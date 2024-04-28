«ПСЖ» – чемпион Франции! И теперь мечтает о квадрупле (уже 2 из 4)
«ПСЖ» стал чемпионом Франции – за три тура до конца!
Получилось своеобразно: формально «ПСЖ» стал чемпионом из-за поражения «Монако». Дело в том, что в 31-м туре «ПСЖ» сыграл вничью с «Гавром» 3:3 и увеличил отрыв от «Монако» на втором месте до 12 очков. Технически «Монако» мог бы догнать «ПСЖ» при четырех собственных победах и трех поражениях «ПСЖ». Теперь шансов нет: «Монако» на следующий день после ничьей «ПСЖ» проиграл 2:3 «Лиону». Отрыв в 12 очков сохранился, и за три тура отыграть его невозможно.
«ПСЖ» взял 12-й титул и идет на рекорд по играм без поражений
Что окружает очередную победу «ПСЖ»:
● Перед сезоном «ПСЖ» был однозначным претендентом на титул. Букмекеры давали 1.28 – это 78% вероятности. Все так и получилось.
● Это 12-й титул клуба. Еще в прошлом сезоне парижане возглавили список по их количеству во Франции, теперь даже есть небольшой отрыв – у «Сент-Этьена» 10 чемпионств, у «Марселя» – девять.
● За последние 12 сезонов «ПСЖ» выигрывал Лигу 1 десять раз! Упускал титул только дважды: в 2017-м чемпионом стал «Монако», а спустя четыре года – «Лилль».
● Ожидаемо, что «ПСЖ» – самая зрелищная команда чемпионата: в ее матчах в среднем забивается 3,4 гола. Верховых игр – 20, как у «Лорьяна».
● «ПСЖ» проиграл только один раз – «Ницце» 2:3 в сентябре, с тех пор – 25 матчей без поражений. В гостях парижане никому не уступили. Если одно поражение так и останется – будет лучший результат. Близко было только в сезоне-2015/16 – всего два.
● «ПСЖ» забил на 18 голов больше, чем ближайший по этому показателю «Монако» (76 против 58).
● Лучший отрезок команда выдала с октября по декабрь – выиграла восемь матчей подряд. Как раз за это время удалось с пятого места взлететь на первое с небольшим отрывом.
В принципиальных матчах тоже все отлично: «Марсель» обыграли 4:0 и 2:0, с «Монако» сыграли 5:2 и 0:0.
● Килиан Мбаппе – лучший бомбардир клуба и чемпионата с 26 голами, кроме него двузначное количество мячей только у Гонсалу Рамуша (11). Лучший по ассистам – Усман Дембеле с восемью голами.
● Мбаппе – шестикратный чемпион Франции, но до Марко Верратти пока не дотянуться – у того девять побед в Лиге 1. Луис Энрике добавляет в тренерскую коллекцию третье чемпионство страны (было два испанских в «Барселоне») и 11-й трофей.
Квадрупл – он и правда возможен?
«ПСЖ» для этого нужно завоевать четыре титула. Половина цели уже достигнута: чемпионат выигран, а Суперкубок взяли еще в январе, обыграв 2:0 «Тулузу».
Впереди борьба за два трофея. Третий тоже очень возможен – в финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с «Лионом» 25 мая. Здесь даже коэффициент на итоговую победу парижан почти идентичен предсезонному – 1.30 (77% вероятности).
С четвертым сложнее – все-таки Лига чемпионов. Да, в полуфинале против «Боруссии» французов считают фаворитами (1.39 на проход, 72%), но на титул «ПСЖ» – не главный претендент (3.40, 29%).
Если «ПСЖ» пройдет «Дортмунд», то с большей долей вероятности вопрос с квадруплом решится уже 1 июня – в финале ЛЧ. К тому времени парижане должны взять Кубок Франции.
Луис Энрике помнит о задаче – высказывался о квадрупле несколько дней назад: «Без сомнения, мы мотивированы сделать то, чего никогда не делал ни один французский клуб, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны. Это мотивирует нас, но на данный момент у нас есть только один титул [Суперкубок Франции], мы должны выиграть чемпионат и продолжать бороться за трофеи во всех турнирах. Это все еще долгий и извилистый путь».
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В Лиге 1 «ПСЖ» остались три игры. Соперники – «Тулуза», «Ницца» и «Метц». Первые уже не решают никаких задач, комфортно зависая в середине таблицы, вторые – борются за место в еврокубках, третьи – сражаются за выживание.
При этом между матчами против «Боруссии» в ЛЧ у «ПСЖ» не будет выступать в Лиге 1 – потом за девять дней команда сыграет все три тура (с 11 по 19 мая).
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Фото: East News/MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP, FRANCK FIFE / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press;
Дешёвая провокация от редактора. Отберите у него ванильный раф на альтернативном молоке и отправьте на нормальную работу.
Спортс, хватит уже накидывать всякие рекорды ПСЖ!
Но я в этом плане вообще радикальных взглядов: сильно против раздутия календаря и увеличения числа матчей. Будь моя воля я бы упразднил кучу всего: кубки лиг, долгие суперкубки, лиги наций, конференций и вообще чемпионаты бы все порезал до 16 команд и 30 туров :)
А вот касаемо финала четырех, то я эту историю я бы развивал. Например делали бы полуфиналы ЛЧ в таком формате. Выбирали бы на финал ЛЧ или город где есть 2 стадиона или близкие города. Чтобыполуфиналы играли в один день (на разных стадиках), а потом в том же городе через финал через 3-4 дня.
За это время этот город был бы эпицентром футбольного мира: туда бы приезжали фанаты 4-команд, сделали бы фанзоны, туристы, концерты между матчами.
Имхо, но мне нравится теперешний формат финала четырех. Это конечно не совсем Суперкубок, т.к. что это за супер, если его может взять команда, которая ничего до этого не выиграла в сезоне. Но в победе чувствуется вес, надо выиграть у двух соперников.