Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» в конце сезона.

Сложно поверить, что это происходит. Но все официально.

Эти 9 лет были наполнены эмоциями, страстью и великими победами.

О том, что Клопп и правда крутой, мы узнали еще во времена «Дортмунда», когда он сверг с престола «Баварию» и чуть не выиграл Лигу чемпионов.

Когда он в 2015-м пришел в «Ливерпуль», то сразу выдал ярчайший путь до финала ЛЕ, камбэк с «Боруссией Д» – до сих пор в памяти. Остановила Клоппа только магия «Севильи». Или Унаи Эмери.

А еще была ничья с «Вест Бромвичем», которую Юрген никогда не забудет.

Начались противостояния с Пепом Гвардиолой.

Потом был финал ЛЧ против «Реала», с обидными ошибками Кариуса.

Потом был камбэк с «Барселоной».

Потом Клопп выиграл ЛЧ.

А после «Ливерпуль» прихватил и АПЛ. Первую за 30 лет.

Лидеры «Ливерпуля» постепенно уходили, или сдавали, но Клопп оставался.

Фраза «Какой же Клопп крутой» стала мемом. Но не насмешкой.

Потому что Юрген и правда крутой.

Какой же Клопп яркий.

Какой же Клопп позитивный.

Какой же Клопп рассудительный.

Как же Клопп любит кепки.

Какой же Клопп самокритичный.

Какой же Клопп душевный.

Какой же Клопп трогательный.

Какой же Клопп внимательный.

Какой же Клопп заботливый.

Какой же Клопп великий. И не только для «Ливерпуля».

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И это вряд ли все... Продолжайте в комментариях!

Фото: youtube.com/Liverpool FC; Gettyimages/Shaun Botterill, Stanley Chou, Laurence Griffiths, Matthias Hangst, Michael Regan