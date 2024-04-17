«Дортмунд» в полуфинале ЛЧ! Вырвали матч-концерт у «Атлетико» – 4:2!
3:2 ➡️ 3:4 ➡️ 5:4 по сумме.
«Боруссия» вынесла дома «Атлетико» – 4:2, счет по сумме двух матчей – 5:4. По ходу игры в полуфинал залетали то дортмундцы, то мадридцы, то снова дортмундцы.
Какие качели!
Гениальный ассист Хуммельса, его же автогол. Как все разгонялось
Немцы сразу побежали вперед и уже в первом тайме добыли нужный для себя счет. 5:1 по ударам в створ привели к 2:0 до перерыва и общим 3:2.
34’ – Матс Хуммельс шикарно исполнил передачу из глубины – внешней стороной стопы. Мяч дошел до Юлиана Брандта, он обработал на левом углу штрафной и сильно пробил низом. Ян Облак выручить не смог.
39’ – «Боруссия» не стала тянуть и быстро вышла вперед по сумме матчей. Забил арендованный у «Челси» левый защитник Иан Матсен (это он ошибался в первой игре), ворвался в штрафную с края и катнул в дальний.
А вот второй тайм начался для «Дортмунда» неудачно. Марио Эрмосо пробил головой после подачи углового, мяч летел не очень-то опасно, но по пути его подправил в свои опытнейший Хуммельс.
Автогол и 3:3 в сумме.
Выход Корреа в перерыве – качнул в пользу «Атлетико». Как все закрутилось!
Диего Симеоне уже в перерыве сделал тройную замену: одна из них – Анхель Корреа вместо Альваро Мораты, форвард еще в самом начале матча не реализовал выход один на один.
Корреа после автогола Хуммельса тоже сразу выскочил один на один с Грегором Кобелем, но не попал в створ.
Но уже на 64-й минуте он все же пробил вратаря «Боруссии»: Кобель отбил удар Рикельме, но дортмундцы позволили Корреа добить аж дважды.
Общие 4:3 уже в пользу «Атлетико»! Казалось, план Симеоне сработал.
«Боруссия» перевернула за три минуты. Так все решилось!
Дортмундский стадион погнал родных, и все изменилось с 71-й по 74-ю минуту: сначала Никлас Фюллькруг классно подставил голову, затем Марсель Забитцер зажег итоговые 4:2 и 5:4 по сумме.
Немцы уже ничего не упустили.
«Боруссия» – в полуфинале! Впервые забрались так далеко со времен Юрген Клоппа. В 2013-м «Боруссия» играла вообще в финале, там отдала трофей «Баварии» (1:2).
С тех пор в команде остались Хуммельс и Марко Ройс, который вышел на последние минуты.
За новый финал играть против «ПСЖ». Начинать в Дортмунде 30 апреля или 1 мая.
Фото: Gettyimages/Leon Kuegeler; кадры трансляции «Матч ТВ»
Реальность: немецкий финал
И Байер с ЛЕ
могут и в финал выйти
на ПСЖ выходят?
Болею за Атлетико, но сейчас объективно команда явно не готова к серьезным задачам. Симеоне выжимает из этого состава максимум. Нужно обеспечить себе ЛЧ на следующий сезон и найти сильного опорника. Ну и защиту необходимо укрепить.