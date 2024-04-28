Чемпионская гонка АПЛ: «Арсенал» ярко побил «Тоттенхэм», «Сити» не ошибся

Уже без «Ливерпуля».

Воскресенье стало нервным для участников чемпионской гонки АПЛ: «Арсенал» встречался с «Тоттенхэмом», а «Манчестер Сити» поехал в гости к «Ноттингему».

Победили оба фаворита, но и тем, и другим было непросто.

«Арсенал» затащил дерби Северного Лондона: снова зарешали со стандартов

В первом тайме «Арсенал» почти не владел мячом – всего 30% времени – но наказал «Тоттенхэм» за ошибки. Первый же угловой закончился автоголом Пьера-Эмиля Хейберга.

Второй гол случился после того, как «шпоры» требовали пенальти после падений Деяна Кулусевски и Джеймса Мэддисона в штрафной соперника – в это время Букайо Сака улетел в контратаку, разобрал Бена Дэвиса и закатил в дальний.

Третий гол – и снова угловой. Теперь уже услуги Хейберга не понадобились – Деклан Райс подал, Кай Хавертц забил.

Счет не очень отражал характер игры: «Тоттенхэм» серьезно прижал команду Артеты и оставил ее без мяча – 0:3 после первого тайма «шпоры» точно не заслуживали, но пропустили три мяча после двух ударов в створ.

Но что поделать против стандартов «Арсенала». У «канониров» уже 16-й гол после угловых в этом сезоне АПЛ. Так много этим оружием ни одна команда Премьер-лиги не пользовалась со времен «Вест Бромвича» Тони Пьюлиса в сезоне-2016/17 – тогда были те же 16 голов, но за 38 туров.

Во второй половине «Арсенал» подравнял владение (стало практически поровну), но умудрился пропустить два гола и подарить болельщикам нервную концовку. Поблагодарить за это нужно в первую очередь голкипера Давида Райя – на 64-й минуте он сделал голевой пас сопернику.

Соавтор гола – храбрый и даже безрассудный прессинг «Тоттенхэма». Центральный защитник Кристиан Ромеро в игровой ситуации оказался едва ли не центральным нападающим и получил возможность забить уже пятый гол в сезоне, лучший результат среди центрдефов.

Совсем жарко стало на 86-й минуте, когда Майкл Оливер поставил пенальти – Райс неаккуратно действовал в собственной штрафной и вместо мяча наотмашь ударил Бена Дэвиса. Сон Хын Мин с точки пробил в девятку и сделал счет 2:3, но на большее не хватило. Кстати, тоже отличная реализация – у «шпор» два гола с двух ударов в створ.

«Арсенал» обыграл соседей по Северному Лондону – теперь счет в дерби 74:54 (и еще 49 раз фиксировали ничью). Второй сезон подряд команда Артеты побеждает подряд, но вот разгромов «Тоттенхэма» не случалось с 2012 года, со времен Андре Виллаш-Боаша.

«Ман Сити» попотел, но обыграл «Ноттингем». Решили два ассиста Де Брюйне

«Сити» в воскресенье гостил у «Ноттингем Форест». Тут получилось не так результативно, но все равно ярко и непросто для команды Гвардиолы. «Манчестер» победил со счетом 2:0, но хозяева создали очень много опасных моментов.

Кто затащил сложный матч? Конечно, Кевин Де Брюйне. В первом тайме бельгиец навесом с углового нашел на ближней штанге голову Йошко Гвардиола. Защитник открыл счет.

На 62-й минуте Эрлинг Холанд вышел на замену добивать, потому что лидерство было не очень уверенным. И норвежец добил. Де Брюйне отправил форварда к воротам, а там Эрлинг разобрался и с вратарем, и с защитником. У Кевина уже 18-й матч, в котором он отдает две или больше голевых передачи. Это рекорд Премьер-лиги.

Несмотря на уверенный счет, «Ноттингем» много угрожал воротам чемпиона. В первом тайме «Форест» набил 1,27 xG – лучший результат в сезоне для соперников «Манчестера».

«Ноттингем» даже перебил «Сити» по итогам матча – 14 против 10. И это уже второй раз за сезон – уникальный случай. Только один раз команду Гвадриолы в очных матчах дважды за сезон кто-то превосходил по количеству ударов (и это был «Реал» в сезоне-2009/10).

Важнейшая победа, несмотя на проблемы «Сити» с составом: даже в запасе не было Фила Фодена и Рубена Диаша, Эрлинг Холанд начал матч на скамейке, а вратаря Эдерсона заменили в перерыве из-за травмы.

Что в таблице: «Арсенал» пока первый, «Сити» – фаворит, «Ливерпуль» в ЛЧ

После 35 тура таблица выглядит так. «Арсенал» первый, но у «Сити» матч в запасе.

🔴 «Ливерпуль» открывал тур и окончательно самоустранился из чемпионской гонки: ничья 2:2 с «Вест Хэмом» увенчала ужасный для Юргена Клоппа апрель. Хорошая новость – «красные» с вероятностью 99% вернулись в Лигу чемпионов на следующий сезон. Уже, наверное, с Арне Слотом.

🔴 «Арсенал» Микеля Артеты ни разу не проиграл командам из классической английской топ-6 – пять побед и четыре ничьих.

🔵 Фаворит гонкипо-прежнему – «Манчестер Сити». Команда Гвардиолы не проигрывает уже 31 матч во всех турнирах (против «Реала» основное время закончилось вничью).

🔵 Календарь у претендентов интересный. «Арсенал» сыграет против «Борнмута», «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона»; «Манчестер Сити» остались матчи против «Вулвз», «Фулхэма», «Тоттенхэма» и «Вест Хэма».

И тем, и другим есть, где потерять очки.

Фото: IMAGO/Andy Rowland/Global Look Press ; Gettyimages.ru /Alex Livesey, Michael Regan