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Какой же Клопп...

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Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Юрген Клопп покинет «Ливерпуль» в конце сезона. 

Сложно поверить, что это происходит. Но все официально. 

Эти 9 лет были наполнены эмоциями, страстью и великими победами. 

О том, что Клопп и правда крутой, мы узнали еще во времена «Дортмунда», когда он сверг с престола «Баварию» и чуть не выиграл Лигу чемпионов.  

Когда он в 2015-м пришел в «Ливерпуль», то сразу выдал ярчайший путь до финала ЛЕ, камбэк с «Боруссией Д» – до сих пор в памяти. Остановила Клоппа только магия «Севильи». Или Унаи Эмери. 

А еще была ничья с «Вест Бромвичем», которую Юрген никогда не забудет.

Начались противостояния с Пепом Гвардиолой.

Потом был финал ЛЧ против «Реала», с обидными ошибками Кариуса.

Потом был камбэк с «Барселоной». 

Потом Клопп выиграл ЛЧ. 

А после «Ливерпуль» прихватил и АПЛ. Первую за 30 лет.

Лидеры «Ливерпуля» постепенно уходили, или сдавали, но Клопп оставался. 

Фраза «Какой же Клопп крутой» стала мемом. Но не насмешкой. 

Потому что Юрген и правда крутой. 

Какой же Клопп яркий.

Какой же Клопп позитивный.

Какой же Клопп рассудительный.

Как же Клопп любит кепки. 

Какой же Клопп самокритичный.

Какой же Клопп душевный. 

Какой же Клопп трогательный.

Какой же Клопп внимательный.

Какой же Клопп заботливый. 

Какой же Клопп великий. И не только для «Ливерпуля».

***

И это вряд ли все... Продолжайте в комментариях!

Фото: youtube.com/Liverpool FC; Gettyimages/Shaun Botterill, Stanley Chou, Laurence Griffiths, Matthias Hangst, Michael Regan

50 комментариев
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...комментируемый на спортсе.
+32
-3
+29
Гений в очках (когда-то).
+20
-2
+18
Потеря не только для Ливерпуля и АПЛ, но и для Европы. Мне, как болельщику Мадрида, будет не хватать Клоппа и огненных матчей с красными, которые несмотря на огонь всегда протекали в атмосфере взаимоуважения. Он в интервью сказал, что никогда не возглавит какой-либо клуб АПЛ, так как Ливерпуль для него семья, а перерыв он берет пока что на год. Поэтому всем футбольным сообществом будем ждать возвращения Юргена в футбол! Удачи мужику!
+17
-2
+15
Ответ Марк Мельников
Гений в очках (когда-то).
Гений без очков (сейчас)
+9
-1
+8
Какой же Клопп белозубый!
+10
-2
+8
Какой же Клопп Юрген
+8
-1
+7
Какой Же-Клопп ван Дамм
+5
0
+5
... не любит быстрой игры?
+5
0
+5
Родной!
+6
-2
+4
крутой!
+3
0
+3
Душевный
+2
0
+2
Какой же Клопп Человек!
+2
0
+2
мерсисайдский!
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+2
Статую этому дядьке
+2
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Какой же Клопп до слез нам будет его не хватать
+2
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+2
...Бородатый
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+2
Удивительный.
+2
0
+2
Продырявливающий.
+3
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+2
нормальный
+2
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+2
Мудрый
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Какой же Клопп отдыхающий? О_о
+1
0
+1
не выдержал конкуренцию с великим тен хагом в одном чемпионате...
+1
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+1
Какой же Клопп лингвист.. Помните про Коутиньо, Хури Кейн и Квинси Промес, в Москве на прессухе на вопросы горе журналистки? Клопп дружелюбный и чертовски крутой!
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Красиво будет если снова пепку унизит под конец.
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Какой же Клопп клоп!! Хлоп-хлоп 👏🏾
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You never walk alone, Юрген..you never walk alone👏
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Заблаговременный
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Немецкий
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Передумает и вернётся. То есть останется.
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... уходящий
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