Кассьерра станет частью эволюции «Зенита». Он самый многофункциональный форвард РПЛ

Разбираем переход колумбийца.

«Зенит» объявил о трансфере Матео Кассьерры.

Колумбиец – один из лучших новичков РПЛ-2021/22, а по соотношению цена/качество однозначно номер один: «Сочи» заплатил португальскому «Белененсешу» всего 1,2 миллиона евро.

Кассьерра дебютировал только в седьмом туре, но это нисколько не помешало ему везде стать лидером. Он лучший бомбардир «Сочи», лучший бомбардир РПЛ без учета пенальти (14 голов, у Гамида Агаларова – 13), второй в лиге по «гол+пас» (14+4). А еще благодаря ему «Сочи» перешел на комбинационный футбол и стал изящнее.

Теперь Матео в Санкт-Петербурге. В чем его плюсы?

«Сочи» перешел на комбинационный футбол благодаря особенностям Кассьерры: он отыгрывал на третьего и участвовал в быстрых разворотах

«Мы нуждались в таком форварде – бегущий и хорошо играющий спиной к воротам. Он командный игрок, обладающий хорошими скоростными качествами. Надо адаптировать его к игре нашей команды», – так Владимир Федотов представлял Кассьерру в августе 2021-го.

Матео дебютировал практически по-царски: забил «Уфе» уже на 11-й минуте (3:1), создал себе несколько моментов и классно открывался под передачи. Дальше – не хуже, он быстро ворвался в топ-5 по результативности в осенней части РПЛ (8+3), хотя сыграл меньше Артема Дзюбы (10+4, меньше на 77 минут), Гамида Агаларова (13+0, меньше на 364 минуты) и Себастьяна Шиманьского (5+6, меньше на 246 минут).

Одновременно менялась и игра «Сочи».

«В начале сезона еще был Дуганджич, хорошо проявивший себя в еврокубках. Он нападающий того же плана, что и Заболотный, так что тогда особых перемен не было. Потом без них было не обойтись, – объяснял Федотов в январе. – Если Антон [Заболотный] снимал весь верх и мы спокойно выходили из-под прессинга через длинные передачи, то после его ухода нужно было перестраиваться. Тем более у нас в обороне появились футболисты, способные качественно работать с мячом. Да, стало больше потерь на своей половине поля, но мы ушли от вертикального футбола к более комбинационному. Изменились стилевые особенности наших передач при выходе из обороны в атаку. Теперь мы играем, отталкиваясь от сильных качеств Кассьерры».

Кассьерра не такой высокий, как Заболотный (рост Заболотного – 191 см, Кассьерры – 179 см, данные – InStat), поэтому боролся гораздо реже (11 единоборств в атаке за 90 минут против 23) плюс отдал меньше передач (21 пас за 90 минут против 24).

И все равно Кассьерра гораздо больше участвовал в созидании. Одна из его главных задач – игра на третьего внизу. Инсайды «Сочи» передвигались очень свободно, а колумбиец заполнял пространство около штрафной: принимал передачи, откидывал назад (помогало при резких разворотах на фланг, когда латерали поднимались высоко), тогда как Заболотный чаще боролся и делал скидки.

Матео – третий в РПЛ по xGChain (вклад в атаки с ударами, включающий и промежуточный пас или касание, и передачу под удар, и сам удар), уступил только Малкому и Венделу. Похожая статистика и по вкладу без учета ударов и ключевых передач (xGBuildup) – Матео влиял на атаки больше Заболотного.

Кассьерра классно открывается в штрафной: держит защитников на расстоянии и выскакивает из-за спин

Кассьерра – среди самых острых нападающих РПЛ. Он в лидерах по создаваемой опасности (0,84 xG90+xA90 без учета пенальти), 2-й среди центрфорвардов по ожидаемым передачам (уступил только Дзюбе), 3-й – по передачам под удар с игры (30, больше только у Соболева – 31 и Дзюбы – 32) и касаниям в штрафной (145, Дзюба – 156, Агаларов – 166).

Кассьерра – один из сильнейших форвардов РПЛ за последние годы. Матео – лучший нападающий по xG без учета пенальти (13,73, у Агаларова – 9,72) и явным голевым моментам (27, 44,4% реализации).

Шансы у чужих ворот – отдельная история. Кассьерра эффективно вписался в атакующую структуру «Сочи»: он в топе последних лет по приему мяча в опасных зонах (на графике ниже – строка Expected Threat адресат), явным голевым моментам и передачам под удар. Так он стал лучшим в РПЛ по участию в командном xG (21,17) и четвертым нападающим по вовлеченности в удары (105).

Данные и графика – «Футбол в цифрах»

Важная деталь – ценность ударов. «Сочи» весь сезон шел вперед очень осознанно и стал вторым по голам после атакующих комбинаций. Большинство попыток Кассьерры – результат отлично выбранной позиции. Матео почти не бил из-за штрафной и не оказывался в острых углах. Он только 15-й в РПЛ по количеству ударов (54), но лучший по угрозе этих ударов среди тех, кто сыграл больше 50% минут (0,66).

Данные и графика – InStat

Одна из причин классной работы в штрафной – знакомство с Деннисом Бергкампом в «Аяксе». Кассьерра рассказывал: «Очень нравилось заниматься с Бергкампом, он объяснял, как справляться с давлением защитников. Много говорил про нюансы их психологии, уверял, что можно предугадывать действия защитников. Он много времени разбирал открывания, технику приема мяча и так далее. Легендарный игрок, который приносит много пользы как тренер».

Грамотное открывание – полезнейшее качество Кассьерры. Один из главных приемов – удар на расстоянии от защитников. Например, Матео качественно вбегает в зоны между центральными защитниками из глубины (часто забегает за спину одному из них).

Более распространенный алгоритм – занять позицию между защитниками и потом резко отойти в сторону. Например, Кассьерра идеально замкнул подачу в игре с «Ахматом» (3:2): сначала держался за спиной Семенова, а затем двинулся левее.

Похожая история была против ЦСКА (4:1): несколько раз слегка дергал Дивеева влево-вправо, а после выскочил из-за спины и воспользовался ошибкой защитника.

Кассьерра поможет эволюции «Зенита», если синхронизируется с бразильцами

Главный итог сезона-2021/22 для «Зенита» – обретение нового стиля. Несколько лет Сергей Семак и селекционный отдел меняли команду трансферами техничных универсалов: Ярослав Ракицкий отвечал за начало атак (мог отдать пас на любое расстояние), Дуглас Сантос стал плеймейкером на левом фланге, Вендел – лучший полузащитник РПЛ на мяче, Малком и Клаудиньо умеют абсолютно все.

Еще одна деталь нового стиля – постепенный отказ от Дзюбы. Артем – классный распасовщик, но переход на 3-4-3 разбил пару с Азмуном еще осенью, плюс «Зенит» снизил количество забросов и укоротил передачи.

Например, подписание Станислава Крицюка – попытка вписать в схему вратаря, который хорошо играет ногами и вводит мяч рукой. Возможно, слухи про Дюпина связаны с этой же особенностью: Юрий неплохо владеет двумя ногами и выглядит сильнее Михаила Кержакова.

Бакаев – аналогичное продолжение стратегии. «Зенит» забрал второго ассистента РПЛ за последние три сезона (20 голевых передач) и игрока из топ-5 по созданию голевых моментов в РПЛ прошлого сезона.

Кассьерра – еще одна деталь зенитовской перестройки. Он стал лучшим бомбардиром в одной из самых комбинационных команд РПЛ и обладает удобными для Семака качествами. Матео часто уходил в глубину для помощи атакующим полузащитникам (Малком и Клаудиньо регулярно искали партнера для быстрого отыгрыша), создал себе несколько моментов после рывков за спину, а еще он один из лучших по голам головой (все благодаря хорошему выбору позиции).

Плюс Кассьерра – качественное усиление конкуренции. По большинству показателей Матео лучше Ивана Сергеева и уехавшего Юри Алберто.

Интересная опция от Кассьерры – передачи в штрафную. Он эффективно вписался в концепцию Федотова: не только отдавал подготовительные передачи назад, но и сам грамотно искал фланги и менял направление атак.

Сергеев и Алберто так активно передачи в штрафную в «Зените» не отдавали из-за особенностей стиля – например, Юри чаще играл инсайда (крен влево) и почти не выходил единственным форвардом.

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Кассьерра – самый многофункциональный центральный нападающий прошлого сезона. Матео помогал в построении атак, классно открывался, блестяще реализовывал моменты – и благодаря ему «Сочи» освоил новый комбинационный стиль.

Трансфер Кассьерры – продолжение стратегии «Зенита» последних лет. Он поможет в позиционных атаках плюс сильнее уехавшего Алберто в комбинационном футболе, поэтому кажется своевременной и сильной заменой.

Жаль, что этот состав «Зенита» не покажет себя в еврокубках.

Фото: РИА Новости/Артур Лебедев, Владимир Астапкович, Максим Богодвид