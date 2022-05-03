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У «Ливерпуля» – третий финал ЛЧ за пять лет! Машина Клоппа не останавливается

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Три гола за тайм все перевернули.

«Вильярреал» разжег интригу за первый тайм домашнего матча с «Ливерпулем», быстро забил, к концу тайма отыграл всю фору в два мяча – но за половину второго тайма гости все вернули на место двумя ответными голами.

В первом матче «Ливерпуль» уложил два гола за две минуты, здесь понадобилось чуть больше – пять, и все случилось чуть позже после перерыва – тогда через восемь минут, теперь – через 17.

Потом еще и ошибка вратаря Херонимо Рульи на выходе далеко за штрафную помогла «Ливерпулю» выиграть – когда в пустые закатил Садьо Мане.

Весь перерыв казалось, что сенсационный «Вильярреал» вполне может украсть у нас и великий английский финал, и супердуэль с «Реалом» – и все-таки у команды Юргена Клоппа по-прежнему шансы на квадрупл.

• «Ливерпуль» вышел в третий за пять лет финал Лиги чемпионов, на этом отрезке до решающего матча так часто не доходил никто. Ливерпульцы играли там в 2018-м (проиграли «Реалу», когда феерил Гарет Бэйл), на следующий год выиграли (у «Тоттенхэма» с ранним пенальти Мохамеда Салаха). И вот после двух вылетов раньше – снова шаг до трофея.

• У «Ливерпуля» будет 10-й в клубной истории финал Лиги чемпионов/Кубка европейских чемпионов – больше только у «Реала» (16), «Баварии» и «Милана» (по 11). А среди английских клубов это с отрывом лучший показатель: ближайший – «Ман Юнайтед» с пятью финалами, у «Челси» – три, «Сити» был в одном.

• Юрген Клопп в финале ЛЧ уже четвертый раз в карьере: еще ведь доходил с «Боруссией», когда проигрывал «Баварии». Теперь немец сравняется по участиям в финале Лиги чемпионов с Марчелло Липпи, Алексом Фернюсоном и Карло Анчелотти – правда, у итальянца в среду шанс попасть в свой пятый. А еще теперь Клопп – первый тренер, кому удалось за один сезон выйти во все три кубковых финала: ЛЧ, Кубок Англии и Кубок лиги (уже выигран).

• «Ливерпуль» выиграл все гостевые матчи в этой Лиге чемпионов: после первого тайма казалось, что надежд на продолжение серии совсем мало, но все-таки стопроцентный результат. И он останется таким, потому что на финал ливерпульцы поедут в Париж (да, вместо Санкт-Петербурга 😪), это будет в любом случае нейтральная территория.

• Благодаря этим трем голам в Испании у «Ливерпуля» теперь лучший результат по забитым мячам за сезон в клубной истории: их уже 139 во всех турнирах. А предстоит еще шесть матчей: четыре тура АПЛ, финал Кубка Англии и финал Лиги чемпионов.

Вильярреал Испания – Ливерпуль Англия 2:3 (2:0, 0:3)
Дата проведения
3 мая, 22.00, «Эстадио де ла Серамика»
превью матча текстовый онлайн статистика коэффициенты
Голы:
1:0 – Диа, 2:0 – 41 Коклен, 2:1 – 62 Фабиньо, 2:2 – 67 Диас, 2:3 – 74 Мане.
ВильярреалРульи, Фойт, Альбиоль (Орье, 79), Пау Торрес, Эступиньян (Тригерос, 79), Ло Чельсо, Коклен (Педраса, 68), Капу, Парехо, Жерар Морено (Чуквуэзе, 68), Диа (Пако Алькасер, 80).
ЛиверпульАлиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк, Конате, Робертсон (Цимикас, 80), Тиаго Алькантара (Джонс, 80), Фабиньо (Милнер, 84), Кейта (Хендерсон, 79), Салах, Мане, Диогу Жота (Диас, 46).
Предупреждения:
Капу (63), Александер-Арнолд (77), Ло Чельсо (81), Пау Торрес (85).
Удаление:
Капу (85).

Фото: REUTERS/Pablo Morano; East News/AP Photo/Alberto Saiz

«Ливерпуль» все-таки в финале ЛЧ. Ура или жаль «Вильярреал»?
4067 голосов
Ура!
66%
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Жаль «Вильярреал» 😢
34%
Вильярреал

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