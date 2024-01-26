Клопп уйдет из «Ливерпуля» в конце сезона. Он смотрел нам прямо в душу, когда объявлял

Шок: Юрген Клопп объявил, что покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

Клуб выпустил двухминутное обращение тренера. Оно начинается с закадрового вступления: «Юрген, мы здесь, потому что вы хотите сказать что-то важное нашим болельщикам. О чем идет речь?»

И Клопп начинает.

«Да, я должен [сказать это].

Я уйду из клуба по окончании сезона.

Могу понять, что это...

...шок для многих, когда слышишь об этом в первый раз.

Но я, конечно, могу это объяснить.

Или хотя бы попробовать объяснить.

Я люблю все, что связано с клубом.

Я люблю все, что связано с городом.

Я люблю все, что связано с болельщиками.

Я люблю команду, люблю сотрудников.

Я все люблю.

Но я все равно принял это решение. Это говорит о том, что я должен был его принять.

Дело в том, что... Как бы это сказать... У меня заканчивается энергия.

Нет никакой конкретной проблемы именно сейчас. Думаю, на самом деле я знаю об этом уже давно. Что я должен в какой-то момент об этом объявить.

Но прямо сейчас я в полном порядке.

И в то же время я точно знаю, что не смогу проделывать эту работу снова, снова, снова и снова.

После всех этих лет, которые мы провели вместе. После всего этого времени, которое мы провели вместе.

После всего того, через что мы прошли вместе, главное, что я должен вам – правда.

Это она и есть – правда.

Клопп объяснил детальнее. Почему он решил уйти?

Следом «Ливерпуль» выложил подробное интервью с Клоппом – в нем тренер отвечает на основные вопросы в деталях. Вот главные мысли.

● Дело не в здоровье: «Я в порядке. Я здоров, насколько это возможно в моем возрасте».

● В «Ливерпуле» знают давно: «Я сообщил клубу об этом еще в ноябре. Хочу немного объяснить. Возможно, со стороны мою работу видят так, что я нахожусь у кромки поля и провожу тренировки, все такое. Но большую часть деталей на следующий сезон мы начинаем планировать сразу после начала нынешнего. Когда мы сидели и говорили о потенциальных трансферах, следующих летних сборах, возникла мысль: «Я не уверен, что еще буду здесь». Сам удивился.

Очевидно, я начинал думать об этом. Это началось раньше. Конечно, прошлый сезон был суперсложным. Возникали моменты, когда в других клубах, вероятно, приняли бы решение: «Большое вам спасибо за все, но, вероятно, нам следует расстаться». Здесь этого не произошло. Для меня было супер, супер, суперважно: я мог помочь команде вернуться в нужное русло. Я думал лишь об этом.

Довольно быстро я понял, что это действительно хорошая команда с огромным потенциалом, в классном возрасте, у нее классный характер. Тогда я смог подумать о себе. Вот итог.

Я не хочу это делать, но считаю решение правильным на 100 процентов. Вот и все».

Фото: youtube.com/Liverpool FC