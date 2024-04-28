Ромарио в новой роли – президент-игрок! Вернулся в 58 лет ради матча с сыном

В клубе, за который болеет с детства.

Ромарио сыграет за «Америку» из Рио-де-Жанейро. Нет-нет, мы не вернулись в 2009-й: 58-летний бразилец возобновил карьеру в клубе, где в январе 2024-го стал президентом!

«Хочу реализовать мечту: сыграть с сыном». Подписался на минимальную зарплату (всю пожертвует клубу), контракт до декабря

Легендарный нападающий заявился за «Америку», выступающую в Серии D. Он объявил об этом в официальном видео: заодно подтвердил документально.

В бразильском информационном бюллетене регистрации футболистов (Bira) соответствующая запись уже появилась.

Ромарио подписал контракт до декабря 2023-го, будет получать минимальную зарплату и пожертвует ее клубу, а также совместит игру с управленческой должностью. Сам бразилец объяснил возвращение: «Хочу не соревноваться в чемпионате, а выйти в нескольких матчах и реализовать мечту – сыграть с сыном». 30-летний Ромариньо перешел в команду совсем недавно.

У главного тренера Маркуса Александре не будет больших проблем при встраивании Ромарио в команду: легенда даже в 58 регулярно играет в футбол и футволей на пляжах. С физической формой полный порядок.

Лига стартует уже 12 мая. Дебют наверняка привлечет больше внимания, чем планировалось.

Что мы знаем об «Америке»?

«Америка» – один из старейших клубов Бразилии (основан еще в 1904-м). А еще именно он впервые выбрал такое название в футбольном мире: все остальные (команды с таким же названием еще есть как минимум в Бразилии, Эквадоре и Мексике) лишь позаимствовали идею у клуба из Рио-де-Жанейро.

С трофеями негусто: семь побед в чемпионате Кариоки, последнее чемпионство завоевали аж в 1960-м. С тех пор максимум второе место из-за сильных конкурентов: «Ботафого», «Фламенго», «Васко да Гама» и «Флуминенсе». А в последние годы «Америка» и вовсе во втором дивизионе штата: c 2011-го возвращалась в вышку только на сезон-2016 и тут же вылетела обратно.

Новые одноклубники Ромарио не очень звездные, выделяется только Андре, игравший с Неймаром в «Сантосе». Ну и не забываем про 30-летнего сына Ромариньо, с которым скоро сыграет мечтательный отец.

После окончания карьеры Ромарио стал политиком: менял партии, выбил рекорд по голосам и защищал малообеспеченных людей

Бразилец закончил еще в 2009-м, перед этим проведя несколько матчей как раз за «Америку». Практически сразу кардинально сменил сферу и ушел в политику: в 2010-м его избрали в Нижнюю палату Национального Конгресса (законодательный орган Бразилии) от Социалистической партии Бразилии.

О политике нападающий задумывался уже давно: по информации Jornal de Brasilia, бразилец еще в 2001-м тайно вступил в Бразильскую народную партию (правоцентристская партия) и спустя год планировал баллотироваться на должность мэра Рио-де-Жанейро. При этом завершать карьеру не собирался: прорабатывал варианты на перспективу.

Была и другая причина, благородная: Ромарио раскрыл ее в феврале 2022-м в колонке на сайте The Players’ Tribune. Все из-за дочки Иви: «16 лет назад [в 2005-м] она стала моим шестым ребенком, но родилась с синдромом Дауна. Но была таким благословением. Бог решил послать мне ангела. Видите ли, до ее рождения я никогда не видел людей с какой-либо инвалидностью или редкими заболеваниями.

Здесь нет смысла лицемерить – я был слеп к их проблемам. Именно Иви дала мне понять, что им нужна помощь, и что никто в Бразилии им не помогает. Так что теперь я известен тем, что защищаю этих людей, особенно менее обеспеченных, помогаю чем могу. Они имеют такое же право, как и мы, быть частью общества».

Ромарио регулярно менял партии: по информации местных медиа, за все время попробовал аж три. На данный момент представляет Либеральную партию Бразилии (PL).

1 февраля 2015-го Ромарио стал сенатором от штата Рио-де-Жанейро. Бразильские медиа пишут про наибольшее количество набранных голосов за всю историю сенаторских выборов в стране.

В 2018-м бразилец даже участвовал в выборах президента Бразилии как кандидат от Podemos (правоцентристская партия, раньше называлась Национальной лейбористской партией). Среди однопартийцев занял четвертое место с 8.6% голосов.

В конце 2023-го Ромарио стал президентом «Америки». Это особенная веха в его жизни: за «Америку» болел покойный отец легенды Эдевайр де Соуза Фариа, сам Ромарио тоже с детства за клуб. Там заканчивал с футболом тоже по приглашению отца: тот хотел, чтобы сын помог команде выйти в вышку. Теперь он пришел в совершенно другой роли.

Искреннее счастье: «Назначение президентом «Америки» – одно из моих самых особенных достижений в жизни. Я никогда не забуду этот момент».

Контракт до конца 2026-го. В дебютном интервью бразилец уже пообещал вернуть команду в вышку и сделал несколько программных заявлений.

Примеры тренеров-игроков время от времени всплывают в мировом футболе, а вот президенты-игроки – значительно меньше. Тем интереснее последить за Ромарио.

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Фото: Gettyimages.ru /Igo Estrela, Mitchell Leff