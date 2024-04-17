«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ! Решили удаление и два гола за семь минут
Переворот.
«ПСЖ» крутанул ответный матч с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов: пропустили первыми, но положили три в ответ.
Как все сложилось?
«Барсу» сломало удаление Араухо. «ПСЖ» реализовал за семь минут второго тайма
Гол, созданный Ламином Ямалем, имел значение до 54-й минуты.
К тому моменту «Барселона» уже почти полчаса играла в меньшинстве из-за удаления Роналда Араухо. «ПСЖ» сравнял через 11 минут, но этого было мало, по сумме парижане все еще проигрывали.
А вот в начале второго тайма банда Луиса Энрике все решила на коротком отрезке.
⚽️ 54’ – Витинья забил издали. 2:1 в матче и 4:4 по сумме. Угловой разыграли так, как будто знали будущее расположение свободного игрока для удара. Получилось точно в дальний угол.
🔴 56’ – Хави получил красную. На эмоциях пнул бортик с брендингом ЛЧ, когда возмущался решению судьи в центре поля. За главного остался его брат.
⚽️ 61’ – Килиан Мбаппе реализовал пенальти. 3:1 и 5:4 по сумме! Жоау Канселу был неаккуратен в штрафной, на самом выходе въехал в Усмана Дембеле.
Итого победный для противостояния мяч у Мбаппе, у Дембеле – гол и заработанный пенальти. Порешали звезды.
И «ПСЖ» прошел «Барселону»! Добили на 89-й дублем Мбаппе.
«ПСЖ» в полуфинале третий раз за пять лет. Чаще всех выбивают «Барсу»
Что тут главное.
● «ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ третий раз за последние пять лет: в сезоне-2019/20 дошли до финала, где проиграли «Баварии», а через год вылетели от «Ман Сити».
● «ПСЖ» чаще всех выбивает «Барсу» из ЛЧ – третий раз. Нет, не «Бавария», а именно парижане – главная преграда.
● Это седьмое разгромное поражение «Барсы» в плей-офф ЛЧ за последние восемь лет. Три от «ПСЖ», еще были от «Ювентуса», «Ромы», «Ливерпуля» и «Баварии».
● Четвертьфинал ЛЧ для «Барсы» – огромное достижение. «Барселона» не была в полуфинале Лиги чемпионов с 2019-го. Прошлый раз доходили, когда проигрывали «Ливерпулю» 0:4 ответный матч после домашних 3:0. Побед в турнире нет с 2015-го.
Параллельно свой яркий матч у «Атлетико» дома выиграла дортмундская «Боруссия».
Так что вместо испанской полуфинальной дуэли – Франция против Германии!
Первый полуфинал сыграют 30 апреля или 1 мая, ответный – 7/8 мая. Начнут битву за финал в Дортмунде.
Вылет «Барсы» из ЛЧ – не проблема. Просто жаль, что все сломала одна глупость
Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за этого удаления «Барса» потеряла матч с «ПСЖ»
Дембеле сделали свиньей, жгли его футболку – а он опять забил «Барсе»! Запустил камбэк
Фото: Gettyimages/David Ramos, Clive Brunskill / Staff
©Норвежский рефери
© Турецко-немецкий рефери
ПСЖ с победой. Барсе расти дальше
Ну и Араухо привет, так подставить команду это умудриться надо.
Боруссия - ПСЖ.
А вдруг ЛЧ каким то образом выиграет Дортмунд😁