в старте – брак при передачах (Малком и Клаудиньо играют на 85+% точности, Мостовой – на 79% Бакаев – на 73%) и потенциальное возвращение Клаудиньо на фланг.

Вторая – вратарский вопрос. Даниил Одоевский начинал все матчи в основе плюс провел полную игру с ЦСКА (3:0), тогда как Кержаков выходил на вторые таймы.

«Конечно, Одоевскому нужно много играть. Прекрасно понимаем состояние и на что способен Кержаков. Нам на него нечего смотреть, и так знаем его лучшие качества. А что касается Одоевского – должны дать ему как можно больше времени, чтобы он проявлял свои лучшие качества и быстрее адаптировался», – рассуждал Семак.

Но на брифинге перед «Спартаком» Семак так и не раскрыл основного вратаря – похожая ситуация уже была в феврале перед Лигой Европы (тогда выбрали Кержакова): «Что касается вратарской позиции, оба готовы играть. Мы решим по ходу этих тренировочных занятий, кто будет начинать матч в стартовом составе».

Третья – схема «Зенита. Семак использовал 3-4-3 и 4-3-3 с похожими установками, но разными игроками из-за разницы в физической готовности. В 3-4-3 «Зенит» столкнулся со сложностями с ромбом «Сочи», а в 4-3-3 был уязвим к контратакам, когда восьмерки задерживались впереди.

Игра со «Спартаком» может стать первым топ-матчем Семака, когда «Зенит» решится на 4-3-3, но велика вероятность, что тренерский штаб сохранит 3-4-3 – так команда остается более сбалансированной в обороне.

Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов, Алексей Даничев; globallookpress.com/Maksim Konstantinov