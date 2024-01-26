Клопп уходит из «Ливерпуля»: что творится вокруг? Онлайн
Новость, которая всех потрясла: Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля». Доработает этот сезон – и все.
Здесь мы следим за всем, что происходит теперь. Как реагирует мир, Англия, ливерпульские болельщики и все-все-все остальные.
Клопп уходит из «Ливерпуля»: главное
Детали такого волнующего дня:
● Юрген Клопп объявил, что доработает в «Ливерпуле» до конца сезона и уйдет. Оказалось, что руководство клуба в курсе с ноября
● Тренер принял такое решение, потому что чувствует недостаток энергии. Говорит, что не готов заходить на новые и новые круги
● Вместе с Клоппом уходит и весь штаб, преемственности не получится. «Ливерпуль» ждут глобальные изменения
Тухель тоже в шоке
У главного тренера «Баварии» пока только эмоции:
«Мне нужно сначала все переварить. Юрген – один из лучших тренеров в мире, он повлиял на все клубы, в которых работал. Это большое событие»
Спортивный директор тоже будет новый
Уйдет Йорг Шмадтке, причем сразу после зимнего трансферного окна.
«Ливерпуль» объявил об этом сразу после новостей про Клоппа. Шмадтке работал в клубе лишь с июня 2023-го. Он пояснил, что так и планировал: приходит ненадолго.
Так выглядит начало глобальнейшего перестроения
Люди натурально плачут
Эмоции зашкаливают. Вот мини-история от автора The Athletic Майкла Бэйли:
«Фил Томпсон [бывший игрок «Ливерпуля»] только что приходил в эфир Talksport и рассказал, что застал новость в магазине. Он сразу же бросился узнавать у окружающих, правда ли это: «Это разбило людям сердца, другие звонили на радио в слезах»
«Новость затмила свадьбу брата»
Бывший игрок «Тоттенхэма» и «Ньюкасла» Стивен Карр поделился:
«Я в абсолютном шоке. Мой двоюродный брат только что сообщил в семейной беседе в вотсапе о своей свадьбе, но, если честно, новость о Клоппе затмила все»
«Клопп похож на Фергюсона». И Венгера – сами сказали себе «достаточно»
Джон Гиббонс, один из авторов топового подкаста о «Ливерпуле» Anfield Wrap, сформулировал важное: «Много ли тренеров ушли по собственному желанию и сказали себе «достаточно»? Сэр Алекс Фергюсон и Арсен Венгер.
Клопп похож на Фергюсона тем, что фанаты хотели бы видеть его во главе клуба вечно. Такие люди – серийные победители. Если бы он покинул клуб после прошлого сезона, то уходил бы с кислой миной, но сейчас «Ливерпуль» наверху в таблице и борется за четыре трофея. Что бы ни случилось, он уйдет на высоте»
У Клоппа есть шанс закончить квадруплом (правда, с Лигой Европы)
К разговору про громкий хлопок дверью.
«Ливерпуль» все еще с хорошими шансами выиграть в этом сезоне все турниры, в которых участвует.
Лидируют в АПЛ, вышли в финал Кубка лиги (там «Челси»), в 1/16 финала Кубка Англии («Норвич») и плей-офф Лиги Европы – ждут соперника по 1/8 финала.
«Честно говоря, я не думал об этом, потому что мы так далеко. Просто счастлив, что мы впервые [в сезоне] вышли в финал», – говорил Клопп после прохода «Фулхэма» в Кубке лиги.
Верим, что квадрупл возможен?
Хаби Алонсо – фаворит на замену, Джеррард – 3-й
Букмекеры прикинули варианты. И считают, что самый вероятный кандидат – Хаби Алонсо (3.50), который сейчас лидирует в Бундеслиге с «Байером».
Его основные конкуренты – ассистент Клоппа Пеп Лейндерс (4.00), хотя в интервью Клопп поясняет, что уходит и штаб, а также тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард (6.50).
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«Нужно громко хлопнуть дверью!»
Призывает легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер:
«Эта новость стала бы настоящим ударом для клуба в любой момент, когда бы об этом ни объявили. Просто я думал, что это произойдет только через несколько лет.
Что за тренер, что за человек! Юрген, нужно громко хлопнуть дверью!»
Боссы «Ливерпуля» трогательно благодарят
Конечно, они тоже знают давно. Вот реакция Майка Гордона, президента компании Fenway Sports Group, владеющей «Ливерпулем»:
«Разумеется, нам будет очень грустно потерять не просто тренера такого калибра, но человека и руководителя, к которому мы испытываем огромное уважение, благодарность и привязанность. В то же время мы полностью уважаем его пожелания и причины, по которым он решил, что нынешний сезон станет для него последним.
В соответствии с пожеланиями, выраженными Юргеном, мы прибережем выражение дани уважения до более подходящего времени, но, тем не менее, было бы упущением не воспользоваться этой возможностью и подтвердить, что его назначение стало одним из величайших благословений нашего периода владения клубом.
Свидетельство безграничного профессионализма Юргена и его постоянной приверженности интересам «Ливерпуля» – то, что решение принято таким образом, который позволяет вести дела в обычном режиме до конца срока его полномочий, одновременно создавая для нас возможность подготовиться к будущему.
Спасибо, Юрген. Когда придет время, ты никогда не будешь один»
Клопп проделал потрясающую работу в Ливерпуле. Первое чемпионство за 30 лет и 2 финала ЛЧ, одна победа и кучка кубков, суперкубков, которая запишется в реноме. Даже близко не отражает, что он сделал. Он выиграл чемпионства, в эпоху настоящего монстра и финансово и организационно... Чтобы обогнать его ему нужно было, набрать больше очков чем когда либо набирал МЮ САФа, Челси Моуриньо, Арсенал Венгера... и кто бы то не было. За исключением него и Пепа Гвардиолы который и руководит Манчестерским монстром. Если бы не Клопп, АПЛ воспринималась не самой сильной лигой в мире, а Лигой Ман. Сити. Если бы не существовало Сити с Гвардиолой, 2 лучших сезонов в Английском футболе по результатам чемпионата, принадлежали бы Клоппу. При том, что в отличии там от МЮ и Челси, финансово они даже не третья команда лиги.
Клопп определенно вернул статус Ливерпулю, который этот клуб заслуживает. Он собрал действительно классную команду. Ну и как и в Боруссии ему удалось наладить совершенно особую связь с болельщиками. Надеюсь игроки приложат максимальные усилия, выиграть в этом сезоне все и провести своего тренера, победителем.
Ну и вообще Юрген Клопп, просто потрясающая, харизматичная и очень светлая личность... хочу чтобы таких в футболе и публичной плоскости, было больше.
Как бы то ни было, уход Клоппа это шок для всех.
3 финала ЛЧ, 1 победа - это было легендарно!
К июню уже новый тренерский штаб должен сидеть на базе.
Если бы у них был бы ранее вопрос решен, мы бы сегодня должны были увидеть совместное заявление клуба и Юргена. Ну и вопрос: почему сегодня?
Если не ошибаюсь, он из Дортмунда примерно так уходил. Но ведь там тоже не все просто было.
Но при этом, конечно, вопрос утраты сил и энергии не пустой звук. Недавно пересматривал первые игры Клоппа и удивился даже- какой он был молодой! И как постарел сейчас…Человек действитеьно отдал просто огромные силы, здоровье, эмоции Ливерпулю.
Юрген - великая веха в истории Ливерпуля! Нам очень повезло пройти с ним этот путь и для нас уж точно он навсегда «герр Ливерпуль».
Что касается сменщика, то тут кого бы ни назначили, будет давление и постоянное сравнение с Клоппом. Трудно будет любому тренеру. Я не сторонник бывших игроков в роли тренеров, поэтому ни Джеррарда, ни Алонсо не хотел бы сразу после Клоппа. Под такое давление, не кидайте палками, мог бы зайти (внезапно) Моуриньо, он такое любит. Посмотрим, какие будут претенденты. Ну и главное, доиграть сезон за Клоппа - квадруплом.