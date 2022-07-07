Родригао – лучший страхующий защитник РПЛ. Он неплох в борьбе и пасует лучше Чистякова и Ловрена

Анализируем трансфер «Зенита».

«Зенит» объявил о трансфере Родригао.

Центральный защитник «Сочи» – в топ-3 новичков РПЛ-2021/22. Селекционный отдел сочинцев грамотно сработал, бесплатно заменив ушедших Ивана Миладиновича (аренда в «Нижний»), Миху Мевлю и Ивана Новосельцева.

Родригао забил уже в дебютном матче против «Кешли» в Лиге Конференций (3:0), сразу выиграл место в старте и улучшил выход «Сочи» из обороны в атаку (играл и короткими, и длинными передачами) – так он практически моментально стал одним из лучших защитников РПЛ.

Родригао провел стабильный сезон (маскировал проблемы «Сочи» в первой части сезона) и был прекрасен в топ-матчах

«Готов играть и в тройке, и в двойке. Но, если честно, мне очень нравилась схема с тремя центральными защитниками – я много был с мячом, со своей позиции всегда мог подстраховать партнеров по обороне. Люблю играть центрального защитника в тройке. Там могу показать свои лучшие качества, начиная атаки команды. При этом выйти левее или правее для меня тоже не проблема.

Согласен с мнением, что среди моих сильнейших качеств – умение вести единоборства и хороший первый пас.

У меня хорошая, бразильская техника, я люблю владеть мячом и играть в красивый футбол. Я не считаю, что слишком рискую при владении мячом. Если это риск, то он оправданный, потому что в моей голове есть картина игры. Я всегда спокоен, все под контролем. Возможно, люди, смотря на меня со стороны, нервничают в такие моменты, но я – точно нет. Тренера мой стиль игры устраивает», – рассказывал о себе Родригао.

Один из главных плюсов защитника в прошлом сезоне – стабильность.

Летом 2021-го Родригао попал в непростые условия: «Сочи» перестраивал и оборону, и атаку. В защите с предыдущего сезона остался только Данила Прохин, а новички в центр поля и нападение подъехали уже после сборов (Викторьен Ангбан и Матео Кассьерра).

Именно Родригао маскировал проблемы «Сочи». Прохин хорош на мяче, но не очень здорово борется (всего 58% выигранных единоборств, 53% – вверху). Барач и Юрганов делили место в старте, а весь «Сочи» шел девятым по качеству допущенных моментов без учета пенальти.

Родригао фокусировался на подстраховке и борьбе. Он грамотно выбирал позицию (в некоторых эпизодах даже не приходилось играть на опережение – помогали чтение игры и габариты), вовремя откатывался назад и подчищал свободные зоны, принимал оперативные решения под давлением на спорных мячах (в одно-два касания начинал контратаки или выбивал подальше из-за отсутствия вариантов). В первой половине сезона Родригао стал самым надежным защитником «Сочи», а по ходу сезона остался единственным, чье место в старте не обсуждалось.

Во второй части сезона Родригао сохранил почти все топовые цифры. Плюс ему сильно помог трансфер Ваньи Дркушича, который вытеснил Прохина с места правого центрального защитника в запас. Единственная просадка – падение общего процента выигранных единоборств из-за спада в воздушных дуэлях (было 73%, стало 63%).

Но если рассмотреть все верховые единоборства, все не так критично: часть пришлась на стандарты у чужих ворот против «Нижнего Новгорода» (0:0), другие – на игру против ЦСКА (1:0, почти не вступал в единоборства, заранее читая эпизоды, но в паре моментов все же уступил Заболотному), в некоторых эпизодах его мгновенно страховали. Плюс Родригао практически идеально закрыл Дзюбу, Смолова и Заболотного – из под него нанесли всего 2 удара (попытка Заболотного была не опасной), тогда как бразилец был одним из лучших по перехватам и овладеваниям мячом в этих играх.

В итоге Родригао – лучший страхующий защитник лиги. Он чуть слабее Ловрена и Чистякова по верховым единоборствам, но классно читал игру и вовремя вытягивался в свободные зоны на подборы и перехваты.

Родригао – дополнительная опция на мяче. Он поднимается в чужую опорную зону и активно предлагает себя

После разрыва контракта с Ярославом Ракицким в «Зените» остался один здоровый центральный защитник с опытом игры в РПЛ – Дмитрий Чистяков. Левым центральным часто выходил Дуглас Сантос, правым центральным в тройке иногда становился Барриос (это мы видели и осенью 2021-го).

Приход Родригао – возможность восстановления баланса сзади. Во-первых, Родригао поможет в борьбе и чтении эпизодов. Во-вторых, бразилец пасует гораздо лучше Ловрена и Чистякова плюс активнее предлагает выходить через него (отскакивает под передачи, открывается между соперниками).

В прошлом сезоне Родригао входил в топ-10 лиги по продвижению и в топ-3 – среди центральных защитников. Да, Родригао – не десятка на позиции центрального защитника, как Ракицкий, но все равно классно отрезает соперников передачами, хорошо видит свободные зоны под забросы (отдает под быстрые забегания за спину или под комбинации на флангах). Плюс смелость – дополнительная опция под вариативность – в «Сочи» он поднимался в опорную зону, чтобы уводить опекунов, создавать численное преимущество или отыгрываться с партнерами.

Его карта передач отличается от карт Чистякова и Ловрена. Дмитрий чаще пасовал ближнему и редко самостоятельно двигал мяч, а Ловрен покрывал меньше зон, чем Родригао. Новичок «Зенита» – третий центральный защитник РПЛ по вкладу в атаки с ударами (включает и промежуточный пас или касание, и передачу под удар, и сам удар) и непрямому вкладу в атаки с ударами (промежуточный пас в ней).

Данные и графика – xGLab

***

«В ближайшие дни к нам может прийти правый центральный защитник. А до конца трансферного окна – и левый», – прогнозировал гендиректор «Зенита» Александр Медведев.

Сергей Семак дополнил: «У нас одна вакантная позиция с уходом Ракицкого. Нам нужен защитник – главное, чтобы он был. Левоногого найти достаточно сложно. Клуб занимается этим вопросом. Чистяков при необходимости может сыграть слева, Ловрен – тоже».

Теперь самое интересное – процесс адаптации Родригао.

В последних матчах против ЦСКА (3:0) и «Црвены Звезды» (2:1) «Зенит» переходил на четверку защитников: при таком раскладе пара Чистяков-Родригао может стать основной (против сербов наконец-то сыграл и Ловрен), а Дуглас вернется на левый фланг.

Другой вариант – игра в тройке, но тогда в «Зените» будет жесткая конкуренция за позицию страхующего защитника. Чистяков хуже на мяче, но сильнее Родригао в борьбе. К тому же, Семак рассказывал, что Дмитрию оптимальнее играть в середине, а не ближе к флангу.

Тогда мимо старта может пролететь Ловрен. Или его придется переводить левее, если Семак не планирует возвращать Сантоса в тройку.

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович, Владимир Федоренко; premierliga.ru