Исправляет недоразумение – свою недооценку.

Лучшим игроком февраля в АПЛ выбрали Жоэля Матипа. Защитник «Ливерпуля» обошел в голосовании, например, Харри Кейна, Уилфрида Заа и Райана Фрейзера из поднявшегося «Ньюкасла».

Недооценивать нельзя: за 10 лет центральный защитник берет эту награду всего третий раз: до Матипа были Вертонген в марте-2013 и Ван Дейк в декабре-2018.

Камерунец точно заслужил: «Ливерпуль» в феврале одержал четыре победы, пропустил всего один гол, а сам Жоэль провел на поле эти матчи целиком, забил «Лидсу» после сольного прохода и ассистировал Жоте на гол «Лестеру».

Вдобавок уже в марте, после награждения, Матип выдал еще один результативный пас – на Луиса Диаса в игре против «Брайтона».

Награда лучшему игроку месяца – важный индикатор для признания камерунца как одного из лучших защитников Премьер-лиги. Да, у Жоэля был яркий старт карьеры в «Шальке» Феликса Магата – он даже номинировался на Golden Boy (в 2010-м, тогда выиграл Балотелли).

Но вот значение Матипа для «Ливерпуля» многие глобально недооценивали. Сезон-2021/22 исправляет это недоразумение.

Матип идеально дополняет (иногда даже затмевает!) Ван Дейка. В этом сезоне – еще и без травм

В словах Клоппа есть особая эмоция, когда он говорит про Матипа. Пассивная агрессия к тем, кто его недооценивает? «Думаю, я уже никак не смогу помочь людям, которые не видят класса Жоэля Матипа», – саркастичен Юрген.

А таким был вердикт немца после вручения Матипу приза лучшего игрока месяца в АПЛ: «Вообще не люблю индивидуальные награды, но, если кто-то и должен был выиграть этот приз, то точно Матип. Кто голосует? Его мама? Премьер-лига? Специальный совет? Я часто критикую Премьер-лигу, но тут должен признать, что это не худшее их решение. Но поверьте, если в мире есть человек, которого вообще не заботит, как сильно его недооценивают другие, это Матип! Вот правда. Не уверен, что он вообще понимает, какую награду выиграл».

Уже достаточно давно Матип во всех отношениях топовый современный центральный защитник. Клопп пытается донести до публики эту мысль как минимум третий год – мешают только нехватка пиара и постоянные травмы. «Немногие об этом говорят, но Матип потрясающе сыграл в заключительной трети сезона-2018/19. Не думаю, что в мире есть много центральных защитников лучше него за аналогичный период – он был прекрасен и играл вообще без ошибок», – говорил Юрген летом 2019-го.

Жоэль обладает всеми качествами для игры в современной прессинг-системе и идеально дополняет Вирджила Ван Дейка. Точно были отрезки, когда он затмевал более звездного голландца. В этом сезоне тенденцию отмечал Джейми Каррагер:

«На самом деле я думаю, что Матип лучше Ван Дейка в этом сезоне. Его часто недооценивают, потому что у него не такое звездное имя, он пришел не за рекордные деньги, а как свободный агент, он уже давно в команде, и все привыкли к его травмам. Но каждые раз, когда Жоэль выходит на поле, он показывает топ-уровень. Их связка с Ван Дейком невероятно хороша».

Еще ярче сформулировал сам Ван Дейк: «Мы называем его не Матип, а Матоп – из-за того, насколько он хорош!»

В общем, уровень Матипа, когда он играет, не вызывает сомнений – как и положительное влияние, которое он оказывает на команду. Проблема лишь в его частом отсутствии. Например, чтобы измерить косвенное влияние Жоэля на оборону (пропущенные с ним и без него), нам приходится брать дистанцию в три сезона. За две с половиной кампании АПЛ (2019/20, 2020/21 и 2021/22) Матип сыграл всего 37,5 матчей, если пересчитывать на 90-минутки (как раз аналог одного полного сезона). Это минус.

Плюс – степень его влияния. На этой дистанции «Ливерпуль» пропускает на 0,35 гола за игру меньше, когда Матип на поле. Это 13-14 пропущенных мячей на дистанции сезона – грубо говоря, разница между обороной претендента на чемпионство и командой, которая цепляется за четверку:

В этом сезоне к Жоэлю наконец приходит признание. Ключевая разница лишь в том, что теперь он играет чаще, чем в любой другой английский сезон:

Если сложить все турниры, этот сезон для Матипа уже рекордный по минутам: вместе с Лигой чемпионов и кубками Жоэль провел уже 2775 минут – больше, чем в сезоне-2016/17. И это только к началу марта.

Суперсила Матипа – проходы до чужой штрафной. В этом ему нет равных в АПЛ

Без мяча Матип обладает всеми качествами, чтобы играть в высокой линии прессингующей команды. С мячом у него тоже нет явных слабостей, зато есть четкая суперсила – проходы до чужой трети/штрафной.

«Оборона нашей команды начинается с нападающих, которые оказывают давление на соперников. Это упрощает всем жизнь. Вся команда обороняется намного лучше», – объяснял Матип. Действительно такая манера наиболее ему подходит – игра в высокой линии, подстраховка фланга, своевременные выдвижения в прессинг.

В этом контексте вообще неудивительно, что Клопп тайно восхищался Матипом, когда тренировал «Боруссию», а Жоэль играл за «Шальке». «Клопп говорил мне, что еще когда он был в «Дортмунде», он решил, что, оказавшись в другом клубе, купит Матипа», – признавал Эмре Джан. «Я знал, на что способен Матип, потому что следил за ним в Бундеслиге. Я также был уверен, что он сможет перенести эти качества в «Ливерпуль», – объяснял сам Клопп.

В связке с Ван Дейком у Матипа более активная роль. Вирджил почти всегда в роли выжидающего/страхующего, а Жоэль поддерживает прессинг и выдвигается в опорную . Это косвенно проявляется в прессинг-действиях. У Матипа почти в два раза больше выдвижений – 6,45 против 3,31 на 90 минут. Это характеризует именно манеру, а не уровень – оба хороши в своих ролях. При таком количестве выдвижений у Матипа самая высокая из центрдефов пропорция успешных прессинг-действий (с возвратом мяча в течение 5 секунд) – 42,3%.

Если бы он выдвигался реже, чаще возникала бы дыра в прессинге. Если бы выдвигался менее эффективно, из-за его ошибок очень большая нагрузка ложилась бы на Ван Дейка. Но в рамках своей работы Матип действует практически идеально.

Еще один аспект, где пара защитников категорически важна и между ними полная гармония – стандарты. «Ливерпуль» использует их эффективнее всех в Европе. Оба защитника хороши в воздухе. Ван Дейк – главная угроза и главный адресат при подачах у чужих ворот. Когда есть шанс разогнаться перед ударом, голландец безупречен.

Матип же и тут делает менее заметную, но важнейшую работу. Он проявляет себя при оборонительных стандартах. В таком типе эпизодов Жоэль лучший в команде . По этой причине Пеп Линдерс дал ему прозвище «башня». «Мне жаль ребят. По-моему, это несправедливо, что некоторым из них приходится играть на стандартах против Жоэля – он выносит все», – пояснил помощник Клоппа.

Игра на втором этаже важна для защитника в системе Клоппа не только при стандартах. Важно выигрывать дуэли после выносов соперника. То есть команда прессингует, но не отбирает мяч высоко, а вынуждает выносить – в такие моменты центральные защитники должны выигрывать дуэли, иначе прессинг становится менее эффективным и слишком рискованным. Здесь король Ван Дейк с 75,2% выигранных верховых, но Матип несильно отстает и точно соответствует требованиям – 70,5%.

Но самое заметное качество камерунца – это рейды с мячом на чужую половину поля. Хотя даже этот скилл заметен не всем . В ролике на официальном канале «Ливерпуля» по мотивам выхода последней FIFA Ван Дейк возмущался, что Матип «все еще криминально недооценен» и даже пообещал запустить петицию с требованием повысить ему навык дриблинга. По мнению, голландца он должен быть не меньше 85.

Каждый раз, когда перед Матипом есть свободная зона, чтобы разогнаться, он начинает движение с мячом. В таких проходах Матип может добираться до штрафной – либо напрямую, либо через отыгрыш с партнером.

Матч против «Лидса», который прямо страдал от проходов Матипа и в первом, и во втором круге. Жоэль получает пространство и двигается с мячом – центральный защитник Паскаль Стрейк выдвигается, реагируя на движение Матипа:

После стеночки Матип врывается именно в тот разрыв в линии защиты, который спровоцировал его же рывок:

Накрыть сразу двух центральных защитников – трудная и слишком рискованная задача. Соперникам приходится разрываться: либо Ван Дейк накажет через безупречные переводы, либо Матип через вот такие рейды.

Ван Дейк объяснял, какие трудности возникают при необходимости обороняться против проходов Матипа: «У него очень развито это качество. Иногда я даже ему завидую. Он просто двигается вперед с мячом без какого-либо страха. Это действительно редкое качества. Оно полезно еще и потому что соперники, которые перекрывали других игроков или зоны, вынуждены реагировать на движение Матипа, бросать свои позиции – возникает пространство».

Матип в этом плане выделяется на фоне всей лиги. Продвигающие проходы – параметр, который косвенно отражает это качество. На дистанции сезона в таких проходах Матип уступает только двум защитникам «Ман Сити» – команды, которая еще больше времени проводит с мячом, что дает некоторую фору. При этом пропорция продвижений у Матипа выше, чем у конкурентов:

Еще важнее в этом контексте проходы, которые завершаются на чужой трети поля. Чем ближе к ней, тем выше сопротивление (и ценнее метры, на которые защитник продвигает команду). В этом отношении Матип лучший в АПЛ. Более того, в отличие от других центрдефов он не просто в хорошем ритме и со смелостью тащит мяч – он может обыгрывать соперников по пути (самая высокая успешность обводок):

Уникально, что Матип делает такие вещи из пары защитников. При прочих равных обычно оптимальные условия для таких походов в атаку у крайних центральных защитников в тройке. Они меньше рискуют, так как еще два защитника остаются сзади.

«Ливерпуль» приглядывает за позицией Матипа через Фабиньо – он оглядывается и готов реагировать, если будет потеря, но не смещается туда напрямую. Хотя это не проблема, потому что Матип почти никогда не ошибается.

Над Матипом смеется вся команда (особенно Ван Дейк), но Жоэль не против

Серьезная часть закончилась, ведь Жоэль – еще и источник непрекращающегося веселья в «Ливерпуле». На это играет все: и то, как он долговязый, и вызванные этим нелепые движения, и забавный акцент. Долгое время это все было против Матипа – со стороны он казался неуверенным на поле (особенно, когда рядом был косячащий Ловрен).

Но сейчас камерунец в ответе за хорошее настроение. Главный фанат Жоэля в команде – Ван Дейк. Голландец не просто называет партнера по центру обороны «Матопом», но и использует все шансы по-доброму пошутить.

Например, летом на клубную фотосессию Вирджил заявился в футболке с портретом Матипа: «Легенда! Он такой один! Обожаю его».

Если посмотреть видео дальше, ВВД говорит: «Жоэль не оценил майку, но сейчас наделает столько прекрасных гифок, которыми мы будем пользоваться весь сезон». Например, вот такую.

Ван Дейк и Матип фактически заменили броманс Салаха и Ловрена – они суперзвезды ютуба «Ливерпуля». Просто посмотрите, как парни с Джо Гомесом играют в боулинг – 5 минут шуток в адрес Жоэля. Открывающую сцену записали с пятого раза – до этого все катались со смеху от походки Матипа.

Камерунец на такое отношение не обижается: «Всегда жду момента, когда снова могу снова тренироваться с ребятами, – говорил Матип летом после очередной травмы. – С ними всегда веселее. Смеешься чаще, чем когда занимаешься по индивидуальной программе».

После гола Матипа в ворота «Лидса» Ван Дейк повторил то самое празднование Месси с футболкой. Только он показал трибунам майку Жоэля – не снимая ее с одноклубника.

Вирдж действительно рад за друга, ведь за несколько дней до этого он практически предсказал этот гол: «Если он забьет, я буду счастлив. Уже говорил Жоэлю: если он поверит в себя так, как верю в него я, это пойдет ему на пользу».

Сам Матип – король празднований. Вот так он отмечал победу в Кубке Лиги в феврале.

Танцы в раздевалке – премиальный контент от Жоэля Матипа. Умирающий со смеху Ван Дейк в качестве бонуса.

Чудесный стоп-кадр после победы в АПЛ два года назад. Найдите себе человека, который смотрит на вас так, как Жоэль на Куивина Келлехера.

Любимое празднование Жоэля – схватившись за голову: так отмечал и сумасшедший гол Тиаго в ЛЧ, и сольный проход Салаха против «Ман Сити».

Матип попадает в объектив, даже когда не играет. Вот он празднует гол в ворота «Интера». Ну вы посмотрите на это милейшее выражение лица. А вот Хендерсон, кажется, немного испугался.

А вот эмоциональный Жоэль на скамейке запасных. Да, даже ярче Клоппа.

Матипа нет в соцсетях, зато в твиттере есть целый аккаунт, посвященный ему одному – No Context Joel Matip. Там делятся забавными моментами с участием Жоэля. На страницу подписаны Алиссон, Ван Дейк и еще 137 тысяч человек. Вы тоже можете – вот вам еще одна причина поставить VPN.

Вирдж вообще главный фанат: регулярно делится твитами в командном вотсап-чате. Собственно, футболка с портретом Матипа – креатив от No Context Joel Matip.

Есть и локальные мемы. Каждый раз, когда Жоэль идет в фирменный проход, в твиттере постят эту картинку. «Я отправляюсь в приключение!» – и лицо Матипа на теле Бильбо Бэггинса.

«Он не выглядит как типичный хороший защитник. У него нет, например, телосложения Ван Дейка, – объяснял популярность аккаунта в интервью The Athletic один из админов. – Но вокруг Матипа есть особый шарм. Он как будто простой парень, который играет в футбол, а потом едет домой к жене и детям.

Все эти смешные шутки, он ведь делает их неосознанно, не показушно. Эти моменты вообще не должны быть смешными, но они очень веселят. Жаль, что его очень недооценивают. Если вы скажете не-болельщику «Ливерпуля», что Матип легко станет основным в его любимой команде, то вас поднимут на смех. Хотя он топ».

Теперь с этим согласилась Премьер-лига. В феврале стало намного меньше сомневающихся.

Фото: twitter.com/lfc; Gettyimages.ru/Shaun Botterill, Clive Brunskill, Giuseppe Cottini / Contributor; video.liverpoolfc.com; кадры трансляции «Матч ТВ»; instagram.com; REUTERS/David Klein, Peter Powell