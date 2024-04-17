3:2 ➡️ 3:4 ➡️ 5:4 по сумме.

«Боруссия» вынесла дома «Атлетико» – 4:2, счет по сумме двух матчей – 5:4. По ходу игры в полуфинал залетали то дортмундцы, то мадридцы, то снова дортмундцы.

Какие качели!

Гениальный ассист Хуммельса, его же автогол. Как все разгонялось

Немцы сразу побежали вперед и уже в первом тайме добыли нужный для себя счет. 5:1 по ударам в створ привели к 2:0 до перерыва и общим 3:2.

34’ – Матс Хуммельс шикарно исполнил передачу из глубины – внешней стороной стопы. Мяч дошел до Юлиана Брандта, он обработал на левом углу штрафной и сильно пробил низом. Ян Облак выручить не смог.

39’ – «Боруссия» не стала тянуть и быстро вышла вперед по сумме матчей. Забил арендованный у «Челси» левый защитник Иан Матсен (это он ошибался в первой игре), ворвался в штрафную с края и катнул в дальний.

А вот второй тайм начался для «Дортмунда» неудачно. Марио Эрмосо пробил головой после подачи углового, мяч летел не очень-то опасно, но по пути его подправил в свои опытнейший Хуммельс.

Автогол и 3:3 в сумме.

Выход Корреа в перерыве – качнул в пользу «Атлетико». Как все закрутилось!

Диего Симеоне уже в перерыве сделал тройную замену: одна из них – Анхель Корреа вместо Альваро Мораты, форвард еще в самом начале матча не реализовал выход один на один.

Корреа после автогола Хуммельса тоже сразу выскочил один на один с Грегором Кобелем, но не попал в створ.

Но уже на 64-й минуте он все же пробил вратаря «Боруссии»: Кобель отбил удар Рикельме, но дортмундцы позволили Корреа добить аж дважды.

Общие 4:3 уже в пользу «Атлетико»! Казалось, план Симеоне сработал.

«Боруссия» перевернула за три минуты. Так все решилось!

Дортмундский стадион погнал родных, и все изменилось с 71-й по 74-ю минуту: сначала Никлас Фюллькруг классно подставил голову, затем Марсель Забитцер зажег итоговые 4:2 и 5:4 по сумме.

Немцы уже ничего не упустили.

«Боруссия» – в полуфинале! Впервые забрались так далеко со времен Юрген Клоппа. В 2013-м «Боруссия» играла вообще в финале, там отдала трофей «Баварии» (1:2).

С тех пор в команде остались Хуммельс и Марко Ройс, который вышел на последние минуты.

За новый финал играть против «ПСЖ». Начинать в Дортмунде 30 апреля или 1 мая.

Фото: Gettyimages /Leon Kuegeler; кадры трансляции «Матч ТВ»