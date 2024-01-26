«Ливерпуль» с Клоппом и до него в XXI веке. Одна картинка

Может закончить квадруплом.

Юрген Клопп – не просто тренер.

За почти 10 лет он стал олицетворением «Ливерпуля», привил ему уникальный игровой стиль, построенный на высоком активном прессинге. За Клоппом повторяют десятки тренеров. Юргеном восхищаются по всей планете.

И не только фанаты «Ливерпуля», которые еще помнят времена до Клоппа. Полные не только трофеев, но и нестабильности.

То, насколько Юрген преобразил «Ливерпуль», точно останется в истории.

● Клопп принес «Ливерпулю» первое чемпионство за 30 лет, завершив многолетние страдания в АПЛ. До немца ее выиграть клуб не мог аж с самого основания турнира в 1992-м.

● Есть не менее великий сезон-2019, где «Ливерпуль» стал вторым – с 97 очками. Фантастический показатель, историческая гонка с «Ман Сити».

● Еще одна графа в золотой истории Клоппа – Лига чемпионов. Он выиграл ее лишь один раз, в 2019-м, еще дважды выходил в финал – и оба проиграл «Реалу». Ошибки Кариуса, травма Салаха, сэйвы Куртуа – уже великие сюжеты.

● В этом сезоне «Ливерпуль» идет на квадрупл: лидирует в АПЛ, вышел в финал Кубка Лиги, хорошие шансы и на Кубок Англии. Правда, вместо ЛЧ Лига Европы, но все-таки четыре трофея.

«Не думал об этом, мы так далеко», – говорил Юрген на днях. Тогда мы еще не представляли, о чем размышляет немец.

Факт, который подчеркнет величие: Юрген Клопп выиграл во главе «Ливерпуля» 7 из 8 возможных турниров, в которых участвовал. Не побеждал только в Лиге Европы.

И может это исправить.

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