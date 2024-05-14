«Тоттенхэм» уже мог помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ. И тогда требла «МЮ» бы не было

«Арсенал» лидирует в АПЛ и ждет осечки «Манчестер Сити»: только в этом случае можно будет выиграть лигу. Эту осечку может обеспечить «Тоттенхэм» – самый принципиальный соперник «Арсенала», который ждет «Сити» в перенесенном матче.

25 лет назад была похожая история: «Тоттенхэм» мог помочь «Арсеналу» выиграть АПЛ, тормознув другой клуб из Манчестера. Не получилось.

А сейчас?

Сейчас «Арсеналу» нужна помощь «Тоттенхэма» – тогда в чемпионстве почти не останется сомнений

«Арсенал» набрал 86 очков и в воскресенье примет «Эвертон». У «Ман Сити» 85 очков, но сначала надо сыграть в гостях с «Тоттенхэмом», а в воскресенье – дома с «Вест Хэмом».

Для титула «Сити» нужно просто выиграть оба матча, а «Арсеналу» – победить «Эвертон» и ждать потери очков конкурента: при поражении «горожан» будет чемпионство, при ничьей – будут считать разницу мячей (сейчас у «Арсенала» +61, у «Сити» +58).

При равенстве очков в АПЛ сначала считается разница голов, затем забитые мячи, а только потом личные встречи (тут 1:0 и 0:0 в пользу «Арсенала»).

Все внимание именно к «Тоттенхэму», потому что объективно только он, а не «Вест Хэм» или «Эвертон», может повлиять на чемпионскую гонку.

«Арсенал» уже ждал помощи «Тоттенхэма» в 1999-м. Не дождался

В сезоне-1998/99 «Манчестер Юнайтед» выиграл требл: в тройке трофеев, конечно, был чемпионат Англии. Спор с «Арсеналом» шел до последнего тура.

К тому времени «МЮ» побеждал в четырех из первых пяти сезонов АПЛ, но затем уступил титул «Арсеналу». Лондонцы были близки к защите: за два тура до конца опережали «МЮ» на два очка. Но в предпоследнем – проиграли «Лидсу». И тогда «МЮ» выскочил вперед.

В последнем туре «Арсеналу» нужно было побеждать «Астон Виллу» и ждать помощи от «Тоттенхэма», который играл в гостях против «МЮ». «Юнайтед» при победе становился чемпионом без оглядки на лондонский матч.

«Вилла» на тот момент шла пятой и претендовала на место в Кубке Интертото. Гол был всего один: в середине второго тайма Нванкво Кану запихал мяч в ворота после подачи Эммануэля Пети с углового. «Арсенал» победил 1:0 и заодно лишил «Виллу» еврокубков – пятым финишировал «Вест Хэм».

Но «Арсенал» куда больше интересовал параллельный матч. И там поначалу все складывалось отлично: на 24-й минуте Лес Фердинанд опередил Ронни Йонсена и перекинул мяч через Петера Шмейхеля. «Тоттенхэм» повел 1:0.

Вспоминая этот момент, Шмейхель писал в автобиографии: «Почувствовал ту же спокойную уверенность в том, что у нас все будет в порядке, что и тогда, когда мы проигрывали со счетом 0:2 на стадионе «Делле Альпи» (это был полуфинал ЛЧ, когда «МЮ» выиграл 3:2 у «Ювентуса», уступая 0:2 – Спортс)».

Цитата из автобиографии Роя Кина: «Теперь нам нужно поднажать. Снова мелочь. Не нужно бежать сломя голову – просто взвинтить темп. Делать все, что нужно, передавать мяч, заставить этих ублюдков работать, выматывать их».

На 42-й минуте Дэвид Бекхэм сравнял классным ударом под штангу. Кин в восторге: «Бекс демонстрирует волшебство, создав гол из ниоткуда. На самом деле это только кажется, что ниоткуда – гол в действительности стал результатом нашего непрерывного давления в течение 15 минут, с чем «Тоттенхэм» не может совладать.

Бексу нужен только метр. Они дают ему пять. Удар великолепен, и мяч по дуге влетает в верхний угол. Мы вырываемся на свободу».

В перерыве Алекс Фергюсон сменил Тедди Шерингема на Энди Коула. Через две минуты после начала второго тайма Коул забил супергол тремя касаниями: принял, подработал и перебросил через вратаря. Шмейхель иронично заметил: «После того, что, по словам Гари Невилла, было пасом, но я подозреваю, что это могло быть и выносом, Коули перебросил Иана Уокера: великолепный финиш, достойный победы в чемпионате».

Фергюсон делился после матча: «У меня было чувство, что Энди забьет». Коул годами позже рассказывал: «Помню, как будто это было вчера. Мяч подпрыгнул вверх, а я краем глаза заметил Уокера в полупозиции. Так что я инстинктивно подбросил мяч вверх, поймал его на подъеме – и он полетел в сетку».

Что чувствовал Кин: «Бросаю взгляд на часы. Играть еще долго. Целых 40 минут. Мы начинаем терять концентрацию. Снова мелочи, в которых мы стали уступать. Позволяем им быть впереди на полметра. Менее охотно идем вперед на территорию соперника, боясь потерять мяч. Инстинкт, заставляющий тебя защищать то, что ты сделал. Опасный инстинкт.

Одна случайность, промашка арбитра, и будет слишком поздно. Последние 10 минут проходят словно в другом измерении. Ну, дуй же, судья, в свой гребаный свисток, пожалуйста!»

При этом шансов у «Тоттенхэма» было не так уж много, а «МЮ» мог несколько раз забить третий. Хватило и 2:1 – Грэм Полл закончил игру, так «МЮ» вернул себе чемпионский титул.

«МЮ» много забивал (итоговые 80 голов), зато «Арсенал» мало пропускал (лишь 17 пропущенных). И все же считать дополнительные показатели не пришлось.

Ничья в Манчестере доставила бы чемпионский кубок в Лондон, но «МЮ» победил – и в тот же вечер отпраздновал с трофеем.

«МЮ» тогда выиграл первый из трех финалов, дальше покорились еще два: 2:0 с «Ньюкаслом» в решающей игре Кубка Англии и, конечно, легендарные 2:1 с «Баварией» в Лиге чемпионов с двумя голами на 90+.

* * *

Тогда «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу» и не остановил требл «МЮ». Сейчас речь не о требле «Сити» – он был год назад – но навредить другой команде из Манчестера и заодно помочь «Арсеналу» – можно, если не проиграть.

История первого английского требла: травля Бекхэма, драма Кина и возрождение Коула

Фото: Gettyimages /Mike Hewitt, AP Photo/Adam Butler