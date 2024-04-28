Ошибка Аморима: одним шагом разочаровал «Ливерпуль», «Вест Хэм» и «Спортинг»

Совсем недавно назначение Рубена Аморима в «Ливерпуль» казалось практически решенным делом – настолько рухнули коэффициенты. И вдруг – поездка португальца в «Вест Хэм», которая разочаровала вообще всех. Пришлось даже извиняться!

Как это понять?

Хронология: приехал на переговоры, уехал и извинился перед клубом

Что известно по новостям:

● The Athletic написал о переговорах Аморима с «Вест Хэмом» – на случай, если клуб расстанется с Дэвидом Мойесом. На тот момент Рубен уже был одним из основных кандидатов «Ливерпуля».

● A Bola тоже сообщила, что Аморим уехал на переговоры с «Вест Хэмом» – ему предлагают зарплату выше, чем на «Энфилде», еще и предоставляют свободу в формировании состава.

● Аморим вернулся в Португалию и публично извинился перед «Спортингом». И вот как описал поездку: «Я «тайно» припарковал машину на улице, «тайно» прошел мимо 15 человек, поговорил с ними, сфотографировался и сел в самолет. Важно убрать эту идею, что все это было сделано за спиной клуба, – такого не было.

И теперь самый важный момент: очевидно, что это была ошибка. Поездка, время были выбраны совершенно неправильно. Тогда я так не думал, но это было неправильно, особенно когда я так требователен к своим игрокам и всегда первым говорю, что проблемы отдельных людей не могут брать верх над командой, и я отстранял игроков из команды за гораздо меньшее».

Казалось бы, что тут удивительного – сорвался на переговоры в другой чемпионат и признал вину.

Но английские медиа задаются вопросом, не использовал ли Аморим «Вест Хэм», чтобы надавить на «Ливерпуль»?

Переговоры с «Вест Хэмом» испортили вариант с «Ливерпулем», но Слот все равно был первым кандидатом

Что пишет Sky Sports. В «Ливерпуле» действительно скептически отнеслись ко встрече Аморима с «Вест Хэмом», и у одного из посредников действительно было такое мнение – о возможном давлении на «Ливерпуль». Финансовая сторона здесь не играла.

Но и до этой поездки «Ливерпуль» считал более подходящим тренером Арне Слота.

По данным Daily Mail, переговоры между Аморимом и «Вест Хэмом» прошли неудачно, при этом еще и охладили отношения лондонцев с португальцем.

Record пишет, что теперь оба клуба уже не рассматривают вариант с Аморимом – «Вест Хэму» не понравилось, что тренер использовал их для давления на «Ливерпуль». В ближайшем будущем Рубен едва ли будет работать в Англии.

Пока все это из разряда предположений и инсайдов, но как факт: «Ливерпуль» нашел другого тренера, новости о «Вест Хэме» и Амориме пропали, у самого португальца впереди остаток сезона в «Спортинге», где не очень довольный его поездкой в Англию.

А там очень много работы. «Спортинг» лидирует в чемпионате Португалии: за три тура до конца +4 от «Бенфики» и матч в запасе (правда, против «Порту» в гостях). Дубль тоже вероятен – надо обыграть «Порту» в финале Кубка.

Карьера Аморима стремительно пошла вверх после неожиданного перехода в «Спортинг» из «Браги», с которой он за пару месяцев выиграл Кубок лиги. Причем «Спортинг» вывалил за него аж 10 млн евро. И все сложилось прекрасно: клуб стал чемпионом, идет на второй титул, заодно взял три других трофея – два Кубка лиги и Суперкубок.

Имя Аморима за это время связывали со многими суперклубами: с «Тоттенхэмом», «МЮ», «Челси», «Барселоной» и «Баварией». Как оказалось, был он и в шорт-листе «Ливерпуля». Но пока похоже на то, что Аморим и в следующем сезоне будет работать со «Спортингом».

Слот из «Фейеноорда» – главный кандидат на место Клоппа. Аморим зря давил с «Вест Хэмом»

Фото: Gettyimages.ru /Octavio Passos DAISUKE Nakashima; Ivan Del Val/Global Look Press