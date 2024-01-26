О духе времени
Блог

«Ливерпуль» с Клоппом и до него в XXI веке. Одна картинка

Юрген Клопп Юрген Клопп
Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Футбол Футбол

Может закончить квадруплом.

Юрген Клопп – не просто тренер. 

За почти 10 лет он стал олицетворением «Ливерпуля», привил ему уникальный игровой стиль, построенный на высоком активном прессинге. За Клоппом повторяют десятки тренеров. Юргеном восхищаются по всей планете. 

И не только фанаты «Ливерпуля», которые еще помнят времена до Клоппа. Полные не только трофеев, но и нестабильности.

То, насколько Юрген преобразил «Ливерпуль», точно останется в истории. 

● Клопп принес «Ливерпулю» первое чемпионство за 30 лет, завершив многолетние страдания в АПЛ. До немца ее выиграть клуб не мог аж с самого основания турнира в 1992-м.

● Есть не менее великий сезон-2019, где «Ливерпуль» стал вторым – с 97 очками. Фантастический показатель, историческая гонка с «Ман Сити».

● Еще одна графа в золотой истории Клоппа – Лига чемпионов. Он выиграл ее лишь один раз, в 2019-м, еще дважды выходил в финал – и оба проиграл «Реалу». Ошибки Кариуса, травма Салаха, сэйвы Куртуа – уже великие сюжеты.

● В этом сезоне «Ливерпуль» идет на квадрупл: лидирует в АПЛ, вышел в финал Кубка Лиги, хорошие шансы и на Кубок Англии. Правда, вместо ЛЧ Лига Европы, но все-таки четыре трофея.

«Не думал об этом, мы так далеко», – говорил Юрген на днях. Тогда мы еще не представляли, о чем размышляет немец.

Факт, который подчеркнет величие: Юрген Клопп выиграл во главе «Ливерпуля» 7 из 8 возможных турниров, в которых участвовал. Не побеждал только в Лиге Европы.

И может это исправить.

Клопп смотрел нам прямо в душу, когда объявлял об уходе

Клопп уходит из «Ливерпуля»: что творится вокруг? Онлайн

Фото: Gettyimages

12 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Оххх не говорите гоп. Был у нас недавно квадрупл) До сих пор обидно чем в итоге все закончилось) А Клопу удачи, и большое спасибо за все трофеи.
+16
0
+16
"В этом сезоне «Ливерпуль» идет на квадрупл: лидирует в АПЛ, вышел в финал Кубка Лиги, хорошие шансы и на Кубок Англии. Правда, вместо ЛЧ Лига Европы, но все-таки четыре трофея"

Получается, малый квадрупл)
Если Ливерпуль возьмет все четыре трофея, то уход Клоппа будут очень красивым
+4
0
+4
Как же он хохотал с дальнего удара Лейвы
+4
0
+4
Ответ Миха Терпак
Оххх не говорите гоп. Был у нас недавно квадрупл) До сих пор обидно чем в итоге все закончилось) А Клопу удачи, и большое спасибо за все трофеи.
Ну закончилось с двумя внутренними кубками, тоже не кисло было, хотя обидно что отстали на одно очко в чемпионате и за финал ЛЧ
+4
0
+4
Ответ Миха Терпак
Оххх не говорите гоп. Был у нас недавно квадрупл) До сих пор обидно чем в итоге все закончилось) А Клопу удачи, и большое спасибо за все трофеи.
На самом деле это лучший сезон английских команд в истории имхо, проиграть чемпионат в 1 очко и финал ЛЧ везучему Мадриду (притом что Ливер был просто лучше) не зазорно, это не должно обнулять в целом весь путь в ЛЧ и чемпионскую гонку до самого конца. Из клубов к такому квадрупулу до этого был близок только МЮ в 2009 - выиграли КАЛ, АПЛ, были в финале ЛЧ и полуфинале КА. Это наверное 2 самые сильные и сбалансированные команды в истории АПЛ по дистанции сезона.
+1
0
+1
Ответ Plato
"В этом сезоне «Ливерпуль» идет на квадрупл: лидирует в АПЛ, вышел в финал Кубка Лиги, хорошие шансы и на Кубок Англии. Правда, вместо ЛЧ Лига Европы, но все-таки четыре трофея" Получается, малый квадрупл) Если Ливерпуль возьмет все четыре трофея, то уход Клоппа будут очень красивым
Скорее Лигоевропейский. Есть еще такая разновидность квадрупла: МЮ в сезоне 2008/2009 выиграл чемп, кубок лиги, суперкубок и клубный чемп мира.
Сити в прошлом сезоне сделал квинтупл)) Это чемп, кубок, лч, суперкубок уефа, клубный чемп мира.
Вообще английские трофеи напоминают версии в боксе, их редко или почти никогда не собирают все сразу(чемп, кубок, кубок лиги, суперкубок).
0
0
0
Ответ Iamliam
Скорее Лигоевропейский. Есть еще такая разновидность квадрупла: МЮ в сезоне 2008/2009 выиграл чемп, кубок лиги, суперкубок и клубный чемп мира. Сити в прошлом сезоне сделал квинтупл)) Это чемп, кубок, лч, суперкубок уефа, клубный чемп мира. Вообще английские трофеи напоминают версии в боксе, их редко или почти никогда не собирают все сразу(чемп, кубок, кубок лиги, суперкубок).
Сити кстати недавно собирал внутренний квадрупл.
0
0
0
Ответ Олег Лисицын
Сити кстати недавно собирал внутренний квадрупл.
Ага, в сезоне 2018/2019, и больше никто, в 21 веке по крайней мере.
0
0
0
Ответ Iamliam
Ага, в сезоне 2018/2019, и больше никто, в 21 веке по крайней мере.
за всю историю Англии внутренний квадрупл лишь вот Сити выиграл.
5 кубков за календарный год у ЛФК(начало века) и прошлогодний Сити. Но у Ливерпуля "слабые" трофеи.
А вот именно 4 полноценных турнира за сезон - никто.
Может Юрген красиво исторически хлопнет дверью
0
0
0
Ответ Олег Лисицын
за всю историю Англии внутренний квадрупл лишь вот Сити выиграл. 5 кубков за календарный год у ЛФК(начало века) и прошлогодний Сити. Но у Ливерпуля "слабые" трофеи. А вот именно 4 полноценных турнира за сезон - никто. Может Юрген красиво исторически хлопнет дверью
Про 5 трофеев Ливера в начала века не знал.
Что значит 4 полноценных турнира? Сити в прошлом году же выиграл 4 полноценных турнира(чемп, кубок, лч и чм).
0
0
0
Ответ Iamliam
Про 5 трофеев Ливера в начала века не знал. Что значит 4 полноценных турнира? Сити в прошлом году же выиграл 4 полноценных турнира(чемп, кубок, лч и чм).
Ну кчм больше как суперкубок идёт. Суперкубком принято считать турнир, где победителю требуется сыграть лишь 2 игры. Его сложно считать полноценным.
А вот выиграть за сезон апл, кал, кубок и лч/ле/лк - это мощно
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий