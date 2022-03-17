«Ливерпуль» почти догнал «Сити» в АПЛ – отставание 1 очко! Что там с календарем и математическими прогнозами?

Благодаря голам Диогу Жоты и Роберто Фирмино «Ливерпуль» выиграл у «Арсенала» (2:0) и предельно обострил гонку за титул в АПЛ. Такого напряжения в этом сезоне еще не было.

Между «Ман Сити» (70 очков) и «Ливерпулем» (69) всего одно очко после 29 игр. Хотя еще в начале января многие предполагали, что «Сити» без проблем дойдет до титула. Тогда у команды Гвардиолы было 50 очков, у «Челси» – 42, у «Ливерпуля» – 41 (и матч в запасе). Отставание в девять фактических очков и в шесть потерянных казалось гигантской пропастью – уж слишком мощным был ход «Манчестера».

Но «Сити» начал терять очки – и делать это точечно, против неудобных соперников («Саутгемптона», «Тоттенхэма» и «Кристал Пэлас»).

Теперь стоит изучить календарь и прикинуть шансы?

Вот оставшиеся матчи «Сити». Цвет эмодзи – уровень сложности матча по оценкам АПЛ, она используется для фэнтези-игроков. Зеленый – простой матч, серый – средний, красный – сложный.

🟢 «Бернли» (в гостях)

🔴 «Ливерпуль» (дома)

🔴 «Вулверхэмптон» (в гостях)

⚪️ «Брайтон» (дома)

🟢 «Уотфорд» (дома)

🟢 «Лидс» (в гостях)

🟢 «Ньюкасл» (дома)

⚪️ «Вест Хэм» (в гостях)

⚪️ «Астон Вилла» (дома)

А это календарь «Ливерпуля»:

🟢 «Уотфорд» (дома)

🔴 «Ман Сити» (в гостях)

⚪️ «Астон Вилла» (в гостях)

⚪️ «Ман Юнайтед» (дома)

🟢 «Эвертон» (дома)

🟢 «Ньюкасл» (в гостях)

⚪️ «Тоттенхэм» (дома)

🟢 «Саутгемптон» (в гостях)

⚪️ «Вулверхэмптон» (дома)

Примерно равные календари: по именам соперники «Ливерпуля» серьезнее, но у «Сити», например, есть сложный выезд к «Вулверхэмптону».

А что по прогнозам?

Ниже – модель от FiveThirtyEight. Это сайт, который вырос из блога и стал мегапопулярным в США из-за прогнозов на президентские выборы (20 млн уникальных посетителей в месяц), теперь увлекся спортом. FiveThirtyEight присваивает каждой команде главных европейских чемпионатов собственный рейтинг – на его основе высчитывается вероятность результата каждого матча (исходя из турнирной важности и силы соперника). Далее – 20 тысяч симуляций всех игр сезона по методу Монте-Карло, а на выходе итоговая таблица с шансами команды на чемпионство, попадание в ЛЧ и вылет. Подробнее описывали методику здесь.

Шансов у «Сити» больше, если верить модели.

Многое решит их очный матч на «Этихаде», который запланирован на 10 апреля.

Фото: REUTERS/David Klein