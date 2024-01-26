Клопп уходит из «Ливерпуля»: что творится вокруг? Онлайн

Новость, которая всех потрясла: Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля». Доработает этот сезон – и все.

Здесь мы следим за всем, что происходит теперь. Как реагирует мир, Англия, ливерпульские болельщики и все-все-все остальные.