Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял
Шок: Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.
Клуб выпустил двухминутное обращение тренера. Оно начинается с закадрового вступления: «Юрген, мы здесь, потому что вы хотите сказать что-то важное нашим болельщикам. О чем идет речь?»
И Клопп начинает.
«Да, я должен [сказать это].
Я уйду из клуба по окончании сезона.
Могу понять, что это...
...шок для многих, когда слышишь об этом в первый раз.
Но я, конечно, могу это объяснить.
Или хотя бы попробовать объяснить.
Я люблю все, что связано с клубом.
Я люблю все, что связано с городом.
Я люблю все, что связано с болельщиками.
Я люблю команду, люблю сотрудников.
Я все люблю.
Но я все равно принял это решение. Это говорит о том, что я должен был его принять.
Дело в том, что... Как бы это сказать... У меня заканчивается энергия.
Нет никакой конкретной проблемы именно сейчас. Думаю, на самом деле я знаю об этом уже давно. Что я должен в какой-то момент об этом объявить.
Но прямо сейчас я в полном порядке.
И в то же время я точно знаю, что не смогу проделывать эту работу снова, снова, снова и снова.
После всех этих лет, которые мы провели вместе. После всего этого времени, которое мы провели вместе.
После всего того, через что мы прошли вместе, главное, что я должен вам – правда.
Это она и есть – правда.
Клопп объяснил детальнее. Почему он решил уйти?
Следом «Ливерпуль» выложил подробное интервью с Клоппом – в нем тренер отвечает на основные вопросы в деталях. Вот главные мысли.
● Дело не в здоровье: «Я в порядке. Я здоров, насколько это возможно в моем возрасте».
● В «Ливерпуле» знают давно: «Я сообщил клубу об этом еще в ноябре. Хочу немного объяснить. Возможно, со стороны мою работу видят так, что я нахожусь у кромки поля и провожу тренировки, все такое. Но большую часть деталей на следующий сезон мы начинаем планировать сразу после начала нынешнего. Когда мы сидели и говорили о потенциальных трансферах, следующих летних сборах, возникла мысль: «Я не уверен, что еще буду здесь». Сам удивился.
Очевидно, я начинал думать об этом. Это началось раньше. Конечно, прошлый сезон был суперсложным. Возникали моменты, когда в других клубах, вероятно, приняли бы решение: «Большое вам спасибо за все, но, вероятно, нам следует расстаться». Здесь этого не произошло. Для меня было супер, супер, суперважно: я мог помочь команде вернуться в нужное русло. Я думал лишь об этом.
Довольно быстро я понял, что это действительно хорошая команда с огромным потенциалом, в классном возрасте, у нее классный характер. Тогда я смог подумать о себе. Вот итог.
Я не хочу это делать, но считаю решение правильным на 100 процентов. Вот и все».
Фото: youtube.com/Liverpool FC
Но как я буду скучать по Клоппу. Единственный, кто мог на постоянной основе достойно сражаться с Пепом и не терять своего стиля. Всё остальные бегают, трусят, закрываются, надеятся выехать на фарте... Это иногда вызывает уважение, но не восхищение.
Клоппо - восхищает. Какой же он крутой. И ведь наделает Гвардиоле в песочницу напоследок, теперь на зубах и ободах возьмут АПЛ. Старый немецкий хитрюга! Волшебный персонаж, пусть все будет хорошо у него.
Без шуток.
Болел Челси
P.S Полуфинал против Барсы был легендарен
В прошлый раз, когда хотел уходить, его отговорила супруга. В этот раз, видимо, причины уйти более веские. Когда-нибудь мы об этом узнаем.
Несомненно после его ухода Клубу будет достаточно сложно его Заменить ...
я ухожу
ухожу
КРАСИВО!