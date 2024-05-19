«Сити» при шейхах – тотальная доминация. Выиграли половину своих сезонов АПЛ

8 титулов за 16 лет.

Никакой сенсации: «Манчестер Сити» – чемпион Англии.

Они снова это сделали!

Уже четыре золота подряд – легендарное достижение, впервые в АПЛ так правят. Эта команда Пепа Гвардиолы пишет историю, а начиналась она еще до приглашения тренера. Главный момент в жизни «Сити» – приход шейхов из ОАЭ в 2008-м.

Тогда-то все и стартовало.

8 чемпионств за 16 лет – это «Сити» при шейхах. Пара до Пепа, шесть с ним

Фантастика. Доминирование.

● Первый сезон шейхов закончили на 10-м месте, тренировал тогда Марк Хьюз. «Сити» закупал звезд и не стеснялся: «Деньги – не проблема. Главное, чтобы в моей команде на каждой позиции играл топ-футболист, а клуб за короткое время стал ведущим в Европе», – говорил Мансур. Зимой 2009-го Хьюза уволили за неудовлетворительные результаты. Так начиналась золотая эпоха в истории «Сити».

● Два чемпионства взяли еще до прихода Пепа: в сезоне-2011/12 c Роберто Манчини и мячом Серхио Агуэро на последних минутах с «КПР», а еще в 2014-м – тренировал Мануэль Пеллегрини. Укрепились в топах Англии.

● А потом пришел Гвардиола. Больше половины титулов «Сити», в том числе Лига чемпионов – с ним. Уже восемь лет не опускаются ниже третьего места. Переписали кучу рекордов.

Полтора миллиарда евро – да, «Сити» много тратит. Доминация стоит денег!

Если верить трансфермаркту, за восемь лет и 16 трансферных окон «Ман Сити» потратил на новичков в общей сложности 1,490 млрд евро – полтора миллиарда.

Особенно мощно Пеп тратился на защитников. Символично, что теперь играет в четыре центральных – и постоянно ищет новых.

Например, прошлым летом подписали Йошко Гвардиола. Он стал самым дорогим защитником за всю историю, заплатили 90 млн евро «Лейпцигу».

И вот в концовке сезона он – чуть ли не главный бомбардир , в том числе в самые нужные моменты. Ну разве зря вложились?

Как устроен «Сити»? Шейх Мансур – только лицо

Шейх Мансур бен Зайед аль-Найян – вице-президент ОАЭ и значимое лицо, но генеральные решения принимает не Мансур.

Президента «Ман Сити», ответственного за доминацию, зовут Хальдон аль Мубарак . Он даже более узнаваем, чем шейх Мансур – именно аль Мубарак разжевывает клубную политику в медиа и рассуждает о трансферах. Получил степень в области экономики и финансов в престижном университете Тафтса в США.

Аль Мубарак – гендиректор инвестиционной компании Mubadala, которая вкладывает деньги в перспективные активы. Еще он работает в местном правительстве: у него несколько должностей, но главные – член правления Высшего нефтяного совета и председатель по ядерной энергетике.

Серьезный человек.

New York Times считает Хальдона самым близким советником королевской семьи. Ему безгранично доверяют. Ближневосточный консультант правозащитной организации Human Rights Watch Николас Макгихан уверяет, что полномочия аль Мубарака в «Ман Сити» куда шире, чем у шейха Мансура – он только лицо и в реальности вообще ничем не управляет.

Еще один важный управленец для клуба – австралиец Саймон Пирс, директор и глава стратегических коммуникаций Абу-Даби, верный приятель шейха Зайда и аль Мубарака. Пирс отвечает за глянцевый образ Абу-Даби в мире.

Если подытожить, система управления «Сити» выглядит примерно так.

И она снова принесла успех.

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan; Alexandre Neto/Global Look Press