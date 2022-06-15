В «Зените» будет новый Бакаев. В «Спартаке» он разрывал в контратаках, но впереди – другой стиль

И бешеная конкуренция с Малкомом и Клаудиньо.

Возможно, главный трансфер лета в России уже состоялся: Зелимхан Бакаев перешел в «Зенит» как свободный агент. 25-летний полузащитник (26 исполнится через две недели) подписал контракт с чемпионом – об этом уже сообщил генеральный директор Александр Медведев. Место спартаковского воспитанника в Петербурге снова занято.

Непродление Бакаева со «Спартаком» – почти уникальная история для нашего футбола, ведь без контракта остался один из самых результативных российских игроков лиги в пиковом возрасте.

По системе «гол+пас» Бакаев входит в топ-10 с сезона-2018/19 – первого полноценного во взрослом футболе (тогда он играл в тульском «Арсенале»).

Бакаев раскрылся в «Арсенале» Кононова. Тогда туляки играли за счет быстрых фланговых игроков, умеющих обыгрывать 1-в-1

Бакаев оказался в Туле при Олеге Кононове. «Тренерский подход Кононова – полностью спартаковский. Не бить вперед, выходить из обороны низом – у него есть четкое понимание, в какой футбол он хочет играть. Кто еще играет в такой футбол, кроме «Краснодара»?» – говорил Бакаев зимой 2019-го.

Оценка Бакаева точно нуждается в детализации – это важно для рассуждений о всей карьере Зелимхана. При Кононове «Арсенал» действительно не выносил мяч вперед (например, по коротким розыгрышам от ворот Тула была третьей в РПЛ), но при этом и не был зациклен на владении, даже с поправкой на качество состава. По владению Тула шла седьмой – выше, например, был «Урал» Дмитрия Парфенова, а «Енисей» Дмитрия Аленичева (вероятно, худшая команда лиги по качеству состава в тот сезон) контролировал мяч чаще вплоть до последнего матча Кононова в «Арсенале». По числу владений с девятью и более передачами Тула при Кононове занимала 13-е место.

При Кононове (как и при пришедшем после него Игоре Черевченко) «Арсенал» очень много создавал в контратаках за счет индивидуально сильных игроков на краях: скорость и дриблинг Бакаева, Резиуана Мирзова, Эванса Кангва и Даниила Лесового кошмарили РПЛ-2018/19.

При обоих тренерах «Арсенал» был одной из лучших контратакующих команд лиги в том сезоне.

По данным Никиты Васюхина, в тульском сезоне 56% xG и 57% xA (ожидаемые голевые передачи) Бакаева были созданы именно в контратаках. Благодаря индивидуальным качествам и стилю того «Арсенала» Зелимхан за один сезон превратился в топ-игрока РПЛ по некоторым показателям.

Лучший отрезок Бакаева в «Спартаке» случился при раннем Тедеско. В той команде Зелимхан тоже блистал в быстрых отрывах

После возвращения в «Спартак» Бакаев несколько матчей провел на правом краю атаки, а затем перешел на левый. Справа Кононов выставлял Йордана Ларссона, считая, что так швед быстрее адаптируется.

Решение казалось странным, ведь так Кононов лишал удобной роли одного из лучших игроков «Спартака» (большую часть остроты Бакаев создавал после смещений в центр под левую). Хотя левый фланг точно не был чужим для Зелимхана: там он играл и за молодежку «Спартака», и в «Спартаке-2» – правда, нигде не показывал такой результативности, как в РПЛ.

Доменико Тедеско передвинул Бакаева в середину с первой же игры в России – сначала как вершину ромба в центре поля, а затем либо как одного из двух инсайдов, либо как игрока под парой нападающих.

В первый месяц после смены позиции Тедеско забросали вопросами о Бакаеве на пресс-конференциях. «За неделю меня спрашивают о Бакаеве уже раз в десятый. Для меня самое важное – чтобы игроку было удобно на позиции. Зелимхан мне сказал: «Тренер, мне очень нравится эта позиция. Здесь я могу и пас отдать, и гол забить». Когда игрок отвечает такое, мне тяжело сказать нет. И хотя Бакаев последние два матча провел в центре, сохраняется возможность, что он сыграет не только на месте восьмерки или десятки, но и на фланге. Почему нет? Универсальные игроки всегда очень дороги», – говорил Доменико.

Первые месяцы Тедеско в «Спартаке» – игра на переходах, и в этом смысле поиск новой роли для Бакаева был абсолютно логичен. Зелимхан и находил свободное пространство между линиями, и сам разгонял контратаки быстрыми разворотами с мячом.

Лучшую игру контратакующего «Спартака» Тедеско мы увидели еще осенью 2020-го – тогда разгромили «Локомотив» (3:0). Бакаев отметился ассистентским хет-триком – все голевые передачи пришлись на быстрые отрывы.

Бакаев стабильно был самым острым игроком «Спартака», выдав (пока) лучший отрезок в топ-клубе РПЛ.

Девять туров – слишком маленькая выборка для утверждения, что Бакаев способен быть лидером топ-команды лиги, но все-таки был и довольно успешный мини-отрезок с Кононовым в «Спартаке», и хороший сезон в Туле. Плюс эти туры разделила зимняя пауза – прекрасный матч с «Динамо» (2:0, гол+ассист) Бакаев выдал уже во второй части сезона.

А затем наступила коронавирусная пауза, в которую Бакаев подхватил болезнь одним из первых в РПЛ.

Считается, что летом 2020-го Бакаева скосил коронавирус. Но, вероятно, мешало и изменение стиля «Спартака»

Доигровку сезона-2019/20 Бакаев провалил, а дальше провел очень странную первую часть чемпионата-2020/21 – не был так ярок и даже потерял постоянное место в старте, хоть и оставался одним из лучших ассистентов РПЛ (5 голевых передач с августа по декабрь 2021-го).

Одну из этих голевых снова сделал в быстром отрыве – против «Сочи» еще в первом туре. Еще один летний ассист – тоже на пространстве – в матче с Тулой, когда «Арсенал» некачественно пошел в прессинг на половине поля «Спартака». Третья голевая – заброс на Эсекиэля Понсе в дерби с ЦСКА, когда аргентинец разобрался сам. Четвертая – подача с углового в матче с «Ротором».

Превращение Бакаева в игрока ротации совпало со сменой стиля «Спартака». Благодаря появлению Павла Маслова москвичи коротко разыгрывали от вратаря Александра Максименко и подолгу контролировали мяч. До коронавирусной паузы (в лучший отрезок Бакаева при Тедеско) «Спартак» имел 50,3% владения, в доигровке сезона-2019/20 – 52,5%, а в первой части 2020/21 – аж 59,3%.

Осенью 2020-го страдал не только Бакаев – «Спартак» стал еще и интенсивно прессинговать, из-за чего на скамейку присел Александр Соболев. Соболев расцвел уже весной 2021-го, когда Тедеско сильно упростил игру – этот стиль Бакаеву тоже не слишком подходил, к тому же в Москву вернулся Квинси Промес.

«Причиной спада Бакаева стал коронавирус, который он перенес во время паузы в 2020-м. В начале года он набрал отличную форму, провел прекрасные матчи против ЦСКА и «Динамо», а потом случилась болезнь, когда вся команда закладывала фундамент, он лечился, в итоге так и не сумел вернуться в ту форму после коронавируса, которая была в начале 2020-го.

Но я не могу упрекнуть его, у него всегда было желание играть, а зимой мы еще и купили Промеса, что только усложнило жизнь Бакаева», – говорил Тедеско, уезжая из России.

При Руе Витории Бакаев даже закрывал весь правый край, а Ваноли очень быстро менял Зелимхана. Бакаев все равно стал одним из лучших ассистентов РПЛ

Сезон-2021/22 – катастрофа «Спартака», несмотря на первое место в группе Лиги Европы и победу в Кубке России. Руй Витория усомнился в своих идеях еще в августе и вернул «Спартак» к трем центральным защитникам. Лучшие летние изобретения Руя – Николай Рассказов в качестве правого центрального защитника и левша Бакаев в роли правого латераля.

Даже в условиях тотального хаоса Бакаев выдал сносную первую часть сезона – например, по количеству передач под удар с игры он входил в топ-10 в РПЛ. А индивидуально сильный отрезок при Паоло Ваноли вообще вывел Бакаева в число острейших игроков сезона.

При этом при итальянце Бакаев сыграл лишь один полный матч (с «Ростовом» тоже заменили, но уже на 93-й минуте). В мае Ваноли объяснял ранние замены Зелимхана так: «Не считаю, что Бакаев при мне играл мало. У него взрывной характер, но он очень искренний человек. Бака мне нравится. Но нельзя отрицать, что ему еще нужно расти и прибавлять. Прибавлять прежде всего психологически. Прибавлять в понимании того, что футбол – это командный вид спорта. Мы выигрываем и проигрываем вместе. Команда всегда в приоритете.

Порой на поле он теряет много сил впустую. Нужно понимать, когда надо сыграть на команду, когда – индивидуально, когда – в два касания. Этого Баке недостает. Он порой действует чрезмерно инстинктивно. А современный футбол другой, и футбол в будущем будет совершенно другим – организованным, запрограммированным».

Комментарий Ваноли скорее породил новые вопросы (например, считал ли Паоло, что Бакаев излишне зациклен на себе, как тренер должен работать с игроками, действующими на инстинктах), но мы уже вряд ли получим ответы на них.

«Ненормально, когда после каждого матча спрашивают, сколько минут сыграл Бакаев. Влияла ли Зарема? Абсолютно нет. Единственный, кто влиял – Ваноли», – говорил спортивный директор «Спартака» Лука Каттани уже после ухода Бакаева.

Вопрос об игровом времени Бакаева абсолютно нормален с учетом контекста. Во-первых, почти во всех матчах, где Бакаев выходил в старте, он был активнее и острее Промеса (играли инсайдов под Шамаром Николсоном), которому доверяли гораздо больше минут. Во-вторых, до весны 2022-го так рано Бакаева менял лишь Тедеско в сезоне-2020/21.

Тогда это происходило в первой части (ноль матчей с первых минут весной 2021-го) и объяснялось последствиями коронавируса. Сейчас внятных и детальных пояснений мы не получили, хотя они требовались даже больше, чем при Тедеско, ведь к игре Бакаева уже было не так много претензий.

В «Зените» Бакаеву придется меняться. Конкуренция и большее число позиционных атак – пока трансфер кажется усилением обоймы

В «Зените» Бакаев попадет в совершенно новые условия. Лишь в одном сезоне команда Зелимхана владела мячом больше «Зенита» – это был полный чемпионат «Спартака» при Тедеско.

Пока совсем непонятно, какую структуру Сергей Семак сделает базовой в новом сезоне. Осенью 2021-го «Зенит» в основном играл в три центральных защитника, весной 2022-го переключался на 4-4-2. Вероятно, количество атакующих игроков в основе останется прежним – по информации Sports.ru, Артема Дзюбу почти наверняка заменит Матео Кассьерра.

Если Семак поставит на 3-4-3, Бакаев будет конкурировать за место одного из инсайдов. Знакомая роль, но новый уровень конкуренции – Малком и Клаудиньо, Андрей Мостовой, Александр Ерохин и даже Юри Алберто. Конечно, Бакаев гораздо больше похож на Малкома и Клаудиньо – и уровень загруженности на мяче у бразильцев гораздо выше.

Зимой 2021-го я спрашивал у Тедеско о влиянии стиля команды на качество игры Бакаева: «У Бакаева прекрасный скоростной дриблинг, но его качества мы можем реализовывать и в матчах, когда «Спартак» контролирует мяч. Сам Бакаев знает, что у него были и лучшие отрезки в карьере, в том числе со мной. Но бывают и не самые хорошие времена. При правильном восприятии это стимулирует прогресс.

Я считаю, что Бакаев может качественно действовать в позиционных атаках. Хотя, конечно, с момента рестарта прошлого сезона он пережил неприятные моменты. Коронавирус, ротавирус, небольшие повреждения – это не может пройти бесследно».

Пока Бакаев точно не доказал, что может быть одним из лучших атакующих игроков лиги в позиционных атаках, но важно и помнить о качествах партнеров и структуре его команд. Тедеско, вероятно, активнее всех последних тренеров «Спартака» искал лучший вариант позиционной структуры, но даже он не смог сделать ее эффективной. Ларссон и большинство центральных полузащитников «Спартака», особенно до прихода Пруцева, совсем не подходят для постоянного владения.

В этом смысле «Зенит» гораздо более понятная команда, даже после потери Ярослава Ракицкого. Если у Семака получится одновременно разместить на поле Клаудиньо, Бакаева и Малкома, Зелимхан сможет выйти на новый уровень и много создавать не только на пространстве.

Пока же его переход кажется лишь усилением обоймы.

Но в таком же статусе в Петербург переезжал и Дзюба.

Фото: РИА Новости/Владимир Песня, Алексей Филиппов, Максим Котенев; globallookpress.com/Alexander Kulebyakin, Stupnikov Alexander