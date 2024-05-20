Вот 26 участников новой ЛЧ. «Шахтеру», похоже, нужно болеть за «Реал»

УЕФА не все прояснил.

Отбор в новую Лигу чемпионов пока оставляет вопросы – УЕФА до сих пор четко не объяснил механизмы перепосева.

Вот те, кто либо гарантировал место, либо максимально близок к этому. Некоторые клубы помечены серым – о них подробнее чуть ниже.

Зайдет ли «Шахтер» в ЛЧ? Пока неизвестно, хотя по логике должен

Какие детали об этом списке нам нужно понимать.

● Сразу в групповой этап идут по пять лучших клубов из Италии и Германии – лидеры рейтинга в сезоне-2023/24. Из Англии и Испании едут по четыре команды. Три у Франции – пятой страны рейтинга.

От Нидерландов сыграют ПСВ и «Фейеноорд», плюс к этому чемпионы Португалии («Спортинг»), Бельгии (пока первым идет «Брюгге»), Шотландии («Селтик») и Австрии («Штурм»). Это страны с седьмого по десятое место.

● Победители ЛЧ и ЛЕ автоматически получают слот, тут ничего не изменилось, но если они проходят и напрямую через свою лигу, места переходят не чемпиону следующей ассоциации по рейтингу стран, а чемпиону с лучшим клубным рейтингом.

В финале ЛЧ сыграют «Боруссия» Д и «Реал» – им путевки на следующий сезон не нужны, заработали в чемпионатах сами. «Шахтер» на днях выиграл лигу Украины и, по сути, стал единственным претендентом на перепосев квот (27-е место в клубном рейтинге). Но официально об этом не объявили. Поэтому рассмотрим три основных сценария.

1. Победа «Реала» точно позволит «Шахтеру» попасть в групповой этап.

2. Победа «Боруссии» = шестая путевка для Бундеслиги («Айнтрахт»).

3. Победа «Дортмунда» поднимает из квалификации по Пути чемпионов в ЛЧ не пять клубов, а шесть. Из пути лиг, как и раньше, должны добавиться два.

Самое удивительное, что мы пока не знаем, как поступит УЕФА. Механизмы перепосева четко не прописали.

Кто и почему изображен серым: «Шахтер» и «Бенфика» ждут финалов ЛЧ и ЛЕ, другие еще бьются в чемпионате

Вот расклады для «серых» клубов:

● «Брюгге» после победы над «Андерлехтом» в чемпионате нужно удержать лидерство в последнем туре – тогда они просто заберут свое законное место.

● «Бенфика» – кандидат из квалификации с наивысшим рейтингом из тех, кто не попал в ЛЧ напрямую (проиграли чемпионат «Спортингу»). Поэтому в интересах «Бенфики», чтобы «Байер» выиграл Лигу Европы.

Но вообще деталей сразу по нескольким взаимоисключающим пунктам регламента от УЕФА очень не хватает. Оцените, например, глубину обсуждения вопроса на форуме организации . Виктор Майоров в телеграм-канале «Кошелек» пытается разобраться уже не первый месяц.

Надеемся, что перед еврокубковыми финалами – а первый уже 22 мая, у «Байера» с «Аталантой» – все станет прозрачно.

Фото: Gettyimages /Matthias Hangst / Staff, Alex Caparros / Stringer, Paolo Bruno / Stringer