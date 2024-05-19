Деревенская романтика Бекхэма: курятник, пчеловодство и рыбалка с Гаем Ричи. Вот это стиль!
Жизнь в кайф.
Дэвид Бекхэм наслаждается жизнью по-полной, еще и на свежем воздухе – у него много хобби.
Все выкладывает в соцсети.
Это сельский Бекхэм. Вы с таким знакомы?
Например, фотографируется с питомцами, нацепив красный нос.
Или с милейшим барашком!
Расслабляется в бассейне.
Вместе с дочерью Харпер возится в огороде.
Собирает мед.
И выгуливает кур. Осторожно: уровень милоты зашкаливает.
Умиротворение.
Курицы – особенная любовь Бекхэма. Виктория подарила ему курятник
Да-да, у Дэвида с этого января есть собственное жилище для кур! Его построили в английском доме семьи (Котсуолдс-Хиллз на юго-западе Англии).
Эксперты – например, основатель Chickens Eat Фред Миллер – отмечают: Котсуолдс-Хиллз идеальное подходит для разведения кур. Но если Дэвид настроен серьезно, нужно поработать над обустройством: провести свет, построить небольшие загончики для выгула, подумать над автоматическими дверьми.
Он тут же начал читать «Уход за курами для чайников».
А еще Бекхэм занимается пчеловодством!
Англичанин рассказывал, что это помогает расслабиться. Первые ульи появились, когда началась пандемия: стал ухаживать за пчелами и собирать мед вместе с детьми.
Дэвид превратил увлечение в успешный бизнес – выпуск органического меда под брендами D Bee (созвучно!), Seven Honey и Goldenbees. Весной 2023-го Бекхэм даже подарил банку меда собственного производства королю Британии Карлу III.
Успешен даже здесь.
Пять лет назад Дэвид ездил на рыбалку с Гаем Ричи. И исландцем, варившим пиво «Охота»
Это не первые развлечения легенды на природе. В 2019-м он мелькнул на рыбалке в Исландии.
Компанию составили режиссер Гай Ричи и исландский миллиардер Тор Бьоргольфссон (первый миллиард заработал в России – владел пивоваренной компанией, варившей «Бочкарев» и «Охоту»).
Дэвид порыбачил и окунулся в холодную исландскую воду.
Бонус: покатался с друзьями на рыболовецком судне и наловил красивых ракушек!
Красота.
А вот детали про прошлые приключения:
🐓 Теперь у Бекхэма есть курятник – подарок Виктории!
Бекхэм съездил на рыбалку в Исландию. Даже на рыбалке Дэвид выглядит максимально стильно