Мане переходит в «Баварию»: «Ливерпуль» получит 32+9 млн, Садьо подпишет 3-летний контракт

Садьо все-таки уходит.

Мане вот-вот станет игроком «Баварии» – мюнхенцы договорились о трансфере сенегальского нападающего с «Ливерпулем», и после 5 лет в составе банды Клоппа Мане поедет за чемпионствами в Мюнхен.

•‎ «Бавария» заплатит за Мане (по последним данным) 32 миллиона евро гарантированно – еще 9 миллионов мерсисайдцы могут получить в качестве бонусов. 6 млн из них – за проведенные матчи, 3 млн – за успехи «Баварии» и самого Мане (победа в Лиге чемпионов и «Золотой мяч»).

Изначально «Бавария» предлагала только 25+5 млн, «Ливерпуль» хотел 40 млн и 5 млн бонусами, но в итоге стороны пришли к компромиссу.

•‎ Мане подпишет с «Баварией» контракт на три года – до лета 2025-го. На следующей неделе он должен пройти в мюнхенском клубе медобследование, после чего уже и заключит соглашение официально.

•‎ В переговорах, которые велись в Манчестере в последние дни, не участвовали главные тренеры – Юрген Клопп и Юлиан Нагельсманн. А также и сам Мане. Все обсуждали его агент Бьерн Беземер, спортдир «Баварии» Хасан Салихамиджич (он и подтвердил трансфер) и его новый коллега из «Ливерпуля» Джулиан Уорд

•‎ Срок контракта Мане с «Ливерпулем» истекает через год, ему 30, его купили за 41 миллион евро – кажется, что для «Ливерпуля» это выгодная сделка. Мерсисайдцы не хотели отпускать сенегальца в «Баварию», пока не договорятся с «Бенфикой» по Дарвину Нуньесу – и после перехода уругвайца переговоры с «Баварией» ускорились.

• Мане забил за «Ливерпуль» 90 голов в АПЛ с 2016-го – больше только у Харри Кейна (134), Мо Салаха (118) и Джейми Варди (104). В минувшем сезоне Садьо провел за «Ливерпуль» 51 матч – один из лучших результатов лиг топ-5. Он забил 23 гола и сделал 2 ассиста. Но для квадрупла этого не хватило.

Фото: Gettyimages.ru/Shaun Botterill; globallookpress.com/IMAGO/James Heaton/News Images