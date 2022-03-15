Между «Ливерпулем» и «Сити» – всего 1 потерянное очко. Обострение в гонке АПЛ 😱

«Манчестер Сити» внезапно потерял очки в гостевом матче против «Кристал Пэлас» (0:0) и добавил интриги в гонке за победу в АПЛ – возможно, такого напряжения в этом сезоне еще не было.

Вот таблица: «Сити» набрал 70 очков в 29 матчах, у «Ливерпуля» 66 баллов в 28 играх. По потерянным «Сити» обгоняет «Ливерпуль» всего на одно очко.

У команды Юргена Клоппа уже в среду тяжелейшая проверка – выезд к «Арсеналу». Лондонцы побеждают пять матчей подряд, серия без поражений – шесть игр, последнее было нанесено как раз «Ливерпулем» – тогда «Арсенал» вылетел из Кубка Лиги. Ребята Микеля Артеты точно будут мотивированы, тем более, что у них свои турнирные задачи – борьба за топ-4 и Лигу чемпионов.

«Сити» точечно теряет очки – не победил «Саутгемптон», «Тоттенхэм» и «Пэлас» в двух матчах

Еще в начале января опасались, что «Сити» без проблем дойдет до титула. Тогда у команды Гвардиолы было 50 очков, у «Челси» – 42, у «Ливерпуля» – 41 (и матч в запасе). Отставание в девять фактических очков и в шесть потерянных казалось гигантской пропастью – уж слишком мощным был ход «Манчестера».

«Сити» не штормит, но команда теряет очки с неудобными соперниками:

• 22 января – 1:1 с «Саутгемптоном». Гвардиола назвал эту игру одной из лучших в сезоне, хотя «Сити» очевидно барахлил, особенно в первом тайме, который закончился проигрышем. Во втором видели привычную доминацию, но победу ухватить не удалось. Как и в первом круге – там были 0:0.

• 19 февраля – 2:3 против «Тоттенхэма». Криптонит для «Сити» в этом сезоне – команда Конте забрала две победы в АПЛ (в первом туре обыграла 1:0). Во второй раз вышло драматично: Марез на 90+2 сравнял с пенальти, но Кейн на 90+5 лишил «Сити» даже одного очка.

• 14 марта – 0:0 с «Кристал Пэлас». 18-4 по ударам, 74%-26% по владению – классическая картина, но нет привычных трех очков. И ведь тоже не очень удобный соперник: в первом круге «Пэлас» победил 2:0.

«Пэлас» – главная угроза Пепа из команд-середняков, тренер оставался без победы в пяти матчах из 12 в АПЛ. Чаще у Гвардиолы отбирали очки только «Юнайтед» (6), «Тоттенхэм» (7) и «Ливерпуль» (7).

«Ливерпуль» – киллер. Все ждали спада из-за Кубка Африки, но команда только побеждает

Казалось, Кубок Африки может устранить «Ливерпуль» из гонки за первое место. Салах, Мане и Кейта были недоступны.

Но трудности будто бы закалили «Ливерпуль». Вот статистика со 2 января, когда команда Клоппа упустила обидную победу над «Челси» (2:0 быстро превратились в 2:2).

• 14 побед во всех турнирах.

• Завоеванный Кубок Лиги, проход в четвертьфинал Лиги чемпионов, проход в четвертьфинал Кубка Англии. «Ливерпуль» разрывает на четыре фронта.

• Лишь одно поражение – в ответном матче 1/8 ЛЧ от «Интера».

Еще когда «Ливерпуль» отставал на шесть очков, Пеп ловко охарактеризовал догонялки: «Они всегда где-то рядом. Как заноза в заднице».

Клоппу понравилось: «Это хорошее описание, так и должно быть. Мы стараемся раздражать [конкурента] как можно больше. Думаю, что мы подталкиваем друг друга, да и не только мы – не стоит забывать о других командах, таких как «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал» и «Тоттенхэм». Но мы подталкиваем друг друга, так и есть. Это заставляет двигаться вперед. Нет шанса размякнуть, соперник начеку».

За это и любят АПЛ.

Фото: REUTERS/Andrew Couldridge, Tony Obrien