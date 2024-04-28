«ПСЖ» – чемпион Франции! И теперь мечтает о квадрупле (уже 2 из 4)

«ПСЖ» стал чемпионом Франции – за три тура до конца!

Получилось своеобразно: формально «ПСЖ» стал чемпионом из-за поражения «Монако». Дело в том, что в 31-м туре «ПСЖ» сыграл вничью с «Гавром» 3:3 и увеличил отрыв от «Монако» на втором месте до 12 очков. Технически «Монако» мог бы догнать «ПСЖ» при четырех собственных победах и трех поражениях «ПСЖ». Теперь шансов нет: «Монако» на следующий день после ничьей «ПСЖ» проиграл 2:3 «Лиону». Отрыв в 12 очков сохранился, и за три тура отыграть его невозможно.

«ПСЖ» взял 12-й титул и идет на рекорд по играм без поражений

Что окружает очередную победу «ПСЖ»:

● Перед сезоном «ПСЖ» был однозначным претендентом на титул. Букмекеры давали 1.28 – это 78% вероятности. Все так и получилось.

● Это 12-й титул клуба. Еще в прошлом сезоне парижане возглавили список по их количеству во Франции, теперь даже есть небольшой отрыв – у «Сент-Этьена» 10 чемпионств, у «Марселя» – девять.

● За последние 12 сезонов «ПСЖ» выигрывал Лигу 1 десять раз! Упускал титул только дважды: в 2017-м чемпионом стал «Монако», а спустя четыре года – «Лилль».

● Ожидаемо, что «ПСЖ» – самая зрелищная команда чемпионата: в ее матчах в среднем забивается 3,4 гола. Верховых игр – 20, как у «Лорьяна».

● «ПСЖ» проиграл только один раз – «Ницце» 2:3 в сентябре, с тех пор – 25 матчей без поражений. В гостях парижане никому не уступили. Если одно поражение так и останется – будет лучший результат. Близко было только в сезоне-2015/16 – всего два.

● «ПСЖ» забил на 18 голов больше, чем ближайший по этому показателю «Монако» (76 против 58).

● Лучший отрезок команда выдала с октября по декабрь – выиграла восемь матчей подряд. Как раз за это время удалось с пятого места взлететь на первое с небольшим отрывом.

В принципиальных матчах тоже все отлично: «Марсель» обыграли 4:0 и 2:0, с «Монако» сыграли 5:2 и 0:0.

● Килиан Мбаппе – лучший бомбардир клуба и чемпионата с 26 голами, кроме него двузначное количество мячей только у Гонсалу Рамуша (11). Лучший по ассистам – Усман Дембеле с восемью голами.

● Мбаппе – шестикратный чемпион Франции, но до Марко Верратти пока не дотянуться – у того девять побед в Лиге 1. Луис Энрике добавляет в тренерскую коллекцию третье чемпионство страны (было два испанских в «Барселоне») и 11-й трофей.

Квадрупл – он и правда возможен?

«ПСЖ» для этого нужно завоевать четыре титула. Половина цели уже достигнута: чемпионат выигран, а Суперкубок взяли еще в январе, обыграв 2:0 «Тулузу».

Впереди борьба за два трофея. Третий тоже очень возможен – в финале Кубка Франции «ПСЖ» сыграет с «Лионом» 25 мая. Здесь даже коэффициент на итоговую победу парижан почти идентичен предсезонному – 1.30 (77% вероятности).

С четвертым сложнее – все-таки Лига чемпионов. Да, в полуфинале против «Боруссии» французов считают фаворитами (1.39 на проход, 72%), но на титул «ПСЖ» – не главный претендент (3.40, 29%).

Если «ПСЖ» пройдет «Дортмунд», то с большей долей вероятности вопрос с квадруплом решится уже 1 июня – в финале ЛЧ. К тому времени парижане должны взять Кубок Франции.

Луис Энрике помнит о задаче – высказывался о квадрупле несколько дней назад: «Без сомнения, мы мотивированы сделать то, чего никогда не делал ни один французский клуб, чтобы войти в историю нашего клуба, города и страны. Это мотивирует нас, но на данный момент у нас есть только один титул [Суперкубок Франции], мы должны выиграть чемпионат и продолжать бороться за трофеи во всех турнирах. Это все еще долгий и извилистый путь».

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В Лиге 1 «ПСЖ» остались три игры. Соперники – «Тулуза», «Ницца» и «Метц». Первые уже не решают никаких задач, комфортно зависая в середине таблицы, вторые – борются за место в еврокубках, третьи – сражаются за выживание.

При этом между матчами против «Боруссии» в ЛЧ у «ПСЖ» не будет выступать в Лиге 1 – потом за девять дней команда сыграет все три тура (с 11 по 19 мая).

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Фото: East News /MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / Anadolu via AFP, FRANCK FIFE / AFP; Panoramic/Keystone Press Agency/Global Look Press ;