Четыре чемпионства «Сити» подряд – впервые в истории Англии. За 135 лет!
Удалось.
«Манчестер Сити» четвертый раз подряд выиграл АПЛ – такого в истории чемпионатов Англии не случалось. Вот где точно историческое достижение Пепа Гвардиолы.
«Сити» сотворил это первым за 135 лет существования чемпионата Англии, всех его вариаций за все время футбола в стране.
До этого было пять случаев, когда титул брали три раза подряд: «Хаддерсфилд» в 1924-1926 годах, «Арсенал» (1933-1935), «Ливерпуль» (1982-1984) и дважды «Манчестер Юнайтед» (1999-2001 и 2007-2009).
«Сити» стал чемпионом в шестой раз за семь последних сезонов. Доминацию прерывал только «Ливерпуль» в сезоне-2019/20.
🥇 В 2021-м взяли титул совсем без проблем – второй «МЮ» отстал на 12 очков.
🥇В 2022-м была топ-гонка с «Ливерпулем»: 93 очка против 92, все решалось в последнем туре и долго складывалось в пользу Юргена Клоппа. Пока Пепа не спас Илкай Гюндоган.
🥇В прошлом сезоне шесть месяцев лидировал «Арсенал», долго не проигрывал вообще, но апрельская четырехматчевая серия без побед вместе с разгромом 1:4 на «Этихаде» сделали чемпионом «Ман Сити».
🥇Теперь лондонцы боролись до последнего тура – но все равно вторые.
Уход лидеров, смерть тренера, объявление Фергюсона об отставке – что мешало доминаторам до этого?
Хотя бы попробуем осознать, насколько сложно в любую эпоху английского футбола выиграть четыре титула подряд.
● «Хаддерсфилд» блистал в 1920-е под руководством Герберта Чепмена – его считают первым современным тренером Англии. Он пришел в 1921-м и сразу запустил революцию. На тот момент «Хаддерсфилд» ни разу не был чемпионом, они вообще только заскочили в высший дивизион, а через два года уже взяли Кубок Англии, следом в сезоне-1923/24 первое чемпионство. Провинциальный клуб взял титул быстрее, чем «Сити» или «Арсенал».
«Хаддерсфилд» победил и на следующий год – во многом благодаря крепкой защите: всего 28 пропущенных в 42 матчах. Чепмена тогда окрестили «Наполеоном футбола». Затем «Арсенал» переманил тренера в Лондон, «Хаддерсфилду» пришлось реагировать. Позвали экс-тренера «Дерби Каунти» Сесила Поттера – и с ним титул. Вмешалась трагедия: перед следующим сезоном Поттер неожиданно умер, команда позволила выиграть следующий сезон «Ньюкаслу» – стали вторыми.
● «Арсенал» стал успешным как раз с Чепменом из «Хаддерсфилда», взял титул, но и тут трагедия: в январе 1934-го тренер умер от пневмонии. Формально заменил секретарь «Арсенала» Джордж Эллисон, но фактически руководили Джо Шоу и Том Уиттакер из тренерского штаба Чепмена. Даже в таких условиях лондонцы забили 115 мячей за сезон-1934/35 и выиграли.
Но и здесь четвертого чемпионства не случилось: на два месяца сломался главный бомбардир того «Арсенала» Тед Дрейк (42 гола в 41 матче сезона-1934/35), фокус сместился с чемпионата на Кубок. И «Арсенал» пришел только шестым.
● «Ливерпуль» выиграл три трофея в первый же сезон Джо Фэгана – чемпионат, Кубок лиги и Кубок европейских чемпионов. Первый требл в английском футболе. В 1985-м, после трех титулов подряд, «Ливерпуль» закончил вторым, вышел в финал Кубка европейских чемпионов. Провалом не назовешь, но Фэган отметил: «По меркам «Ливерпуля» я понимаю, что мы немного разочаровали».
● «Ман Юнайтед» конца 90-х/начала нулевых весной 2001-го третий раз подряд выиграл чемпионат, но в четвертьфинале ЛЧ уступил «Баварии» и вообще проиграл шесть из десяти последних матчей сезона. На этом фоне Алекс Фергюсон в мае 2001-го заявил: следующий сезон для него последний в «МЮ». Он грустил, что клуб не предложили пост директора или посла.
Команда не ожидала такого заявления, к тому же ослабла защита: ушел 29-летний Яп Стам, вместо него появился 35-летний Лоран Блан. Самый дорогой летний новичок Хуан Себастьян Верон тоже не вписался в команду, а игроки постоянно отвлекались на разговоры о новом тренере.
«Узнав, что я ухожу, игроки заметно расслабились, – признал Фергюсон автобиографии. – До этого я постоянно держал их в тонусе, но тут отвлекся, мои мысли улетели далеко. Думал, кто же заменит меня. Объявление об отставке было ошибкой. Я понял это уже к октябрю 2001-го. К тому моменту я хотел, чтобы сезон поскорее закончился, не получал удовольствия от работы и проклинал себя: «Ты сглупил. Зачем упомянул отставку?» Все заиграли гораздо хуже, чем раньше».
● «Ман Юнайтед» конца нулевых потерял Криштиану Роналду и Карлоса Тевеса, тогда Фергюсон и забеспокоился, что «ударная сила «МЮ» станет немного неполноценной». В трех предыдущих победных сезонах Премьер-лиги Роналду забил 17, 31 и 18 мячей. Уэйн Руни после его ухода наколотил 26, «МЮ» взял 86 очков – но этого не хватило, чтобы взять четвертый титул подряд.
Потому что параллельно расцвел «Челси» Карло Анчелотти: у него в атаке блистал Дидье Дрогба (29 голов, лучший бомбардир), даже Фрэнк Лэмпард из глубины дал 22 мяча, и команда первой в истории АПЛ забила больше сотни за сезон – 103 мяча. Набрали на одно очко больше «МЮ».
«Пеп – гений». «Сити», который построил Гвардиола, хвалят вообще все: даже тренеры-конкуренты
У Пепа стабильный состав, ноль проблем с руководством – и максимальный респект от коллег. А это один из главных показателей величия.
Вот признание Микеля Артеты летом 2023-го: «Он лучший во всем: в управлении командой, в умении убеждать игроков в своих идеях, в умении вытягивать из них лучшее, в принятии решений до и во время матча. Он делает так, что его идеи не устаревают. Пеп – гений. В каждой из его команд была своя прелесть, и этот «Ман Сити» невероятен. На эту команду приятно смотреть, она особенная. Гвардиола адаптировался к игрокам, которые должны играть главную роль. И, кроме того, он берет трофеи, конечно».
«Если бы не Пеп, «Ливерпуль» мог выиграть еще минимум одно чемпионство, – считает Юрген Клопп. – Если бы я был несколько другим человеком, я бы, наверное, был немного подавлен тем фактом, что Гвардиола постоянно тренирует такие команды [конкурирующие с моими]. Возможно, с «Дортмундом» мы бы выиграли больше титулов, если бы Пеп не тренировал «Баварию».
Томас Тухель восторгался испанцем в мае 2021-го: «Когда играешь с командой Гвардиолы, понимаешь, что наступил самый сложный матч, потому что сейчас он является тренером лучшей команды Европы. Они – эталон в лиге. У них огромный отрыв».
Четвертым титулом «Сити» Гвардиолы выкрутил величие на максимум.
Пеп – безумный коллекционер трофеев. Шестая из восьми возможных АПЛ!
Фото: Gettyimages.ru/Mike Powell/Allsport, Laurence Griffiths
Пеп просто превратил АПЛ в свою личную лигу!) И ведь не скажешь, что выиграли незаслуженно!) Браво!
реальность: четвертое чемпионство подряд Сити
Максимально заслуженная гегемония в АПЛ.
Пока все сосредоточены на проектах, шарлатанах, социалках, покупках/продажах и всём подряд, Сити выиграл футбол в Англии.
Арсенал был великолепен и, уверен, влюбил в себя массу болельщиков, но с ТАКИМ Сити совладать почти невозможно - праймовый Ливерпуль тому подтверждение.
Всех болельщиков Сити - с заслуженным чемпионством, болельщикам Арсенала - не вешать нос 🤝🏻
Прогнило все у этих англосаксов в АПЛ ))
А больше всего меня забавляет, когда гонят за ,, нечестную конкуренцию ‘’ на Зенит ,
а про Сити говорят :
Это другое ))
Это величайшее достижение!