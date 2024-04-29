4:3, 3:4, 5:4. «Брест» – самая веселая команда апреля

Внезапно!

Во французской Лиге 1 в апреле внезапно разошелся «Брест» – команда, которая часто выдавала низовые игры, в этом месяце ответственна сразу за три мегарезультативных матча.

К началу апреля «Брест» шел на втором месте – и достижение это стало возможным благодаря крепкой обороне. Перед началом сверхрезультативной серии именно «Брест» пропустил меньше всех в Лиге 1, всего 20 голов (на три меньше, чем «ПСЖ»).

За четыре апрельских тура пропустили аж 13 мячей.

И ничего ведь не предвещало – с начала года у «Бреста» было всего 9 пропущенных голов. Но тут прорвало.

Апрельское безумие «Бреста»: как случились эти сверхрезультативные матчи

⚽️ Встреча с «Ренном» – пик апрельского безумия. «Брест» пропустил два гола уже к девятой минуте (оба забил Арно Калимуэндо), быстро отквитал один, а потом разогнался после перерыва. К 66-й минуте «Брест» вел уже 4:2.

Но и «Ренн» не сдался – 4:4 к 79-й минуте. И все это только для того, чтобы на 90+5 защитник «Бреста» Лилиан Брассье оформил победу. Заодно и самый результативный матч сезона во Франции.

Больше голов в одном матче чемпионата Франции было только в 2009 году: тогда «Лион» и «Марсель» закончили вообще все со счетом 5:5.

⚽️ Игра против «Монако» – всего лишь второе домашнее поражение «Бреста» в этом сезоне (первое было еще в октябре от «ПСЖ» со счетом 2:3).

Всего два гола, но монегаски добавили огонька двумя удалениями в добавленное время – обе за неспортивное поведение. По красной получили Уилфрид Синго и Элисс Бен-Сегир.

Для тех, кому интересно: Александр Головин не играл – сезон для полузащитника сборной России закончен из-за травмы.

⚽️ Против «Лиона» в гостях феерил Ромен Дель Кастийо – воспитанник как раз лионского клуба.

Полузащитник сначала навесил со штрафного в голову Стива Мунье (в АПЛ неярко играл за «Хаддерсфилд»), а потом оформил дубль – попал в девятку со штрафного и завершил комбинацию в контратаке – и так счет на 67-й минуте стал 3:1 в пользу «Бреста».

Но все эти усилия были только для того, чтобы «Лион» устроил мощнейший камбэк: Александр Ляказетт и Николас Тальяфико сравняли счет, а на 95-й минуте Эйнсли Мэйтланд-Найлз реализовал пенальти и принес хозяевам победу 4:3.

К слову, удаления тут тоже были – за стычку по красной на 86-й минуте получили Тальяфико и Пьер Ле-Мелу.

⚽️ С «Метцем» было не так весело, зато закончилось волевой победой. Пропустили уже на пятой минуте после углового.

Но потом «Брест» сам показал, кто тут король воздуха: три гола пришли после навесов в штрафную. Это несложно, когда у тебя играют высоченный Стив Мунье и мастер пасов верхом Ромен Дель-Кастийо. Два гола после скидок, два гола головой – и вот счет уже 4:1.

«Метц» старался, но сподобился только на два гола французского нападающего сборной Грузии Жоржа Микаутадзе.

И да, в этот месяц «Брест» поучаствовал в трех из семи самых результативных матчей Лиги 1 этого сезона.

«Брест» впервые сыграет в еврокубках. Метит в Лигу чемпионов

За три тура до конца «Брест» держится на третьем месте в таблице.

🔵 «Брест» уже точно сыграет в еврокубках – впервые в 74-летней истории клуба. Ниже зоны Лиги конференций уже не провалятся.

⚪️ По оценке Transfermarkt, у «Бреста» шестой самый дешевый состав в Лиге 1, но команда мечтает о Лиге чемпионов. Для того, чтобы точно попасть как минимум в квалификацию элитного еврокубка, «Бресту» нужно в оставшихся трех турах набрать 5 очков – тогда «Ницца» точно не догонит.

Реально ли это? У «Бреста» впереди встречи с командами из нижней половины таблицы: «Нантом» и «Реймсом» (оба дома) и «Тулузой» (в гостях). Так что шансы очень даже неплохие.

🔴 При этом во Франции скептически относятся к возможной сказке «Бреста». Вот мнение бывшего игрока «ПСЖ» и «Монако» Жерома Ротена:

«Конечно, это не очень хорошая новость, даже если «Брест» и заслужил это место. Мы знаем, что в этом турнире средние команды редко добиваются хороших результатов. Бюджет «Бреста» говорит об уровне игроков команды. В этом сезоне они добиваются успехов, потому что некоторые большие клубы столкнулись с неудачами. «Брест» может потерять лидеров: Дель Кастийо, Ле-Мелу, вратаря Бизо.

Кроме того, ситуация, при которой «Брест» будет играть в еврокубках при 5 тысячах зрителей (лимит установлен УЕФА из-за технического состояния стадиона – прим. Sports), является просто смехотворной. Мы же не в Люксембурге или на Фарерах, а во Франции. Имидж французского футбола снова пострадает».

Но, несмотря на недовольство Ротена и разделяющих его мнение людей, «Брест» крепко идет по сезону и вполне может прагматично зацепиться за нужное место. Или очень ярко сгорит – как в последних турах.

Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, IMAGO/Baptiste Autissier/Global Look Press ; instagram.com/stadebrestois29