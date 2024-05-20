Вот 26 участников новой ЛЧ. «Шахтеру», похоже, нужно болеть за «Реал»
УЕФА не все прояснил.
Отбор в новую Лигу чемпионов пока оставляет вопросы – УЕФА до сих пор четко не объяснил механизмы перепосева.
Вот те, кто либо гарантировал место, либо максимально близок к этому. Некоторые клубы помечены серым – о них подробнее чуть ниже.
Зайдет ли «Шахтер» в ЛЧ? Пока неизвестно, хотя по логике должен
Какие детали об этом списке нам нужно понимать.
● Сразу в групповой этап идут по пять лучших клубов из Италии и Германии – лидеры рейтинга в сезоне-2023/24. Из Англии и Испании едут по четыре команды. Три у Франции – пятой страны рейтинга.
От Нидерландов сыграют ПСВ и «Фейеноорд», плюс к этому чемпионы Португалии («Спортинг»), Бельгии (пока первым идет «Брюгге»), Шотландии («Селтик») и Австрии («Штурм»). Это страны с седьмого по десятое место.
● Победители ЛЧ и ЛЕ автоматически получают слот, тут ничего не изменилось, но если они проходят и напрямую через свою лигу, места переходят не чемпиону следующей ассоциации по рейтингу стран, а чемпиону с лучшим клубным рейтингом.
В финале ЛЧ сыграют «Боруссия» Д и «Реал» – им путевки на следующий сезон не нужны, заработали в чемпионатах сами. «Шахтер» на днях выиграл лигу Украины и, по сути, стал единственным претендентом на перепосев квот (27-е место в клубном рейтинге). Но официально об этом не объявили. Поэтому рассмотрим три основных сценария.
1. Победа «Реала» точно позволит «Шахтеру» попасть в групповой этап.
2. Победа «Боруссии» = шестая путевка для Бундеслиги («Айнтрахт»).
3. Победа «Дортмунда» поднимает из квалификации по Пути чемпионов в ЛЧ не пять клубов, а шесть. Из пути лиг, как и раньше, должны добавиться два.
Самое удивительное, что мы пока не знаем, как поступит УЕФА. Механизмы перепосева четко не прописали.
Кто и почему изображен серым: «Шахтер» и «Бенфика» ждут финалов ЛЧ и ЛЕ, другие еще бьются в чемпионате
Вот расклады для «серых» клубов:
● «Брюгге» после победы над «Андерлехтом» в чемпионате нужно удержать лидерство в последнем туре – тогда они просто заберут свое законное место.
● «Бенфика» – кандидат из квалификации с наивысшим рейтингом из тех, кто не попал в ЛЧ напрямую (проиграли чемпионат «Спортингу»). Поэтому в интересах «Бенфики», чтобы «Байер» выиграл Лигу Европы.
Но вообще деталей сразу по нескольким взаимоисключающим пунктам регламента от УЕФА очень не хватает. Оцените, например, глубину обсуждения вопроса на форуме организации. Виктор Майоров в телеграм-канале «Кошелек» пытается разобраться уже не первый месяц.
Надеемся, что перед еврокубковыми финалами – а первый уже 22 мая, у «Байера» с «Аталантой» – все станет прозрачно.
Фото: Gettyimages/Matthias Hangst / Staff, Alex Caparros / Stringer, Paolo Bruno / Stringer
- оцените, какой это может быть "форум организации"?
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Это самостоятельный энтузиаст из Голландии, что ведет рейтинговые таблички