Деревенская романтика Бекхэма: курятник, пчеловодство и рыбалка с Гаем Ричи. Вот это стиль!

Жизнь в кайф.

Дэвид Бекхэм наслаждается жизнью по-полной, еще и на свежем воздухе – у него много хобби.

Все выкладывает в соцсети.

Это сельский Бекхэм. Вы с таким знакомы?

Например, фотографируется с питомцами, нацепив красный нос.

Или с милейшим барашком!

Расслабляется в бассейне.

Вместе с дочерью Харпер возится в огороде.

Собирает мед.

И выгуливает кур . Осторожно: уровень милоты зашкаливает.

Умиротворение.

Курицы – особенная любовь Бекхэма. Виктория подарила ему курятник

Да-да, у Дэвида с этого января есть собственное жилище для кур ! Его построили в английском доме семьи (Котсуолдс-Хиллз на юго-западе Англии).

Эксперты – например, основатель Chickens Eat Фред Миллер – отмечают: Котсуолдс-Хиллз идеальное подходит для разведения кур. Но если Дэвид настроен серьезно, нужно поработать над обустройством: провести свет, построить небольшие загончики для выгула, подумать над автоматическими дверьми.

Он тут же начал читать «Уход за курами для чайников».

А еще Бекхэм занимается пчеловодством!

Англичанин рассказывал, что это помогает расслабиться. Первые ульи появились, когда началась пандемия: стал ухаживать за пчелами и собирать мед вместе с детьми.

Дэвид превратил увлечение в успешный бизнес – выпуск органического меда под брендами D Bee (созвучно!), Seven Honey и Goldenbees. Весной 2023-го Бекхэм даже подарил банку меда собственного производства королю Британии Карлу III.

Успешен даже здесь.

Пять лет назад Дэвид ездил на рыбалку с Гаем Ричи. И исландцем, варившим пиво «Охота»

Это не первые развлечения легенды на природе. В 2019-м он мелькнул на рыбалке в Исландии.

Компанию составили режиссер Гай Ричи и исландский миллиардер Тор Бьоргольфссон (первый миллиард заработал в России – владел пивоваренной компанией, варившей «Бочкарев» и «Охоту»).

Дэвид порыбачил и окунулся в холодную исландскую воду.

Бонус: покатался с друзьями на рыболовецком судне и наловил красивых ракушек!

Красота.

А вот детали про прошлые приключения:

🐓 Теперь у Бекхэма есть курятник – подарок Виктории!

Бекхэм съездил на рыбалку в Исландию. Даже на рыбалке Дэвид выглядит максимально стильно