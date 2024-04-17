«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ! Решили удаление и два гола за семь минут

Переворот.

«ПСЖ» крутанул ответный матч с «Барселоной» в четвертьфинале Лиги чемпионов: пропустили первыми, но положили три в ответ.

Как все сложилось?

«Барсу» сломало удаление Араухо. «ПСЖ» реализовал за семь минут второго тайма

Гол, созданный Ламином Ямалем, имел значение до 54-й минуты.

К тому моменту «Барселона» уже почти полчаса играла в меньшинстве из-за удаления Роналда Араухо. «ПСЖ» сравнял через 11 минут, но этого было мало, по сумме парижане все еще проигрывали.

А вот в начале второго тайма банда Луиса Энрике все решила на коротком отрезке.

⚽️ 54’ – Витинья забил издали. 2:1 в матче и 4:4 по сумме. Угловой разыграли так, как будто знали будущее расположение свободного игрока для удара. Получилось точно в дальний угол.

🔴 56’ – Хави получил красную. На эмоциях пнул бортик с брендингом ЛЧ, когда возмущался решению судьи в центре поля. За главного остался его брат.

⚽️ 61’ – Килиан Мбаппе реализовал пенальти. 3:1 и 5:4 по сумме! Жоау Канселу был неаккуратен в штрафной, на самом выходе въехал в Усмана Дембеле.

Итого победный для противостояния мяч у Мбаппе, у Дембеле – гол и заработанный пенальти. Порешали звезды.

И «ПСЖ» прошел «Барселону»! Добили на 89-й дублем Мбаппе.

«ПСЖ» в полуфинале третий раз за пять лет. Чаще всех выбивают «Барсу»

Что тут главное.

● «ПСЖ» вышел в полуфинал ЛЧ третий раз за последние пять лет: в сезоне-2019/20 дошли до финала, где проиграли «Баварии», а через год вылетели от «Ман Сити».

● «ПСЖ» чаще всех выбивает «Барсу» из ЛЧ – третий раз. Нет, не «Бавария», а именно парижане – главная преграда.

● Это седьмое разгромное поражение «Барсы» в плей-офф ЛЧ за последние восемь лет. Три от «ПСЖ», еще были от «Ювентуса», «Ромы», «Ливерпуля» и «Баварии».

● Четвертьфинал ЛЧ для «Барсы» – огромное достижение. «Барселона» не была в полуфинале Лиги чемпионов с 2019-го. Прошлый раз доходили, когда проигрывали «Ливерпулю» 0:4 ответный матч после домашних 3:0. Побед в турнире нет с 2015-го.

Параллельно свой яркий матч у «Атлетико» дома выиграла дортмундская «Боруссия».

Так что вместо испанской полуфинальной дуэли – Франция против Германии!

Первый полуфинал сыграют 30 апреля или 1 мая, ответный – 7/8 мая. Начнут битву за финал в Дортмунде.

Вылет «Барсы» из ЛЧ – не проблема. Просто жаль, что все сломала одна глупость

Араухо, ну зачем ты фолил? Из-за этого удаления «Барса» потеряла матч с «ПСЖ»

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Фото: Gettyimages /David Ramos, Clive Brunskill / Staff