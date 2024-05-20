Болельщики «Милана» воюют с руководством. Уже сорвали переговоры с Лопетеги

Недовольны нынешней ситуацией.

«Милан» заканчивает чемпионат на втором месте, но клуб раздирают внутренние скандалы: фанаты протестуют против руководства. С каждым разом страсти накаляются все больше.

Болельщики бунтуют на фоне кризиса и неясного будущего. Дошли до жесткого ультиматума

Результаты «Милана» в последнее время не впечатляют: лишь одна победа с 11 апреля. С тех пор три ничьих и четыре поражения.

Особенно болезненно восприняли 1:2 в дерби с «Интером», которые сделали соперника чемпионом Италии . Тогда «Милан» летел 0:2, гол Фикайо Томори в конце ничего не изменил.

Еще один неприятный момент – вылет из Лиги Европы от «Ромы» (1:3 в двух матчах), причем в ответке больше часа играли в большинстве. До конца матча вымучали лишь мяч Маттео Габбии, размочивший общий разгром.

После всего фанаты взбунтовались и 27 апреля выкатили длинный ультиматум руководству. Вот полное послание:

«Сезон подходит к концу, и посредственность, которая была ему присуща почти на всей дистанции, уступила место фатальной и катастрофической концовке. Как будто этого недостаточно, она была дополнительно омрачена злобными комментариями некоторых менеджеров, а также слухами касательно имени следующего тренера, и все это дает нам понять, что возвращение к былым временам не является основной целью клуба.

С момента прихода синьора Кардинале (Джерри Кардинале, владелец «Милана» – Спортс) прошло почти два года. Переходный период, период обустройства считались более чем обоснованными, но пришло время переходить к делу и фактами демонстрировать настоящие цели компании, будь то строительство амбициозной команды или команды, которая сможет только год за годом удерживать позицию в зоне Лиги чемпионов в ожидании возведения нового стадиона.

И мы хотим прояснить: если в приоритете второй вариант, то мы его не поддерживаем! Понятен тот факт, что мы не можем думать о том, чтобы направлять на трансферы реки денег, как это делают другие клубы в других лигах. Но нельзя думать о том, чтобы вернуть величие только за счет продажи ненужных футболистов и вложения вырученных средств в непроверенных футболистов.

Нельзя думать о строительстве побеждающей команды, если сейчас, когда на календаре почти май, еще неизвестно, кто будет новым тренером, а без этого тяжело создать с помощью рынка команду, совместимую с потребностями нового тренера. В клубе царит тотальный хаос, мы наблюдаем оглушительное молчание, постыдные, мягко говоря, стратегии коммуникации, а также отсутствие ясности в распределении ролей.

Джентльмены, терпение иссякло! «Милан» – это не товар, которым можно спекулировать, «Милан» – это не тот клуб, которому хватает самого факта участия в чем-то. За «Миланом» стоят люди, которые знают историю и традиции и привыкли к тому, чтобы быть в элите мирового футбола.

Если владельцы считают, что способны соответствовать этому, и смогут доказать это конкретными фактами (а выбор тренера поможет многое понять), то оно продолжит пользоваться неустанной поддержкой безумно влюбленных болельщиков. Если же нет, то вам следует забыть о том, чтобы быть в «Милане» как на райском острове, как это происходило до сих пор».

Все серьезно: сорвали назначение Лопетеги и демонстративно покинули трибуну в матче Серии А

Со временем фанаты перешли от слов к делу.

Начали со срыва назначения Хулена Лопетеги. Клуб обсуждал с испанцем контракт на три года, но в итоге отказался от его кандидатуры из-за масштабных протестов болельщиков: петицию под названием Nopetegui за 48 часов подписали более 10 тысяч человек!

Пока остаются другие варианты замены Стефано Пиоли: называются имена Сержиу Консейсау («Порту»), Паулу Фонсеки («Лилль»), Роберто Де Дзерби (уже покинул «Брайтон») и Марка ван Боммела («Антверпен»). Против них болельщики пока не выступали.

Протесты продолжились 5 мая на матче против «Дженоа» на «Сан-Сиро» (3:3). Фанатское объединение Curva Sud поддерживало команду без баннеров, фирменных флагов и кричалок, не радовались голам и вывесили еще несколько плакатов: «Проект-победитель начинается с клуба. Сплоченность амбиции, возможности, целевые приобретения, институциональное присутствие и коммуникативная стратегия».

На 80-й минуте Curva Sud покинули трибуны и оставили небольшой плакат с надписью «Звук тишины».

Во время игры трибуны освистали Рафаэла Леау при уходе на замену на 67-й минуте. Португальцу не понравилось, он сразу направился в раздевалку. Такое происходит не впервые: Леау получил порцию свиста и после замены в первом четвертьфинале ЛЕ против «Ромы» (0:1).

Защитник Алессандро Флоренци прокомментировал протесты: «Это было немного странно. Болельщики – дополнительная ценность для нас, они всегда заставляют нас выкладываться по полной.

Мы очень уважаем их и знаем, что они принимают решения во благо «Милана». Думаю, трудно не поддерживать любимую команду, но я ставлю себя на их место и могу их понять.

Болельщики хотят видеть сильный «Милан». Мы хотели выиграть трофей в сезоне, но не смогли этого сделать, и мы разочарованы не меньше, чем они. Однако нам никогда не хватало самоотдачи, и я уверен, что они это оценят».

Стефано Пиоли призвал уважать фанатов: «Болельщики выбрали такую форму протеста, и мы должны уважать их. В последние годы они всегда давали нам преимущество, поэтому если они протестуют, у них есть на то причины».

Фото: Gettyimages.ru /Marco Luzzani, Thos Robinson