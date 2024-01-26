«Ливерпуль» с Клоппом и до него в XXI веке. Одна картинка
Может закончить квадруплом.
Юрген Клопп – не просто тренер.
За почти 10 лет он стал олицетворением «Ливерпуля», привил ему уникальный игровой стиль, построенный на высоком активном прессинге. За Клоппом повторяют десятки тренеров. Юргеном восхищаются по всей планете.
И не только фанаты «Ливерпуля», которые еще помнят времена до Клоппа. Полные не только трофеев, но и нестабильности.
То, насколько Юрген преобразил «Ливерпуль», точно останется в истории.
● Клопп принес «Ливерпулю» первое чемпионство за 30 лет, завершив многолетние страдания в АПЛ. До немца ее выиграть клуб не мог аж с самого основания турнира в 1992-м.
● Есть не менее великий сезон-2019, где «Ливерпуль» стал вторым – с 97 очками. Фантастический показатель, историческая гонка с «Ман Сити».
● Еще одна графа в золотой истории Клоппа – Лига чемпионов. Он выиграл ее лишь один раз, в 2019-м, еще дважды выходил в финал – и оба проиграл «Реалу». Ошибки Кариуса, травма Салаха, сэйвы Куртуа – уже великие сюжеты.
● В этом сезоне «Ливерпуль» идет на квадрупл: лидирует в АПЛ, вышел в финал Кубка Лиги, хорошие шансы и на Кубок Англии. Правда, вместо ЛЧ Лига Европы, но все-таки четыре трофея.
«Не думал об этом, мы так далеко», – говорил Юрген на днях. Тогда мы еще не представляли, о чем размышляет немец.
Факт, который подчеркнет величие: Юрген Клопп выиграл во главе «Ливерпуля» 7 из 8 возможных турниров, в которых участвовал. Не побеждал только в Лиге Европы.
И может это исправить.
Клопп смотрел нам прямо в душу, когда объявлял об уходе
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Фото: Gettyimages
Получается, малый квадрупл)
Если Ливерпуль возьмет все четыре трофея, то уход Клоппа будут очень красивым
Сити в прошлом сезоне сделал квинтупл)) Это чемп, кубок, лч, суперкубок уефа, клубный чемп мира.
Вообще английские трофеи напоминают версии в боксе, их редко или почти никогда не собирают все сразу(чемп, кубок, кубок лиги, суперкубок).
5 кубков за календарный год у ЛФК(начало века) и прошлогодний Сити. Но у Ливерпуля "слабые" трофеи.
А вот именно 4 полноценных турнира за сезон - никто.
Может Юрген красиво исторически хлопнет дверью
Что значит 4 полноценных турнира? Сити в прошлом году же выиграл 4 полноценных турнира(чемп, кубок, лч и чм).
А вот выиграть за сезон апл, кал, кубок и лч/ле/лк - это мощно