Когда-то Клопп разносил «МЮ» за 100-миллионный трансфер, а сейчас… Но не спешите язвить, он давно признал ошибку

Еще до трансфера Нуньеса.
Дарвин Нуньес переходит в «Ливерпуль» – «Бенфика» официально объявила о сделке. Трансфер 22-летнего игрока сборной Уругвая обойдется мерсисайдцам в 75 млн евро, еще 25 млн португальцы могут получить в виде бонусов.
Так что в общей сложности сделка может обойтись «Ливерпулю» в 100 млн евро. В этом случае Нуньес войдет в пятерку самых дорогих покупок в истории АПЛ – впереди только Джек Грилиш (из «Астон Виллы» в «Ман Сити» за 117 млн евро), Ромелу Лукаку (из «Интера» в «Челси» за 115 млн евро, из «Эвертона» в «МЮ» за 104 млн евро) и Поль Погба (из «Юве» в «МЮ» за 105 млн евро).
Раньше Клопп был против огромных трат – но изменил мнение после трансферов Алиссона и ван Дейка
Еще шесть лет назад Юрген Клопп был категорически против гигантских трат в мировом футболе. В 2016 году, когда «МЮ» купил Погба за 105 млн евро, Юрген заявил, что такой подход далек от его философии.
«Если вы пригласите игрока за 100 млн евро, а он получит травму – трансфер будет напрасным. Когда футбол начнет крутиться вокруг подобных трансферов, я завершу тренерскую карьеру, потому что эта игра заключается в том, чтобы добиваться успеха вместе.
Ты всегда хочешь быть лучшим, но для успеха необходимо построить команду – это понимают все участники игры. Другие клубы хотят потратить больше денег, чтобы собрать лучших игроков. Я хочу сделать по-другому – и сделал бы по-другому, даже если бы у меня была возможность [тратить много денег].
Не знаю точно, сколько бы денег я мог потратить, потому что меня не ограничивают в тратах. Но если я отдаю деньги, то хочу собрать команду, настоящую команду. Это сделала «Барселона». Она показала, что можно выигрывать титулы с помощью собственной философии», – рассуждал Клопп.
Уже спустя два года – после трансферов Алиссона и ван Дейка – немецкий специалист признал, что был не прав.
«Проблема современного мира состоит в том, что какую бы чушь ты ни сказал, никто ее не забудет. Два с половиной года назад 100 миллионов евро были сумасшедшими деньгами, но с тех пор мир сильно изменился. В тот момент я думал по-другому. Изменил ли я свое мнение? Да. Считаю, что лучше изменить мнение, чем никогда его не иметь», – говорил Юрген.
Сколько тратил сам Клопп?
Вот список самых дорогих трансферов «Ливерпуля» при Юргене.
Клопп не лукавил, когда шесть лет назад говорил о том, что не хочет тратить много денег на игроков. Все трансферы из первой десятки совершили уже после этих слов. Видимо, Юрген быстро сообразил, что без больших покупок конкурировать не получится.
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Фото: Gettyimages.ru/Clive Brunskill, Jan Kruger
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