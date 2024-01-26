О духе времени
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Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял

Юрген Клопп Юрген Клопп
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Футбол Футбол

Шок: Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

Клуб выпустил двухминутное обращение тренера. Оно начинается с закадрового вступления: «Юрген, мы здесь, потому что вы хотите сказать что-то важное нашим болельщикам. О чем идет речь?»

И Клопп начинает.

«Да, я должен [сказать это].

Я уйду из клуба по окончании сезона.

Могу понять, что это...

...шок для многих, когда слышишь об этом в первый раз.

Но я, конечно, могу это объяснить.

Или хотя бы попробовать объяснить.

Я люблю все, что связано с клубом.

Я люблю все, что связано с городом.

Я люблю все, что связано с болельщиками.

Я люблю команду, люблю сотрудников.

Я все люблю.

Но я все равно принял это решение. Это говорит о том, что я должен был его принять.

Дело в том, что... Как бы это сказать... У меня заканчивается энергия.

Нет никакой конкретной проблемы именно сейчас. Думаю, на самом деле я знаю об этом уже давно. Что я должен в какой-то момент об этом объявить.

Но прямо сейчас я в полном порядке.

И в то же время я точно знаю, что не смогу проделывать эту работу снова, снова, снова и снова.

После всех этих лет, которые мы провели вместе. После всего этого времени, которое мы провели вместе.

После всего того, через что мы прошли вместе, главное, что я должен вам – правда.

Это она и есть – правда.

Клопп объяснил детальнее. Почему он решил уйти?

Следом «Ливерпуль» выложил подробное интервью с Клоппом – в нем тренер отвечает на основные вопросы в деталях. Вот главные мысли.

● Дело не в здоровье: «Я в порядке. Я здоров, насколько это возможно в моем возрасте».

● В «Ливерпуле» знают давно: «Я сообщил клубу об этом еще в ноябре. Хочу немного объяснить. Возможно, со стороны мою работу видят так, что я нахожусь у кромки поля и провожу тренировки, все такое. Но большую часть деталей на следующий сезон мы начинаем планировать сразу после начала нынешнего. Когда мы сидели и говорили о потенциальных трансферах, следующих летних сборах, возникла мысль: «Я не уверен, что еще буду здесь». Сам удивился.

Очевидно, я начинал думать об этом. Это началось раньше. Конечно, прошлый сезон был суперсложным. Возникали моменты, когда в других клубах, вероятно, приняли бы решение: «Большое вам спасибо за все, но, вероятно, нам следует расстаться». Здесь этого не произошло. Для меня было супер, супер, суперважно: я мог помочь команде вернуться в нужное русло. Я думал лишь об этом. 

Довольно быстро я понял, что это действительно хорошая команда с огромным потенциалом, в классном возрасте, у нее классный характер. Тогда я смог подумать о себе. Вот итог.

Я не хочу это делать, но считаю решение правильным на 100 процентов. Вот и все».

Фото: youtube.com/Liverpool FC

58 комментариев
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Вот смотрю я на его лицо, и почему то вижу что он действительно банально за*бался. По другому слово не подобрать. Не важно насколько сильно ты любишь эту работу и коллектив, но если ты чувствуешь что ты банально не вывозишь и что тебе нужно заставлять себя работать и тело говорит "хватит", то это самое лучшее и правильное решение
+41
-1
+40
Восхищаюсь Гвардиолой, его гением, одержимостью и революционностью, его голодом и способностью вести за собой других тренеров. Он фанатик, лучший в мире и вообще воплощение футбола.
Но как я буду скучать по Клоппу. Единственный, кто мог на постоянной основе достойно сражаться с Пепом и не терять своего стиля. Всё остальные бегают, трусят, закрываются, надеятся выехать на фарте... Это иногда вызывает уважение, но не восхищение.
Клоппо - восхищает. Какой же он крутой. И ведь наделает Гвардиоле в песочницу напоследок, теперь на зубах и ободах возьмут АПЛ. Старый немецкий хитрюга! Волшебный персонаж, пусть все будет хорошо у него.
+21
-2
+19
Печаль и боль для Ливерпуля. Надеюсь они не повторят судьбу МЮ после Сера Алекса
+20
-5
+15
В шоке.
+16
-2
+14
Некоторым надо поучиться у Клоппа тому, как надо уходить, уходить вовремя.
+15
-2
+13
Очень жаль. АПЛ потеряет классного тренера.
Без шуток.
Болел Челси
+9
-2
+7
В 56 выглядит на 10 лет старше. Немцы обычно подтянутые. Все соки видимо работа забрала
+7
0
+7
Это нормально, год перерыва от работы раз в несколько лет полезен очень многим людям.
+7
0
+7
Это были славные 9 лет
+8
-1
+7
Хаби Алонсо был бы прекрасным вариантом если Юрген уходит
+7
-1
+6
Как же он постарел за последние годы. Дорогой ценой далась битва с лысым шарлатаном.
+6
0
+6
Ответ DAVID19-91
Печаль и боль для Ливерпуля. Надеюсь они не повторят судьбу МЮ после Сера Алекса
Как болельщик МЮ никогда такого не пожелаешь
+6
-1
+5
вот бы еще один дядя сказал что устал и уходит...
+6
-3
+3
Великий Тренер и Супер Человек - настоящий победитель и мотиватор !!! Очень очень жаль (
+2
0
+2
Шок конечно. Думал ещё сезон точно будет в клубе. Теперь большой вопрос, кто сможет заменить его. Хаби Алонсо? Есть вероятность, что он не уйдет из Байера, 4сли тот станет чемпионом. Джерард? Он очень "сырой", без своей идеи. А главное, что скорей всего уйдет и Саллах.
+2
0
+2
Болею за Реал и за годы работы Клоппа в Ливерпуле между клубами накопилась неплохая история противостояний. Несмотря на это, по поводу его ухода из Ливерпуля чувствую грусть, а к нему - огромное уважение.
P.S Полуфинал против Барсы был легендарен
+2
0
+2
Жаль, многие игроки хотели попасть в Ливерпуль именно из-за него. Некоторые из-за него и остались.
В прошлый раз, когда хотел уходить, его отговорила супруга. В этот раз, видимо, причины уйти более веские. Когда-нибудь мы об этом узнаем.
+1
0
+1
Ответ v.belorussky
А я надеюсь на то, что вернёмся туда, где были до Юргена. И глоров станет меньше, а останутся истинные фэны.
50 лет без чемпионства? Ты там не за Эвертон часом?
+1
0
+1
Клопп освобождённый!
+1
0
+1
Клопп - легенда, без сомнений.
+2
-1
+1
Клопп , конечно же , Легенда для Ливерпуля Без Всяких Сомнений 🔥🔥🔥
Несомненно после его ухода Клубу будет достаточно сложно его Заменить ...
+1
0
+1
Ответ Kapitan Klos
Некоторым надо поучиться у Клоппа тому, как надо уходить, уходить вовремя.
Районы, кварталы, жилые массивы
я ухожу
ухожу
КРАСИВО!
+2
-1
+1
Ответ v.belorussky
А я надеюсь на то, что вернёмся туда, где были до Юргена. И глоров станет меньше, а останутся истинные фэны.
Зачем? Барахтаться в середине таблицы и не бороться за титул - это лучше?
+1
0
+1
Легенда которая всегда будет в сердцах YNWA ❤
+2
-1
+1
Ответ Птюч, Ёж.
вот бы еще один дядя сказал что устал и уходит...
Не, он уже сказал, что выдвигается и победит Трампа.
+2
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+1
Я тебя люблю тоже, но давай останемся друзьями (с) Клопп
0
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Ответ Алексѣй Пестовъ
Зачем? Барахтаться в середине таблицы и не бороться за титул - это лучше?
Полезно на какое-то время... для усмирения гордыни.
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какой же Клопп вдушусмотрящий
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Ответ Андрей Карпенко
Вот смотрю я на его лицо, и почему то вижу что он действительно банально за*бался. По другому слово не подобрать. Не важно насколько сильно ты любишь эту работу и коллектив, но если ты чувствуешь что ты банально не вывозишь и что тебе нужно заставлять себя работать и тело говорит "хватит", то это самое лучшее и правильное решение
возможно кстати летом после Евро возглавит сборную, если те снова провалятся.
+2
-2
0
Ответ Sotanik
Шок конечно. Думал ещё сезон точно будет в клубе. Теперь большой вопрос, кто сможет заменить его. Хаби Алонсо? Есть вероятность, что он не уйдет из Байера, 4сли тот станет чемпионом. Джерард? Он очень "сырой", без своей идеи. А главное, что скорей всего уйдет и Саллах.
Да, он же до 2026 продлил в 2022
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