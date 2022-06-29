Неожиданные новички «Зенита»: специфичный вингер с 3 крестами к 21 году и вратарь без опыта в бразильской Серии А

«Зенит» подписал вратаря Ивана Куарезму и вингера Густаво Мантуана – они вошли в сделку по двусторонней аренде Юри Алберто в «Коринтианс».

По информации влиятельного бразильского медиа Globo Esporte, Малком звонил Мантуану, убеждая, что в России спокойно, а он и Клаудиньо не собираются уезжать из Санкт-Петербурга. Звонок логичен: Малкома, Клаудиньо, Мантуана и Куарезму представляет агент Луис Фернандо Гарсия.

«Вариант с «Коринтианс» оказался самым интересным. Мы получили не одного игрока, а двух – хорошего уровня, с большим потенциалом, которые усилят «Зенит» в этом сезоне.

Соглашение с Мантуаном и Иваном исключает их отъезд в течение этого сезона. Это закреплено юридически», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

Несмотря на оптимизм Медведева, сделка слегка настораживает: бразильцы прилетят в Петербург только в середине июля (еще не прошли медосмотр плюс пропускают Суперкубок и всю предсезонку), Мантуан уже трижды рвал крестообразные связки, а Куарезма за всю карьеру вышел только на пару минут в чемпионате Бразилии.

Кого же арендует «Зенит»?

Мантуан – универсал, сменивший 4 позиции за 13 матчей. Он один из лучших в «Коринтианс» по атакующим метрикам, но не выделяется на уровне чемпионата Бразилии

Мантуан – 21-летний правый вингер, сезон-2022 для него первый полноценный в карьере. В двух предыдущих сезонах он тоже играл за «Коринтианс», но из-за травм провел только 10 матчей.

Сейчас Мантуан – пятый в команде по сыгранным минутам, лидер по ключевым передачам, второй по созданным голевым моментам и ударам, третий по успешным обводкам. Результативность (3+1 в 13 матчах) тоже в топ-3 внутри «Коринтианс». Частично Мантуан в топе из-за постоянного игрового времени: за 13 матчей он создал 7 голевых моментов и отдал 5 точных ключевых передач (некоторые эпизоды пересекались между собой).

А вот на уровне всей бразильской Серии А статистика Мантуана совсем не поражает – он не входит в топ-50 ни по одной из атакующих метрик.

С другой стороны, Густаво постоянно менял позиции:

– начал сезон правым вингером;

– регулярно становился крайним защитником;

– когда «Коринтианс» переходил на тройку центральных, был правым латералем (плюс полчаса поиграл инсайдом в 3-4-3);

– в трех играх выходил левым вингером (в первом случае еще в первом тайме стал правым латералем, во втором – поучаствовал в паре моментов, в третьем – был заменен в перерыве).

Возможно, универсальность и привлекла Сергея Семака. По данным Globo Esporte, тренер отказался отпускать Юри Алберто без включения Мантуана в сделку.

Тем не менее аренда удивила Мантуана по нескольким причинам. Во-первых, он не создает моменты постоянно. Играя правым вингером, Мантуан держал ширину, но почти не обострял и не обыгрывал – много пасовал назад или безуспешно бросал вперед. Слева ситуация повторялась: было несколько интересных смещений с ударами, но без качественных подач. Мантуан гораздо лучше действовал при ситуативных смещениях в середину, но случалось это нечасто.

Данные и графика – InStat

Широкая позиция помогала в роли латераля: Мантуан неплохо подключался и навешивал в штрафную справа – так создал 3 момента. На этой позиции его манера игры в атаке напомнила стиль Данила Кругового – Мантуан тоже создавал шансы благодаря дриблингу через середину, периодически заканчивал эпизоды из центра штрафной.

Подписание Мантуана – интересный квест для Семака. Он не кажется стопроцентным усилением:

– слева могут сыграть Клаудиньо и Мостовой;

– справа – Малком и Бакаев;

– Сутормин и Караваев часто играли правого латераля;

– Клаудиньо, Малком и Бакаев могут быть десятками.

Вторая сложность – травмы. В 2017 году Мантуан порвал крестообразные связки на правой ноге, в 2019-м – на левой, спустя еще год – снова на левой. Спортивный врач Артем Рыженко в телеграм-канале проанализировал проблемы Мантуана: «Густаво будет явно страдать от синовитов, особенно после любой поляны качеством чуть ниже «Газпром Арены», но при грамотном распределении нагрузки это на таком высоком уровне не является серьезной проблемой. Пропустит 1-2 игры за сезон. Неприятно, но не критично.

Что касается травматизма: не лучшая операция, в достаточно раннем возрасте или же действительно хроническое невезение, хрустальность и убитые колени в 21 год. Игрок талантливый, но 3 операции на крупных суставах в 21 год могут сильно урезать его потенциал – как в длительности карьеры, так и в ее яркости, так как после неоднократных поездок к хирургу могут начаться и мышечные травмы».

Как итог – «Зенит» поставил себя в сложную ситуацию. Клуб арендовал вингера, который не провел ни одного полноценного сезона из-за тяжелых травм и почти не выделялся на уровне чемпионата Бразилии (плюс в «Зените» все в порядке на его позициях).

Иван сыграл всего 1 матч в чемпионате Бразилии и много пропускает из-за штрафной

Иван Куарезма перешел в «Коринтианс» зимой 2022-го. До этого он играл только в Серии B (в 2016-м вышел на пару минут в вышке чемпионата Бразилии – больше шансов на таком уровне не было), а в новом клубе сидел под Кассио Рамосом (выходил только в Кубке Либертадорес на последний тур и в Кубке, когда команда вела 2:0).

Реально слабый сезон был в 2020-м – тогда Иван отбил всего 67% ударов и пропустил больше, чем ожидалось.

В этом году Куарезма пропустил дважды. Сильнее всего смутил гол в Кубке Либертадорес – позиция защитника закрывала дальний угол, но Иван даже не пытался сложиться в ближний.

Еще одно сомнение связано с отражением ударов из-за штрафной. За 175 матчей Иван пропустил 54 гола из-за пределов штрафной (Михаил Кержаков играет на близком проценте). В некоторых ситуациях можно сделать скидку (например, выходы 1-на-1 или быстрые отрывы), но он пропустил 7 голов после штрафных в ближний угол и минимум два удара точно должен был забирать. Плюс есть интересная деталь по подстраховке – Куарезма легко забирал чужие лонгболлы и неплохо ориентировался по уходящим мячам, если в штрафной было мало соперников, но «Понте» все равно регулярно пропускал после забросов и стандартов.

Пропущенные голы Ивана Куарезмы за всю карьеру

Потенциал игры ногами по второму бразильскому дивизиону оценить сложно. Иван практически не сталкивался с реальным давлением – соперники редко устраивали продуманный прессинг (ему не так часто мешали плюс за розыгрыш часто отвечали защитники). В некоторых ситуациях он неплохо разбирался: отдавал между соперниками и не боялся покатить на защитника под давление, но гораздо чаще играл длинными передачами.

***

«Зенит» вписался в неожиданную сделку.

С одной стороны, учитывая отсутствие еврокубков и укомплектованность состава, «Зенит» почти не рискует: бразильцы арендованы без обязательного выкупа. Плюс важно помнить, что после 24 февраля гораздо меньше перспективных иностранцев готовы ехать в Европу через Россию – возможно, вариант с Мантуаном и Куарезмой оказался наиболее оптимальным и доступным.

Но игровой потенциал пока сомнителен: Мантуан и Иван не провели ни одного полноценного сезона на уровне чемпионата Бразилии, Густаво трижды рвал кресты и очень специфично играл на позиции вингера.

К таким трансферам от «Зенита» мы не привыкли.

Мой телеграм

Фото: globallookpress.com/Fabio Leoni; Gettyimages.ru/Miguel Schincariol, Ricardo Moreira, Mauro Horita